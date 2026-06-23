GLC GROUP 株式会社

当社グループは、2026年６月22日、次世代型アパートメントホテル「Minn（ミン）」を展開する株式会社SQUEEZE（以下、「SQUEEZE社」）との間でフランチャイズ契約を締結し、2026年８月に「Minn 那覇美栄橋」を開業いたしますので、下記の通りお知らせいたします。

【契約締結の目的】

当社は、2026年３月26日付の「連結子会社における商号変更及び新たな事業（ホテル事業）の開始に関するお知らせ」にて公表のとおり、中期経営計画（2026-2028）における新たな成長戦略として、「不動産ＳＰＡモデル ホテルバージョン」の展開を推進しております。

当社グループでは、投資用新築一棟賃貸マンション「LIBTH（リブス）」の開発において、用地仕入から設計・建築、賃貸仲介・管理、売買仲介、そしてエネルギー供給までを一貫して担う独自の「不動産ＳＰＡモデル」を確立し、高い収益性と成長性を実現してまいりました。

本契約に基づき本格化する「不動産ＳＰＡモデル ホテルバージョン」は、これまでに培ったＲＣ造建築の設計・施工ノウハウを、インバウンド需要の旺盛な高付加価値宿泊アセットへと展開する試みとなります。その具体的なプロジェクトの第１号案件として、2026年８月に「Minn 那覇美栄橋」を開業いたします。

ホテル事業の展開にあたり、国内外の旅行客から強力な支持を得ているSQUEEZE社の「Minn」のブランド力と、同社が有するクラウド型宿泊管理システム「suitebook（スイートブック）」をはじめとする先進的なホテル運営インフラを導入いたします。これにより、強固な集客力と効率的なオペレーション体制を迅速に構築し、本事業の早期立ち上げと持続的かつ安定的な収益化を図ることを目的としております。

【運営体制及び事業スキーム】

実際のホテルの運営については、当社グループで宿泊事業を担うGLC COMPASS株式会社が主体となって行います。

SQUEEZE社の提供するテクノロジーを活用した効率的かつスマートな運営プラットフォームを活用しながら、自社グループ内で質の高い運営ノウハウを蓄積することで、開発（フロー収益）から管理・運営（ストック収益）の積み上げに直結する高収益な経営スキームを構築し、当社グループ全体の持続的な企業価値向上を目指します。

【フランチャイズ契約先の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52896/table/23_1_314d896cb55ac41fa54a50c501be68b8.jpg?v=202606230851 ]

【施設概要】

・施設名：Minn 那覇美栄橋

・所在地：沖縄県那覇市前島２丁目２-13

・アクセス：ゆいレール「美栄橋駅」北口 徒歩４分（国際通りまで徒歩圏内）

・客室数：全42室

・最大収容人数：252名（全室６名定員）

・開業予定：2026年８月上旬

【今後の展開及び見通し】

当社グループは、国内外の旺盛な観光需要が集まる沖縄・那覇の地において、SQUEEZE社が有するAIやクラウドを活用した最先端の省人化オペレーションを融合させた、次世代型ホテルの運営モデルを早期に確立いたします。

今後は、同社の先進的な宿泊運営プラットフォームおよびインフラを強固なビジネス基盤として深く連携し、2027年冬に開業予定の福岡市中央区（春吉）のホテルをはじめとして、スピード感を持って「不動産ＳＰＡモデル ホテルバージョン」を段階的に展開し、グループの収益を牽引する新たな成長ドライバーとして強固に育成していく方針です。

なお、本事業は、中長期的に当社グループの業績向上に資するものと考えておりますが、当面の業績への影響は軽微であると見込んでおります。今後業績に与える影響について公表すべき事実が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

■GLCグループについて

GLCグループは「価値を創り、成長し続ける。」を経営理念として、不動産投資家に対し、投資用新築一棟賃貸マンションの用地仕入、販売、設計、建築、賃貸仲介、賃貸管理、売買仲介、エネルギー供給までのサービスをワンストップで提供する独自の「不動産SPAモデル」を確立しています。福岡・熊本・沖縄エリアを中心に自社賃貸マンションブランド「LIBTH」を展開し、これまでに累計202棟を開発しているほか、ホテルの開発・運営も手掛けています。誠実な事業運営と継続的な成長を基盤に、企業価値の向上を行いながら、信頼される企業を目指していきます。

会社名：GLC GROUP株式会社

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目４番１号 中央日土地博多駅前ビル12階

代表者：代表取締役社長 グループCEO 高村隼人

URL ：https://www.goodlife-c.co.jp/