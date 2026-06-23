サロウィン株式会社、ヒューリック株式会社の100%子会社としてグループに参画

サロウィン株式会社

サロウィン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿部 友哉、以下「当社」）は、ヒューリック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：前田 隆也、以下「ヒューリック」）の完全子会社となり、ヒューリックグループに参画いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役社長・阿部 友哉は引き続き当社の経営トップとして留任し、事業成長を主導してまいります。

▪️背景・目的

美容業界では近年、「サロンに所属して働く」という従来の働き方から、ビューティシャン一人ひとりが独立し、フリーランスとして活躍するスタイルへの移行が進んでいます。働き方の多様化やキャリア志向の変化を背景に、自身のブランドを築きながら自由に働きたいと考えるビューティシャンが増えています。

2019年の創業以来、「美容師の所得向上」「労働環境の改善」「一生涯働ける環境の提供」を軸に、全国280店舗を展開し、3,000名を超える美容師のキャリア支援を行ってきました。このたび、より大きな成長を実現する手段として、ヒューリックグループへの参画という戦略的決断をいたしました。

当社は、引き続き「すべてはビューティシャンのために」というビジョンをグループ参画後も変わることなく守り続けます。

▪️今後の展望

不動産にとどまらず、教育・訪問美容・グローバル展開など、当社が今後取り組む周辺領域のアセットをヒューリックグループはすでに保有しています。グループ連携による事業加速が見込まれることから、当社はこれまで以上のスピードで事業基盤の拡大を進めてまいります。

- 業務基盤SaaS「BYOON」の本格展開- 物流・調達プラットフォームによる業界流通構造の再設計- インバウンド需要の取り込みおよび訪問美容の本格化- グローバル市場への展開

当社がこれまで積み上げてきた事業と、ヒューリックグループが持つ経営資源を掛け合わせ、グループとしての持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。将来的には美容業界のグローバルトッププレイヤーと並ぶスケールの実現を目指してまいります。

世界一ビューティシャンが活躍できる国を日本から作り、その仕組みを世界へ広げていくべく、引き続き全力で事業に取り組んでまいります。

▪️代表取締役 阿部 友哉より

本件の意思決定の背景、IPO計画からM&Aへの方針転換、ヒューリックを選んだ理由。そして、経営者としての判断について率直に綴っています。あわせてご一読いただければ幸いです。

当社代表取締役 阿部 友哉の想い :https://note.com/abe875/n/nd2db3bfcfd2f

▪️会社概要

社 名：ヒューリック株式会社

所在地：東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号

設 立：1957年３月

代表者：代表取締役社長 前田 隆也

社 名：サロウィン株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷一丁目３番３号

設 立：2019年７月

代表者：代表取締役社長 阿部 友哉