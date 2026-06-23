＜参加レポート＞株式会社ワールド、「チャイルド・ケモ・ハウス チャリティウォーク2026」に協賛

株式会社 ワールド

株式会社ワールド（本社：神戸市、代表取締役 社長執行役員：鈴木 信輝）は、2026年6月13日（土）に神戸市内で開催された「チャイルド・ケモ・ハウス チャリティウォーク2026」にスポンサーとして協賛しました。あわせて当日は、SDGs推進室が会場にて「ワールド エコロモ キャンペーン」を実施し、チャイルド・ケモ・ハウス支援と衣料品循環の取り組みを参加型で推進しました。

神戸の街を歩きながら、チャイルド・ケモ・ハウスを応援

「チャイルド・ケモ・ハウス チャリティウォーク（以下、チャイケモウォーク）」は、小児がんや難病の子どもたちとそのご家族を支える滞在施設「チャイルド・ケモ・ハウス」の運営支援を目的としたチャリティイベントです。2026年で12回目を迎えた今回は、「みんなでつくる」をテーマに、神戸サンボーホールを出発地点とし、南京町やメリケンパークなど神戸の観光スポットを巡る三宮周辺南部コースで実施されました。

ワールドは、病気と向き合う子どもたちとご家族が安心して過ごせる環境づくりに共感し、2015年より同施設を支援してきました。今回、初めて協賛企業として本イベントに参加し、参加者の皆さまとともに神戸の街を歩きながら、支援の輪を広げる機会となりました。

チャイケモウォークの参加者とともに、支援の輪を広げるワールド社員

＜ワールドからのメッセージ＞

病気と闘う子どもたちとご家族が、一緒に安心して過ごせる場所『チャイルド・ケモ・ハウス』。その素晴らしい理念に共感し、株式会社ワールドは2015年より支援を続けてまいりました。そして今年、初めて『チャイケモウォーク』に協賛企業として参加し、皆様と共に歩めることを大変嬉しく思います。

慣れない土地での治療に臨むご家族の不安が少しでも和らぎ、大切な家族と生活できる環境がこれからも続くよう、心より応援しております。

イベント会場では「ワールド エコロモ キャンペーン」を実施

当日は、スタート会場に「ワールド エコロモ キャンペーン」のコーナーを設置し、ご家庭で不要になった衣料品の回収を行いました。参加者へ衣料品の持参を呼びかけることで、チャイルド・ケモ・ハウスへの支援活動とあわせて、サーキュラーエコノミーの考え方を参加型で体感いただく機会を創出しました。

会場で「ワールド エコロモ キャンペーン」を実施

回収した衣料品はリサイクルパートナーと連携し、リサイクル・リユースへつなげています。「ワールド エコロモ キャンペーン」の取り組みを通じて得られた収益金は、これまでも支援を必要とする子どもたちの未来を支える活動に役立てられてきました。今回のキャンペーンによる収益金もこれまで同様に、本イベントへの協賛金とともに、「チャイルド・ケモ・ハウス」の運営に役立てられます。

■「ワールド エコロモ キャンペーン」とは

https://corp.world.co.jp/csr/pdf/world_ecoromo.pdf(https://corp.world.co.jp/csr/pdf/world_ecoromo.pdf)

「エコロモ」とは、“エコロジー”と“衣（コロモ）”をかけ合わせたワールド独自の造語です。ワールドグループでは“不用になった洋服も、まだ価値があるならば必要とする誰かの手に届けたい”という想いのもと、2009年秋から社会貢献活動の一環として、お客様の不用な衣料品をお引き取りし、リサイクルパートナーと連携してリサイクル・リユースを行う「ワールド エコロモ キャンペーン」を実施してきました。

これまでに累計2,134万点以上（※2026年2月時点）の衣料品を回収し、収益金は支援を必要とする子どもたちの未来を支えるために寄付を続けています。

ワールド サステナビリティ プラン ＆ レポートについて

https://corp.world.co.jp/csr/world_sustainabilityreport.pdf(https://corp.world.co.jp/csr/world_sustainabilityreport.pdf)

創業以来「価値創造企業グループ」として進化するワールドグループは、1992 年に顧客価値と生産性の最大化を目的に、消費者を起点に小売から生産までを一気通貫させロス・無駄を価値に変える「SPARCS（スパークス）」構想を発表し、多業態・多ブランド戦略を実現してきました。これからも「生活文化の多様性」と「ロス・ムダのない産業世界」の高次元の両立で、多様で選択肢のある持続可能な社会の実現を目指します。

ワールドグループが創る生態系を通して、ファッション産業の多様性・持続性に貢献