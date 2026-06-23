＜イベントレポート＞伊豆稲取で「廃漁網の回収とリサイクルプロジェクト」を実施

株式会社リファインバースグループ

株式会社リファインバースグループ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：越智晶）は、「海ごみゼロウィーク」（2026年5月30日～6月8日）期間中の6月7日（日）に、静岡県東伊豆町の稲取マリンスポーツセンターにて「廃漁網の回収とリサイクルプロジェクト」を開催しました。

今回は、34名の学生や企業の皆様にご参加いただき、キンメダイ漁に使用される漁網の選別作業を実施しました。回収した漁網は、高品質なリサイクルナイロンペレット「REAMIDE(R)（リアミド）」へアップサイクルし、アパレル製品やオフィス家具など、さまざまな用途に活用されます。

■プロジェクト実施の背景

近年、海洋プラスチックごみの増加が世界的な社会課題となっており、「ゴーストギア」と呼ばれる放置された漁網や釣り糸、ロープなどが、海洋生態系に深刻な影響を与えています。こうした状況のなか、ゴーストギア対策に取り組むPADIジャパンと、廃棄漁網のリサイクル技術を持つリファインバースグループが協力し、伊豆稲取を中心に、海の環境保全と漁業地域との共生を目指した取り組みを毎年行なっています。

漁網のリサイクルは、針などの金属部品を一つひとつ丁寧に取り除く必要があります。PADIジャパンとリファインバースグループは、2023年頃から、海洋ごみやゴーストギアの課題についてより広く知っていただくため、学生や企業ボランティアに向けて、選別作業の一部を体験的できる本プロジェクトをスタートしました。こうした取り組みを通じて、漁網リサイクルの現場を知るきっかけを提供し、資源循環の重要性を共有することを目的としています。

■プロジェクトレポート

第四回目の開催となった今回も、東伊豆町副町長の鈴木嘉久氏にご参加いただきました。また、稲取の漁師の方からは、当地で行われているキンメダイ漁の方法をご紹介いただきました。



当日は、同志社大学の学生の皆さんや東京大学海洋調査探検部が集まり、にぎやかな雰囲気の中で作業が行われました。さらに、キンメダイ漁網に加え、マグロ漁に使用される網の選別も実施しました。

釣り針や金属をハサミで丁寧に取り除く作業を約2時間。

初めて漁網に触れた参加者がほとんどで、「これもキンメダイ漁の網かな？マグロ漁？」と最初は見分けられなかった漁網も、最後には「これはマグロ漁！」と判別できるように。金具がついていないかしっかり確認しつつも、皆で談笑しながら集中して作業をする場面が見られました。

作業後には、漁網を再生した高品質ナイロンペレット「REAMIDE(R)」から商品化したノベルティをプレゼントし作業を終えました。

■廃棄漁網から再生した高品質ナイロンペレット「REAMIDE(R)」

使用済み漁網から金具などの異物を取り除いた後、再生ナイロンペレット「REAMIDE(R)」へと生まれ変わります。

REAMIDE(R)「テープのり」のノベルティ

今回の「廃漁網の回収とリサイクルプロジェクト」で回収した漁網も、REAMIDEとして再生され、さまざまな製品の原材料として再び社会に循環していきます。