ゴールドウイン「男性の水辺での装いと意識に関する調査」を実施　男性の80.8%が上半身の露出に抵抗があると回答

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長 CEO：渡辺 貴生）は、2026年6月に、過去2年以内に屋外プール・海水浴場・川・湖などを訪れた10代～50代の男性501人を対象に「男性の水辺での装いと意識に関する調査」を実施しました。近年、酷暑化や肌の露出に対する意識の変化を背景に、夏のプールや水辺における男性の装いに変化が見られています。当社が展開するスイムウエアブランド「スピード（Speedo）」では、男性に向けたラッシュガードの展開に注力しており、昨年のメンズラッシュガードの売上は、Speedo取扱直営店舗および公式オンラインストアにおいて前年比約1.6倍と伸長しました。

■男性の80.8%が上半身の露出に抵抗があると回答

調査の結果、水辺における服装として、水着と合わせて上半身にラッシュガードやTシャツを着ると回答した人の割合は62.8%にのぼりました。これまで男性は水着のみのスタイルが一般的でしたが、近年の酷暑による環境の変化を受けて、服装が変化していると言えます。

実際に、同調査において上半身の露出に対する意識を尋ねたところ、「とても気になる」「やや気になる」と答えた人は80.8％となり、肌を露出することを気にする男性が増えていることも分かりました。露出を気にする理由として、「日焼け（紫外線）を防ぎたいから」（57.8%）、「体型、身体のラインを見せたくないから（お腹周り・胸元・腕）」（53.1%）、「水辺だけでなく、そのまま移動や街歩きでも着回したいから」（40.5%）が上位を占める結果となっています。このように、日焼け対策以外にも、体型カバーや利便性を求める声が高まっていることがわかりました。

■新カテゴリー「Speedo SPLASH」が好調

Speedoは2026年3月から新たに、スライダーのあるプールシーンでの「父と息子」をコンセプトにしたレジャースイムカテゴリー「Speedo SPLASH（スピード・スプラッシュ）」をスタートし、水辺から日常まで着用できるアイテムを展開しています。発売以降、水陸両用で日常にも溶け込むデザイン性や、夏の日差しに備えたUVカット機能などのニーズもあり、ラッシュガードTシャツやフーディを中心に好調な立ち上がりを見せています。

なかでも、SpeedoのラッシュガードTシャツは、水の抵抗を軽減するため身体に密着したデザインが一般的な水着とは異なり、ゆとりのあるシルエットを採用している点が特徴です。また、水にぬれてもごわつきにくく動きやすい仕様とすることで、体型を気にする男性にも着用しやすいアイテムとなっています。

■別注モデルが大磯ロングビーチの監視員ユニフォームに採用

Speedoは2026年夏から、大磯ロングビーチの監視員ユニフォームとして別注モデルのラッシュガードTシャツを提供します。UVカット機能やストレッチ性に加え、ポリウレタンを使用しない独自の耐塩素素材を採用することで、プール使用時の劣化を抑えながら、夏の炎天下で業務にあたる監視員の快適性と安全性をサポートします。

【Speedo SPLASH 主な展開アイテム】

■SP Crosscut Rash Guard T（エスピークロスカットラッシュガードティー） ※2026年6月24日発売予定

品番：SL72670

カラー：SR（サイレンレッド）,K（ブラック）,W（ホワイト）

サイズ：S,M,L,O

価格：\7,920（税込）

素材：ENDURANCE LIGHT（複合繊維（ポリエステル）55% 、ポリエステル45%）

「SP Crosscut Rash Guard T」は、ファッションロス・ゼロを目指すSynflux（シンフラックス）株式会社のアルゴリズムと3D技術を活用したデザインシステム「Algorithmic Couture(R)（アルゴリズミック・クチュール）」（※1）によって従来のラッシュガードTシャツに比べ、1着あたりの生地廃棄量を49.95%削減しました。

（※1）「Algorithmic Couture(R)」は、Synflux株式会社の登録商標です。

■SP Rash Guard Hoodie（エスピーラッシュガードフーディ）

品番：SL72621

カラー：K（ブラック）,W（ホワイト）

サイズ：S,M,L,O

価格：\11,000（税込）

素材：OMNI-D STRETCH（ポリエステル74%、ポリウレタン26%）

【Speedo SPLASH WEBサイト】

https://www.speedo.jp/speedosplash/

【Speedo】

世界のスイムリーディングブランドであるSpeedoは、水中や水の周辺におけるライフスタイルに対する情熱を持ち、常に新しいテクノロジー、デザイン及びイノベーションの開発を行いながら、一般スイマーからトップスイマーまでをサポートしています。Speedoは、1920年代にレーサーバック（世界初のウールではない水着）を発表。そして、2008年には再びFastskin LZR RACER（当時最も速く、最先端技術を用いた水着）によって、新たな水着の定義を確立しました。2015年、Speedoはスイマーがより速く感じられる初の水着、Fastskin LZR Racer Xを発表。その開発は、330人以上の競泳トップスイマーの協力を得て、心理的かつ身体的な分析を行うことで実現しました。SpeedoはSpeedo Holdings B.V.により保有され、世界の170カ国で販売されています。Speedoに関する詳しい情報はオフィシャルHPをご覧下さい。

*「Speedo（スピード）」オフィシャルHP https://www.speedo.jp/

*「Speedo（スピード）」オフィシャルFacebook https://www.facebook.com/SpeedoJAPAN

*「Speedo（スピード）」オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/speedo_japan/

(https://www.instagram.com/speedo_japan/)

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

東京本社 所在地：〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

コーポレートサイトURL：https://about.goldwin.co.jp/