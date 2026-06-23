SQUEEZE、GLC GROUPと宿泊事業において協業を開始

株式会社SQUEEZE

ホテル・観光業界のAX（AI Transformation：AIを活用した宿泊運営の変革）を推進する株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林 真一、証券コード：558A、以下「当社」）は、不動産開発・エネルギー事業を展開するGLC GROUP株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：高村 隼人、東証スタンダード：証券コード2970、以下「GLC GROUP」）との間において、次世代型アパートメントホテル「Minn（ミン）」のフランチャイズ契約を締結し、宿泊事業における包括的な協業を開始いたしましたのでお知らせいたします。

本協業に基づく具体的なプロジェクトの第1弾として、GLC GROUPが新たな成長戦略として推進する「不動産SPAモデル ホテルバージョン」の第1号案件となる「Minn 那覇美栄橋（沖縄県那覇市、全42室）」を2026年8月上旬に開業いたします。当社は、ホテルAXプラットフォーム「suitebook（スイートブック）」および最先端のスマートホテル運営インフラを供与し、GLC GROUPが宿泊事業を担うために設立したGLC COMPASS株式会社とともに、テクノロジーを活用した高効率かつ持続可能な宿泊運営モデルの確立と、全国主要都市への迅速な横展開を目指してまいります。

■ フランチャイズ展開する「Minn - your second home」について

「Minn」は、グループや家族の「みんな」と、宿泊施設を意味する「inn」を掛け合わせたSQUEEZEのアパートメントホテルブランドです。「Minn - your second home」をコンセプトに、家族や友人との旅行をはじめ、中長期滞在など多様な宿泊ニーズに応える空間を提供しています。

（左：全国のMinn / 右：Minn 上野 客室）

キッチンや洗濯機を備えた客室を中心に、自宅のようにくつろぎながら滞在できる環境を整備。さらに、24時間対応のクラウドレセプションやキーレスシステムを活用することで、到着から出発までシームレスな宿泊体験を実現しています。

SQUEEZEが開発・提供するホテルAXプラットフォーム「suitebook」を活用し、ゲスト体験の向上と効率的なホテル運営を両立しています。

「Minn」公式HP：https://staytuned.asia/ja/brands/minn

■ 背景： ホテル・観光業界の「AX」推進に向けて

現在、日本のホテル・観光業界はインバウンド需要が旺盛な一方、深刻な人手不足などの構造的課題に直面しています。こうした中、AIやクラウドなどの先端技術を活用して現場のオペレーションを革新し、宿泊アセットの付加価値を高める「AX（AI Transformation）」の重要性が増しています。

当社は、次世代型アパートメントホテル「Minn」の展開を通じて、デジタル技術とリアルな運営を融合した先進的な宿泊プラットフォームを構築してまいりました。

本アライアンスにおいては、GLC GROUPの持つ「高度な建築・開発力（リアル）」と、当社の有する「先進的なデジタルホテル運営インフラ（テック）」を掛け合わせることで、地域経済の発展に寄与する新たな観光インフラのロールモデルを共創してまいります。

■ 今後の展開とパイプライン

両社による連携は、今回の「Minn 那覇美栄橋」に留まらず、連続的なパイプラインの構築を見据えた包括的な取り組みです。すでに第2弾として、2027年冬に開業予定の福岡市中央区（春吉）のホテルプロジェクトへの展開を予定しており、地方主要都市を中心にスピード感を持った横展開を推進してまいります。当社が持つAIやクラウドを活用した最先端のスマートオペレーションと、GLC GROUPの開発力を強固なビジネス基盤として深く連携させることで、双方の新たな成長ドライバーとして育成してまいります。

■ 第1弾プロジェクト「Minn 那覇美栄橋」施設概要

那覇のインバウンド・グループ観光の拠点となる美栄橋エリアに誕生する、洗練された次世代型アパートメントホテルです。当社の「suitebook」を全面実装し、モバイルチェックインやオンラインコンシェルジュによる遠隔顧客対応などを構築。ゲスト一人ひとりに寄り添う高品質なインバウンド対応とスマートな運営体制を両立させます。

- 施設名： Minn 那覇美栄橋- 所在地： 沖縄県那覇市前島２丁目２-13- アクセス： ゆいレール 「美栄橋駅」 北口 徒歩４分（国際通りまで徒歩圏内）- 客室数： 全42室（最大収容人数252名・全室６名定員）- 開業予定： 2026年８月上旬■ GLCグループについて

会社名：GLC GROUP株式会社

上場：東証スタンダード（証券コード：2970）

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目４番１号 中央日土地博多駅前ビル12階

創業：2008年6月17日

代表者：代表取締役社長 グループCEO 高村隼人

事業内容：投資用新築一棟賃貸マンションの用地仕入、販売、設計、建築、賃貸仲介、賃貸管理、売買仲介、エネルギー供給までのサービスをワンストップで提供する独自の「不動産SPAモデル」の展開、およびホテルのオペレーション

URL：https://www.goodlife-c.co.jp/

■ 株式会社SQUEEZEについて

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.）

上場：東証グロース（証券コード：558A）

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林真一

事業内容：ホテルAXプラットフォーム「suitebook」の提供、AIを活用した収益最大化や業務効率化の支援、ホテルの企画・運営およびBPOによる運営支援

URL：https://squeeze-inc.co.jp