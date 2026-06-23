【続報】 無料で唐揚げ、もうもらった？ついに『庄や』縦型ショートドラマSNS総再生5000万回達成!!記念のキャンペーン174店舗で開催中！

株式会社大庄

続報です。

「庄や」のショートドラマがSNSで5000万回突破！記念のキャンペーン実施中

この度、株式会社大庄（本社：東京都大田区、代表取締役社長：平了壽）の公式SNS（YouTube、TikTok、Instagram）で公開する縦型ショートドラマの総再生回数が、ついに5000万回を突破しました。

これを記念して、唐揚げ2個を“無料”でプレゼントする『ドラマ見たよ！唐揚げもらえる！』キャンペーンが6月30日（火）まで期間限定で開催中です。ぜひこの機会に、対象店舗の『庄や』『呑兵衛』『大庄水産』『満天酒場』など全国174店舗（一部店舗は除く）で「ドラマ見たよ！」とスタッフに声をかけ、板前が手仕込みする自慢の唐揚げをご賞味ください（キャンペーン詳細 https://www.daisyo.co.jp/karaage/(https://www.daisyo.co.jp/karaage/)）。

感動のショートドラマを見たら、ちょっと『庄や』に寄って、アツアツの唐揚げとよく冷えた生ビールで明日への活力をチャージしましょう！

【話題のショートドラマが視聴できる各公式SNSはこちら】

■公式YouTubeチャンネル『庄Tube』 https://www.youtube.com/@syo-tube

■公式TikTok『庄やドラマ』 https://www.tiktok.com/@shoya_dorama

■公式Instagram『庄や【公式】』 https://www.instagram.com/syoya.official

唐揚げもらえる！キャンペーン 詳細

『ドラマ見たよ！唐揚げもらえる！』キャンペーンは6月30日（火）まで

■キャンペーン内容

「ドラマ見たよ！」で、自慢の唐揚げをお一人様につき2個“無料”で提供

■利用方法

対象店舗にて「ドラマ見たよ！」と伝えるか、キャンペーンページのスマホ画面を見せるだけでOK（キャンペーン特設ページ https://www.daisyo.co.jp/karaage/）

■実施期間

2026年６月30日（火）までの期間限定

・ディナータイムで実施（ランチタイム・テイクアウトは対象外）

・1グループ5名まで、期間中は1日1回何度でもご利用可能

■対象店舗

『庄や』、『日本海庄や』、『大庄水産』、『呑兵衛』、『満天酒場』、『やる気酒場』の計174店舗（一部店舗除く）

※一部店舗では実施しておりませんので、必ず実施店一覧をご確認ください

▼実施店一覧▼

https://www.daisyo.co.jp/whatsnew/fest_shop.php?fest_id=14944

感動で涙腺崩壊必至のショートドラマ

現在、ショートドラマは各SNSにて８作品を公開。『パパと娘と焼きそば』をはじめ、『お母さんと思い出の靴』『健太くんとカラアゲ』など、歴史ある『庄や』ならではのストーリー。大衆酒場で繰り広げられる人間模様や家族の絆、人と人が触れ合うことでのぬくもりを描いています。視聴者からは「感動で涙腺崩壊」「短い動画なのに泣ける」「何気なく観ていただけなのに涙溢れた」など多くの共感のコメントが寄せられており、SNS総再生は5,000万回を突破しました。

「庄や」で繰り広げられるぬくもり溢れるストーリーが涙を誘う

■公式YouTubeチャンネル『庄Tube』 https://www.youtube.com/@syo-tube

■公式TikTok『庄やドラマ』 https://www.tiktok.com/@shoya_dorama

■公式Instagram『庄や【公式】』 https://www.instagram.com/syoya.official

無料でも、そんじょそこらの唐揚げにあらず

無料でプレゼントする唐揚げは、『庄や』で30年以上前から板前たちによって受け継がれてきた秘伝のレシピと特製漬け込みダレでつくる長年愛されている逸品。やわらかな鶏モモ肉を、たっぷりの生姜とにんにくを入れたタレと一緒に丁寧に揉み込み、長時間漬け込んだ板前が手間暇かけたこだわりの味。外はカリっと、中はふっくらジューシー、揚げたてアツアツで提供します。この機会に、ぜひともご賞味あれ！

板前が毎日手仕込みする味の染みた唐揚げは格別

【キャンペーン特設ページはこちら】

詳細を見る :https://www.daisyo.co.jp/karaage/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5pxtRlOnlEE ]

「庄や」ブランド紹介動画