大阪市保健所、小林製薬「紅麹コレステヘルプ」製法の情報公開請求に黒塗り回答― 50日培養製法はホームページに過去公開済み、大阪市情報公開条例上の不開示要件を満たさず ―

株式会社薫製倶楽部

株式会社薫製倶楽部（岡山県都窪郡早島町、代表取締役：森雅昭）は、大阪市保健所に対して行った小林製薬「紅麹コレステヘルプ」の製法に関する情報公開請求において、開示された文書が黒塗りで返却されたことを公表する。当該黒塗りは大阪市情報公開条例上の不開示要件を満たしておらず、現時点で黒塗りの法的根拠についての文書による説明を受けていない。なお、行政不服審査請求の提出から約5ヶ月半が経過した2026年6月現在も審理が進んでいないことを受け、本リリースを配信する。

■ 情報公開請求と黒塗り回答

当社は大阪市保健所に対し、小林製薬「紅麹コレステヘルプ」に使用された紅麹原料の製法に関する情報公開請求を行った。しかし大阪市保健所からの回答は、製法に関する記載部分が黒塗り処理された文書であった。

■ 黒塗りは大阪市情報公開条例上の不開示要件を満たさない

大阪市情報公開条例において、不開示が認められる情報は「法人等の正当な利益を害するおそれがある営業秘密等」に限られる。しかし小林製薬は当該製法を「50日培養製法」として自社ホームページ上にかつて公開していた。

企業自身が公開している情報は、条例上の不開示要件（営業秘密）に該当しない。当社は大阪市保健所に対し黒塗りの法的根拠についての説明を求めているが、現時点で文書による回答を受けていない。

■ 50日培養製法 ― 一般的な紅麹製造工程と異なる長期培養工程

当社が岡山県備中保健所に対してこの製法について確認したところ、担当職員から「このような製法は過去に見たことがない」との回答を得た。

一般的な紅麹の製造期間は数日から10日前後とされる中、「50日」という培養工程が採用されていた。

■ 行政不服審査請求も約5ヶ月半、審理未着手の状態が続く

当社は2026年1月5日、大阪市保健所に対して上記黒塗りの取消しを求める行政不服審査請求を提出した。しかし大阪市保健所は提出から約5ヶ月半が経過した現在も、審理が進んでおらず、書面による説明も受けていない。当社は大阪市担当部署に対して疑義申立てを行い、現在も対応を求めている。

【会社概要】

会社名：株式会社薫製倶楽部

代表者：代表取締役 森雅昭（登録販売者・薬剤師）

所在地：〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

TEL：086-483-0602

E-mail：sales@kunsei.co.jp

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