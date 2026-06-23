法令対応は「やる」から「証明する」時代へ――運送業界の管理体制強化をテーマに無料ウェビナーを7月28日（火）開催

東海電子株式会社

アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2026年7月28日（火）、アセンド株式会社を講師に迎え、「法令対応に備える！法令動向・行政処分実例から学ぶ、運送会社が今見直すべき管理体制」をテーマとした無料ウェビナーを開催します。

法令対応は「やる」から「証明する」時代へ。行政処分事例と最新動向から学ぶ、運送会社の管理体制強化セミナー

法令対応は「やる」から「証明する」時代へ――運送業界の管理体制強化をテーマに無料ウェビナーを7月28日（火）開催お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260728seminar

2024年問題以降、運送業界では法令対応やコンプライアンス強化の重要性が高まっています。

法改正への対応だけでなく、点呼、労務管理などの日々の安全管理から、

実運送体制管理簿や契約の書面化など、法対応のための事務作業は増え続けています。

実際の行政処分では「やっているつもり」「記録しているつもり」だった管理対応が、

車両使用停止や勧告につながったケースもあります。

本セミナーでは、近年の法令動向と行政処分の実例をもとに、

運送会社が2026年以降、どのような管理体制を整えるべきかを解説します。

こんな課題をお持ちでしょうか

法令対応や労務管理が複雑で、管理に自信が持てない

やっているつもりの管理でリスクを感じている

書類・記録・管理業務が増え、現場も事務も負担が大きい

～主な対象者～

・将来を見据えて“強い管理体制”を作りたい経営者・管理責任者の方

・行政処分リスクを未然に防ぎたい方

・複雑な労務・法令対応をシンプルにしたい方

セミナー概要

開催日時：2026年7月28日(火) 12:00～13:00

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

参加費用：無料

【内容】

・法令動向・行政処分実例

・法令動向を踏まえた、“求められる管理体制”

・運送管理システム「ロジックス」のご紹介

スピーカー：アセンド株式会社 下吹越 勇人

お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260728seminar

みなさまのご参加をお待ちしております。



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■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部

td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

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