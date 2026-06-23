TKP運営の温泉旅館「石のや 伊豆長岡」が「第51期囲碁名人戦七番勝負」対局会場に決定

株式会社TKP「石のや 伊豆長岡」外観 昨年の囲碁名人戦対局風景

株式会社TKP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、運営する温泉旅館「石のや 伊豆長岡」（所在地：静岡県伊豆の国市）が、「第51期囲碁名人戦七番勝負」の第4局の対局会場に選定されましたのでお知らせいたします。

囲碁名人戦は、日本の主要な囲碁タイトル戦の一つとして知られ、トップ棋士たちが覇を競う伝統ある棋戦です。全国各地の歴史や文化を体現する施設が対局会場となる中、このたび「石のや 伊豆長岡」がその舞台を務めることとなりました。

「石のや 伊豆長岡」は、棋界最高峰の名人戦にふさわしい格式と落ち着きを備えた対局場であることに加え、対局者が集中できる環境や長丁場を支える宿泊環境、対局運営への協力体制をご評価いただきました。当館は、約2,000坪の日本庭園と数寄屋造り風の全22室の離れ客室を擁するラグジュアリー温泉旅館として、日本ならではの美意識とおもてなしを大切にしてまいりました。このたび囲碁名人戦の舞台として選定いただいたことを大変光栄に受け止めるとともに、対局者の皆さまが最高の環境で対局に臨めるよう、心を込めてお迎えいたします。

TKPは本対局の開催を通じて、伊豆地域の魅力を全国へ発信し、文化振興と地域活性化に貢献してまいります。

■対局概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/541_1_461566ea06c0a476ab0e0bffa37ecb52.jpg?v=202606230451 ]

■「石のや 伊豆長岡」について

「石のや 伊豆長岡」は、約2,000坪の壮大な日本庭園を囲むように、数寄屋造り風の全22室の離れ客室が佇む、ラグジュアリー温泉旅館です。全室に源泉かけ流し温泉を備え、静寂とプライベート感に満ちた空間で、四季折々に表情を変える庭園美と伊豆長岡温泉のやわらかな湯、そして伊豆ならではの旬の食材を活かした料理をご堪能いただけます。日本の伝統美と現代的な快適性が調和する空間の中で、上質なくつろぎと非日常のひとときをお届けします。

【施設写真】

約2,000坪の日本庭園温泉半露天付ジャパニーズスイートルーム温泉露天付スイートツインルーム客室備え付けの専用露天風呂大浴場露天風呂伊豆の旬を味わう会席料理

【施設概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/541_2_4b960abd9119e6d5863c15bfefb2d444.jpg?v=202606230451 ]

【株式会社TKP 会社概要】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/541_3_f17b10f5a62f9b1377b2d0db6a0ceaa0.jpg?v=202606230451 ]

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