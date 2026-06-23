台湾上櫃企業 王座國際と「鰻の成瀬」台湾マスターライセンス契約を締結

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

2026年6月23日

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

鰻の成瀬

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社（本社：滋賀県高島市、代表取締役：山本昌弘、以下「FBI社」）は、台湾の店頭登録市場であるTaipei Exchange上櫃企業の王座國際餐飲股份有限公司（以下「王座國際」）と、「鰻の成瀬」の台湾におけるマスターライセンス契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約により、王座國際は台湾における「鰻の成瀬」の展開を推進し、2026年中に台湾1号店の出店を目指しております。

台湾

台湾有数の外食企業との提携

王座國際は台湾国内で約70店舗を展開し、「銀座杏子豬排」「大阪王將」「京都勝牛」「段純貞」など数多くの有力ブランドを運営する台湾有数の外食企業です。

また、香港・米国・豪州への海外展開実績も有しており、多ブランド運営と海外展開のノウハウを兼ね備えた企業として高い評価を受けています。

今回、王座國際は新たな成長戦略の中核ブランドの一つとして「鰻の成瀬」を選定し、台湾市場への展開を決定しました。

日本最大級の鰻専門チェーンとして成長

「鰻の成瀬」は、「鰻をもっと身近に。」をコンセプトに誕生し、わずか数年で日本最大級の鰻専門チェーンに成長することができました。

高品質な鰻をリーズナブルな価格で提供する独自モデルと、徹底した標準化による店舗運営システムが評価され、日本国内のみならず海外からも高い関心を集めています。

台湾市場への本格参入

台湾は親日的な市場として知られ、日本食に対する関心が高く、外食産業も成熟した市場です。

FBI社では、これまで日本で培った品質管理・運営ノウハウを活かし、台湾市場においても日本と同品質の商品・サービスを提供してまいります。

また、王座國際との連携を通じて、現地ニーズに合わせた店舗展開を進めながら、台湾における「鰻の成瀬」のブランド確立を目指します。



両社代表メッセージ

王座國際餐飲股份有限公司

総経理 林 子恒 氏



鰻の成瀬は、急成長した標準化モデルを持つ優秀なブランドであり、台湾でも展開可能性があると考えております。王座國際餐飲股份有限公司の今後の成長を支える重要ブランドとしてフランチャイズビジネスインキュベーション社と協力して育成してまいります。

フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代表取締役社長 山本 昌弘

このたび王座國際様とマスターライセンス契約を締結できたことを大変光栄に思います。

王座國際様は台湾国内外で数多くの飲食ブランドを成功に導いてきた実績を持つ企業であり、その成長戦略の一翼として「鰻の成瀬」を選んでいただいたことを大変嬉しく思います。

台湾は日本食への関心が高く、日本文化への理解も深い市場です。私たちは、日本で培ってきた品質やオペレーション、そして「鰻をもっと身近に。」というブランドコンセプトをそのまま台湾へお届けしたいと考えています。

今回の契約は、鰻の成瀬にとって台湾市場への大きな一歩であるとともに、アジア展開をさらに加速させる重要な取り組みです。

今後は王座國際様とともに、台湾のお客様に愛されるブランドづくりを進めながら、日本発の鰻ブランドとしてさらなる成長を目指してまいります。

＜会社概要＞

会 社 名 フランチャイズビジネスインキュベーション株式会社

代 表 山本昌弘

本 社 滋賀県高島市今津町桜町2-1-3

東京 支社 東京都港区芝浦3丁目14-18キャナルスクエア芝浦3階

設 立 2020年9月20日

社 員 300名（アルバイト含む）

H P https://fbi-consulting.jp/(https://fbi-consulting.jp/)

事業 内容 フランチャイズ本部支援、FCシステム開発、FCブランド立ち上げアドバイス、

加盟店資金調達支援など