第30回静岡県CMグランプリ 総合防災アプリ「クロスゼロ」CMが優秀賞を受賞

株式会社建設システム

静岡県CMグランプリは、県内で制作・放映された優れたCMを表彰する歴史あるアワードであり、地域の広告表現の向上と発展に寄与しています。

本CMを通して、災害への備えの重要性と「クロスゼロ」が提供する安心・安全の価値を、多くの方に分かりやすくお伝えすることができていれば幸いです。

「クロスゼロ」は、災害時の情報収集・共有、安否確認、防災情報の通知などを一体化した総合防災アプリとして、地域の皆さまの安全を支えることを目的に開発されました。

当社は今後も、防災・減災への取り組みを通じて、地域社会の安心・安全の向上に貢献してまいります。

▼受賞CMはぜひこちらよりご覧ください。

クロスゼロ「備える人」篇

https://www.kentem.jp/company/cm_gallery/

▽総合防災アプリ「クロスゼロforファミリー」について

https://x-zero.jp/family/

▽CMグランプリ詳細

http://www.shizuoka-ad.jp/cmgp/index.html(http://www.shizuoka-ad.jp/info/722.html)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

e-mail：kentem.pr@kentem.co.jp

KENTEM（株式会社建設システム）

社長室 鶴田

TEL：080‐2867‐5848