日産アトラスEVコンバージョントラックの量産化に向けオートワークス京都と架装基本契約を締結

ヤマトモビリティ＆Ｍｆｇ．株式会社

写真左（左側/ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 代表取締役CEO 鈴木 昭寿/右側：株式会社オートワークス京都 取締役COO 内海 嘉則）写真右（日産アトラスEVコンバージョントラック）

ヤマト モビリティ＆Mfg.株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役CEO：鈴木昭寿、以下「当社」）は、日産車体グループの中核企業である株式会社オートワークス京都（本社：京都府宇治市、代表取締役：中西弘幸、以下「AWK」）との間で、日産アトラスEVコンバージョントラックの量産に関する「架装委託基本契約」（以下、架装基本契約）を正式に締結いたしましたので、お知らせいたします。

１．架装委託基本契約締結の背景

当社は、2025年11月に株式会社オートワークス京都（以下「AWK」）との間で「日産アトラスEVコンバージョントラックの開発支援に関する業務提携契約」を締結し、両社の技術やノウハウを活かしながら開発を進めてまいりました。

このたび、開発の最終フェーズから量産開始に向けた体制構築を目的として、AWKとの間で架装委託基本契約を締結いたしました。

AWKは、長年にわたり特装車の製造・架装分野において豊富な実績と高い技術力を有しており、本契約の締結により、当社が保有するEVコンバージョン技術とAWKの車両製造・架装技術を融合し、高品質な車両の安定的な生産・供給体制の構築を進めてまいります。

また、本契約を通じて、量産開始後の円滑な生産体制の確立及び安定的な車両供給の実現に向け、両社が連携して取り組んでまいります。

２．業務提携の相手先の概要

３．日 程

契約締結日：2026年6月12日

【今後の展開】

当社は、AWKとの連携のもと、日産アトラスEVコンバージョントラックの量産開始に向けた準備を進めるとともに、EVコンバージョン技術を活用した環境負荷低減型モビリティの普及に取り組んでまいります。

今後も品質及び供給体制の強化に努め、お客様の多様なニーズに応えてまいります。

以上