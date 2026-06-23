本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』x『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』コラボ開催！錬金術が導いた、不思議な聖夜の奇跡！

Zilong Game Limited

ZLONGAMEは、好評配信中の本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』にて、6月23日（火）より錬金術RPG『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』とコラボすることをお知らせいたします。

■『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』とのコラボレーション開催

本日6月23日より、『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』とのコラボレーションが開催されました。コラボレーションでは、『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』のキャラクター「ライザ」、「リラ」、「クラウディア」が登場し、コラボ限定イベントが実装されます。また、イベント期間中、コラボステージクリアで交換アイテムを集めると、限定アイテムと交換できます。

＜キャラクター紹介＞

ライザリン・シュタウト

金色がかった茶色のショートヘアに、かわいらしい白いベレー帽、明るく快活で冒険心旺盛なライザリン・シュタウトは、その前向きな性格で人を惹きつけるだけでなく、信頼するに値する錬金術士でもある。錬金術に情熱を注ぎ、常人を超えた直感と粘り強さで、ここぞという時にはひらめきを発揮し、困難を打破するアイデアを見つけ出す。

リラ・ディザイアス

瀑布のような銀白の長髪、凛としたオッドアイ――冷静で寡黙、神秘的な容貌と卓越した戦闘力を持つリラは、数々の戦場をくぐり抜けた経験から、畏敬を抱かせる戦士としての風格を持つと同時に、仲間にとって頼れる守護者であり戦闘の師でもある。

クラウディア・バレンツ

丁寧に手入れされた金色の長髪、優雅さと実務感を兼ね備えた旅商の装い――知性、落ち着き、繊細さを併せ持つクラウディア・バレンツは、バレンツ商会で注目を集める才媛であるだけでなく、ライザたちにとって欠かせない知恵と戦略の支柱でもある。

■コラボクエスト『マッチと錬金術と聖夜祭』

聖夜の鐘の音の中でマッチを擦れば、揺らめく炎の光が瞳にどんな形を映し出すのだろう……

アンジェリカの発明品「万能るつぼ」によって異世界へ召喚されたライザたち。

元の世界へ戻る鍵となる「願いの結晶」を探すため、“願いを叶えるマッチ”の力で、人々の悩みや願いに向き合っていきます。

時空を超えて交錯する想いと、聖夜の奇跡――

錬金術が生み出す不思議な物語が始まります！

イベント期間中、コラボ秘境イベント「マッチと錬金術と聖夜祭」をプレイして交換アイテムを集め、豪華報酬をゲットしましょう。限定浮遊城背景「ライザのアトリエ」、SSR英雄クラウディア・バレンツの記憶の破片を獲得できます！

開催期間：2026/6/23 (火)アップデート後～2026/7/20(月)23:59

■期間限定イベント『光の残響』

『光の残響』は累計チャージ額が指定金額に達すると、そのチャージ額に応じた報酬を獲得できる期間限定イベントです。限定アイコンフレームや聖魔券、魔導石、SSRアクセサリーセットなど、豪華報酬を獲得することができます。今回はライザリン・シュタウト「シュガーフロストアドベンチャー」、リラ・ディザイアス「ウィッシュラビットギフト」のコラボスキンが登場いたします。

開催期間：2026/6/23 (火)アップデート後～2026/7/20(月)23:59

■『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』とは

『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』は、コーエーテクモゲームスのガストブランドが手掛ける錬金術RPGで、「秘密」シリーズの第3作目。

物語は『ライザのアトリエ２』から約1年後となります。

クーケン島での日々を過ごすライザたちのもとに、突如、島の付近に謎の群島が出現したとの知らせが飛び込みます。“カーク群島”と名付けられたその島は、ライザたちの住むクーケン島に悪影響を及ぼしていることが判明します。

島を救う術を求めて、ライザたちは「鍵」と「錬金術の根源」をめぐる壮大な冒険へと旅立ちます。

■『ラングリッサー モバイル』とは

オフィシャルな『ラングリッサー』シリーズの作品として、『ラングリッサー モバイル』は歴代ストーリーを引き継いだ内容となっています。原作シリーズのシナリオや人気キャラクターはもちろん収録、更に新たな冒険ストーリーが加わり、初めてのプレイヤーでもすんなりと『ラングリッサー』を楽しめる「とっつきやすさ」がウリ。また、原作シリーズのファンは懐かしさと新しさの両方を楽しめる内容となっています。

◎クラシックなSRPG

『ラングリッサー モバイル』は、原作のシステムを引き継いでおり、兵種相克や地形の要素を考慮して戦術を立てるのがポイント。兵種にはユニットそれぞれに相性があり、山や森、川などの地形によってもユニットへ与える影響が変わります。また、他のSRPGと違い、シナリオ分岐等の多様性のあるストーリー展開は、原作を遊んだことのないプレイヤーでも十分楽しめます。

◎最新で深みのあるストーリー

本作は『ラングリッサー』シリーズ初のスマートフォン向けプラットフォームで配信されます。聖剣ラングリッサーと魔剣アルハザードを巡る新たな戦いに、エルウィンやレオン、シェリー、ナームなど、歷代の人気キャラクターが登場。これら原作の英雄は、新作ストーリー内でプレイすることも可能です。キャラクターのボイスも一新されており、プレイヤーをより『ラングリッサー』の魅惑的な世界に引き込んでくれます！

◎基本情報

ゲームタイトル：ラングリッサー モバイル

ジャンル ：シミュレーションRPG

対応OS ：iOS / Android

価格 ：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

権利表記 ：(C)Zlongame Co., LTD (C)extreme (C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

公式サイト ：https://langrisser.zlongame.co.jp

公式X ：https://x.com/Langrisser_JP