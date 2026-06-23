「ファクログ」運営の株式会社アイズ、法人向けオンラインファクタリングサービス「レゾナス」の提供を7月に開始予定

株式会社アイズ

ファクタリング会社のクチコミ比較サイト「ファクログ」や No.1*の媒体資料ポータルサイト「メディアレーダー」を運営する株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締 役社長：福島範幸、東証グロース：5242、以下：「アイズ」）は、新たに法人向けオンラインファクタリングサービス「レゾナス」を立ち上げ、2026年7月中の提供開始を予定しております。

提供の背景

当社は、ファクタリング会社のクチコミ比較サイト「ファクログ」の運営を通じ、事業者の資金調達に関する課題やニーズに向き合ってまいりました。その知見を活かし、事業者の皆様に新たな資金調達の選択肢を提供するため、このたび法人向けオンラインファクタリングサービス「レゾナス」の提供を開始いたします。

サービス概要

「レゾナス」は、法人事業者向けのオンラインファクタリングサービスです。

東証グロース市場上場企業としてのコンプライアンス体制のもと、安心してご利用いただける環境を提供するとともに、申込みから契約までオンラインで完結する利便性を備えています。

また、迅速な審査・手続きにより、事業者の皆様の資金調達ニーズに応えるスピーディーな資金化を支援します。

手数料やご利用条件などのサービス詳細については、2026年7月の提供開始にあわせてお知らせいたします。

お問い合わせはこちら▼

https://www.eyez.jp/inquiry/

なお、本件による、当社業績に与える影響につきましては軽微であると見込んでおりますが、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*の媒体資料ポータルサイト「メディアレーダー」、ファクタリング会社のクチコミ比較サイト「ファクログ」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/