「食べログ 喫茶店 百名店 2026」を発表

株式会社カカクコム

株式会社カカクコム（東京都渋谷区 代表取締役社長：村上 敦浩）が運営するレストラン検索・予約サービス「食べログ（https://tabelog.com/）」は、2026年6月23日（火）、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ 喫茶店 百名店 2026」を発表しました。

発表サイト： https://award.tabelog.com/hyakumeiten/kissaten/2026(https://award.tabelog.com/hyakumeiten/kissaten/2026)

「食べログ 喫茶店 百名店 2026」について

「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「喫茶店 百名店」は今年で3回目の発表となります。

都道府県別に見ると、選出店が多かったのは東京都が58店と過半数を占め、喫茶店文化が根付いているとされる関西地方では大阪府から12店、京都府からも11店が選出されています。

選出方法について

選出基準日：2026年4月21日

以下条件に該当する店舗から点数上位100店を選出

・選出基準日時点で、第一ジャンルが「喫茶店」となっている

2026年は初選出が11店

ネルドリップが醸す芳醇な珈琲と、山盛りタマゴが香ばしく弾ける厚切りトーストが楽しめる「カフェ・ラパン(https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13016744/)」（東京都台東区）や、練乳とクリームチーズで作るむっちりなめらかなプリンが看板メニューの「喫茶サテラ(https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13253683/)」（東京都渋谷区）、こだわりの自家焙煎珈琲に、注文を受けてから銅板で丁寧に焼き上げられるホットケーキや、カラメルが香ばしいクレームブリュレなども味わえる「自家焙煎珈琲庵(https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13058418/)」（東京都文京区）、寝かせた極太もちもち麺と、粗挽き玉ねぎが入った手作りハンバーグを楽しめる「カフェテラス ポンヌフ(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13024964/)」（東京都港区）など10店が初選出。

大阪府からは、1時間以上かける超濃厚コーヒーや、30年熟成の1杯10万円超えの幻のコーヒーを誇る「ザ・ミュンヒ(https://tabelog.com/osaka/A2707/A270705/27012960/)」(大阪府八尾市)が選ばれました。

喫茶店 百名店 2026 初選出店（11店）

店名/エリア

カフェ ウィーン 日本橋三越本店(https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130202/13011194/)/東京都

カフェテラス ポンヌフ(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13024964/)/東京都

カフェ・ラパン(https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13016744/)/東京都

喫茶サテラ(https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13253683/)/東京都

銀座ブラジル 浅草支店(https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13022134/)/東京都

月光茶房(https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13010596/)/東京都

自家焙煎珈琲庵(https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131004/13058418/)/東京都

珈琲 王城(https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13016735/)/東京都

七つ森(https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13000675/)/東京都

ミロンガ ヌオーバ(https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131003/13281958/)/東京都

ザ・ミュンヒ(https://tabelog.com/osaka/A2707/A270705/27012960/)/大阪府

※移転やリニューアルの場合も初選出としています

※他ジャンルを含め、初めて百名店に選出されたお店を初選出としています

【食べログ 百名店について】

食べログでは、日本が誇る「おいしい」お店を表彰する年間アワード「The Tabelog Award（https://award.tabelog.com/）」と合わせ、多様なニーズに合わせたお店選びに活用いただけるよう、幅広いジャンルで名店100店を発表しています。引き続き、今年もパン、うなぎなどのジャンルを発表予定です。



【食べログ 概要】

外食体験を豊かにするレストラン検索・予約サービス。掲載店舗数は90万店以上。お店が発信するこだわり情報やユーザーが投稿した口コミ・写真など、レストランに関する豊富な情報から、さまざまな視点で目的に合ったお店が探せます。またいつでもどこからでも、簡単に空席確認やネット予約ができます。

・食べログについて：https://tabelog.com/help/beginner/

・点数・ランキングについて：https://tabelog.com/help/score/

・口コミ・ランキングに対する取り組み：https://tabelog.com/help/policy/

・食べログアプリについて：https://tabelog.com/appli_campaign

2026年6月現在の掲載レストラン数は約90万件、口コミ投稿数は9,296万件。

アクセス状況：月間利用者数 9,708万人 、月間総PV24億5,971万 PV（2026年3月実績）。

（デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：8,039万 人 パソコン：1,669万 人

※月間利用者数の計測方法について：

サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた利用者数です（特定のブラウザ、OS等によっては一定期間経過後に再訪した利用者を重複計測する場合があります）。モバイル端末のウェブページ高速表示に伴う利用者数の重複や、第三者による自動収集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。なお、食べログにおいては、2022年２月をもってAMP（Accelerated Mobile Pages）対応を終了いたしました。

＜公式SNSアカウント＞

・Facebook：https://www.facebook.com/tabelog/

・Instagram：食べログ公式 @tabelog https://www.instagram.com/tabelog/

・LINE（食べログマガジン）：＠oa-tabelog-magazine

・TikTok：https://www.tiktok.com/@tabelog

・YouTube：https://www.youtube.com/@tabelog_official

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/tabelog/

・rednote（小紅書）：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/671c9f3d000000001d020297

＜多言語版サービス＞

・英語 ：https://tabelog.com/en/

・中国語

簡体字：https://tabelog.com/cn/

繁体字：https://tabelog.com/tw/

・韓国語：https://tabelog.com/kr/



【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番地7 デジタルゲートビル

代表取締役 ：村上 敦浩

事業内容 ：サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

当社運営サイト：https://corporate.kakaku.com/service