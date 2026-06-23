『レタスクラブ』編集部員が本音で選んだ“暮らしの正解”が買えるECサイト「レタスクラブ暮らしの店」が6月25日（木）オープン予定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金正法）は、2026年6月25日（木）13:00に、WEBショッピングサイト「レタスクラブ暮らしの店（ https://lettuceclub-kurashi.com/ ）」をオープンする予定です。

※上記サイトは、オープン日時の6月25日（木）13:00以降にアクセスいただけます。

1987年の創刊から、読者の暮らしに向き合ってきたレタスクラブ編集部。

「レタスクラブ暮らしの店」は、読者の皆さまから日々寄せられる「毎日の料理が億劫になってきた」「収納をどうにかしたい」といったリアルな声を出発点に、編集部員が自ら使い込み「これが正解」と自信を持っておすすめできるアイテムだけを集めたお店です。

オープン時には、ファッションやキッチン用品、生活雑貨など、各分野の専門担当部員が独自の目線でこだわり抜いて選んだ、暮らしに寄り添うアイテムを取り揃える予定です。

手にするたびに愛着がわくような、編集部員厳選の“暮らしの正解”をお届けしてまいります。

オープン当日を、ぜひ楽しみにお待ちください。

【『レタスクラブ』とは】

創刊39年、実売部数No.1※1、の生活情報誌です。レシピや家事テクニックだけでなく、健康、マネー、美容など日々の暮らしをトータルに支える情報が充実。仕事に家事に忙しい毎日でも暮らしを快適にしたいと頑張る皆さまに寄り添い続けています。

※2025年上期 日本ABC協会雑誌発行社レポート 「生活実用情報誌」ジャンルのうち、書店・CVS販売の雑誌において

発売：株式会社KADOKAWA LifeDesign

発売日：毎月25日

判型：Ａ４判／140ページ

定価：580円（本体527円＋税）※付録の内容によって価格が異なります

月刊発行部数：133,730部※2025年下期 雑誌発行社レポート(日本ABC協会)より

公式サイト：https://www.lettuceclub.net/

【サイト概要】

サイト名：レタスクラブ暮らしの店

オープン日時：2026年6月25日（木）13:00予定

URL：https://lettuceclub-kurashi.com/

（※6月25日13:00以降アクセス可能）

運営：株式会社KADOKAWA LifeDesign