教室向け「Claude実践セミナー」をステップ5まで拡大

株式会社エクシード

株式会社エクシード（代表取締役：澤部愛子）は、民間教室を対象とした生成AI「Claude」の実践セミナー体系を、新たにステップ4「保護者向け」、ステップ5「生徒向け」へと拡大します。これにより、教室の業務効率化から、保護者との信頼構築、生徒の学びの質向上までを一貫して支援する5ステップの提供体制が整います。

本シリーズは、ステップ1「講師向け：月次業務の効率化」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000006960.html)を実施済みで、ステップ2「運営スタッフ向け：広告などのクリエイティブ作成」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000006960.html)、ステップ3「教室オーナー向け：経営・AIチーム」を順次開催してまいります。これまでの実践を通じてClaude活用の知見を蓄積してきた本体系を、今回いよいよ教室内のスタッフから、保護者・生徒へと対象を広げ、AIを活用した学びの体験を家庭や子どもたちへ届ける段階へと発展させます。

新たに加わるステップ4・ステップ5の内容

講座のロードマップ

ステップ4（保護者向け）：AI時代の学びについて保護者の理解を深めるセミナーや、親子で参加できる体験型イベントを展開します。Claudeの安全な使い方や、学びへの効果を伝え、教室と家庭の信頼関係・満足度を高めます。

ステップ5（生徒向け）：AIを活用したゲームの企画・制作ワークショップや、探究学習・作品発表イベントを通じて、生徒の主体性と思考力を育みます。一人ひとりに最適化された学習サポートで、子どもたちの未来の可能性を広げます。

提供体制の整備について

- ステップ１アーカイブ：http(https://thac26061.peatix.com/)s://thac26061.peatix.com/(https://thac26061.peatix.com/%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%EF%BC%92%EF%BC%9Ahttps://aiseminar26062.peatix.com/)- ステップ２：https://aiseminar26062.peatix.com/ （開催後、アーカイブ販売予定）- ステップ３：7月中旬開催予定（同上）

ステップ4・5の本格展開にあたり、エクシードでは社内の知見に加え、Claudeを日常的に活用する外部の実践者の登壇も得ながら、より多様で実践的な講座を提供できる体制を整えてまいります。本体系を通じて、教室の業務効率化から生徒の成長までを段階的に実現し、AI時代の学びを支える人材育成に取り組んでまいります。

お問い合わせ先

ご質問がある方は、info@tfe.asia までお気軽にお問い合わせください。