【国内初※】サブスクライン「AIエージェント」にSakana AI の「Fugu」を追加 ― “速く答える”と“深く考える”を、用途で使い分け

株式会社サブスクラインLINE公式アカウント連携型マーケティングCRMにおける国内初のFugu対応（2026年6月23日時点・当社調べ）。AIエージェントに、Sakana AI の推論モデル「fugu-ultra」を追加。LINE運用の相談から配信づくりまで、目的に合わせてAIを切り替えられます。

【国内初※】 LINE公式アカウント連携型のマーケティングCRMで、Sakana AI の推論モデル「Fugu」を管理画面から選べるAIモデルとして搭載したのは、当社調べで国内初です。

※ 国内で提供されているLINE公式アカウント連携型のマーケティング支援ツール／CRMを対象に、各社の公開情報（公式サイト・プレスリリース等）を当社が調査した結果（2026年6月23日時点・自社調べ）。Sakana AI「Fugu」は2026年6月22日提供開始。調査範囲・時点により結果が異なる場合があります。

株式会社サブスクライン（東京都渋谷区／代表取締役 宇野涼太）は、AI駆動LINEマーケティングCRM「サブスクライン」の AIエージェントに、Sakana AI が開発する国産の推論特化型LLM 「fugu / fugu-ultra」 を、利用できるAIモデルとして追加しました。

これにより店舗オーナーは、これまでの Claude / ChatGPT 系モデルに加えて、「素早く下書きを返す既定モデル」 と 「時間をかけて深く考える fugu-ultra」 を、相談内容に合わせて切り替えられるようになります。導入の様子は、本日公開した紹介動画でもご覧いただけます。

紹介動画

本リリースに合わせて、実際の管理画面でエンジンを切り替え、同じ相談を「既定モデル」と「fugu-ultra」に投げて比較する紹介動画を公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TflKMy6Zj5g ]

動画を見る: https://www.youtube.com/watch?v=TflKMy6Zj5g

選べるAIモデルに「Sakana Fugu」を追加

ポイント- AIアシスタント／AIビルダーのエンジンに、Sakana AI の推論モデル fugu-ultra を追加。- 速さの既定モデルと深く考える fugu-ultra を、用途で使い分け可能。- 既存の Claude / ChatGPT 各種モデルはそのまま併存。乗り換えではなく選択肢の拡張。

サブスクラインのAIエージェントは、LINE運用の 分析・施策提案・配信文の下書き・仕様のQ&A・画像つき相談 までを支援する機能です。今回のアップデートで、選択できるAIエンジンに Sakana AI の fugu-ultra（推論特化）が加わりました。

管理画面のAIエージェント右上「AIモデル」から、サブスクライン標準（fugu-ultra） を選択。切り替えはその場で反映され、以降の相談がそのエンジンで動きます。

「速さ」と「深さ」を、用途で選ぶ

▲ 管理画面のAIアシスタント。「AIモデル」から「サブスクライン標準（ChatGPT (fugu-ultra)）」を選ぶと、その場で切り替わります。

fugu-ultra は回答までに時間をかけて推論する分、抜け漏れが少なく、具体的で実行可能なアウトプットに強みがあります。一方で、すぐに下書きが欲しい場面では既定モデルの速さが活きます。トレードオフを理解したうえで、相談内容に合わせて選べるのが今回の主旨です。

実機A/Bで見られた違い（地方カフェの再来店相談）

同じお題「席数20・友だち1,200人・リピート低迷の地方カフェに、3か月のLINE配信施策を」を、既定モデル（ChatGPT / GPT-5.5） と fugu-ultra（推論 high） にそれぞれ投げたローカル検証では、次のような傾向が見られました。

実際の出力例（fugu-ultra）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100004/table/112_1_dd41e1b6c7607495553a1518150a4286.jpg?v=202606230951 ]▲ 同一条件での一例。出力は毎回変わります。

fugu-ultra に上記の相談を投げると、セグメント設計・配信スケジュール・クーポン条件・KPI までを、店主がそのまま着手できる粒度で提示します。下書き／停止状態での作成提案まで、管理画面の中で完結します。

▲ fugu-ultra が「お久しぶり3通ステップ配信」「休眠グループ作成」「おかえりカフェクーポン」など、次の着手手順まで提案している様子（実際の管理画面）。最終的な配信の有効化は運用者が管理画面で行います。

ご利用方法

ご利用時の注意点

「サブスクライン」について

- サブスクラインにアカウントを開設（今なら30日間無料お試し）。- サブスクライン管理画面にログインし、「AIエージェント」を開く。- 画面右上の「AIモデル」で サブスクライン標準（fugu-ultra） を選択。- 相談内容を入力して送信。AIが提案を生成します（fugu-ultra は推論のため数分かかる場合があります）。- fugu-ultra は推論特化モデルのため、回答生成に時間がかかる場合があります（数分程度）。- 出力はAIによる生成であり、内容は都度変わります。最終的な配信・公開の判断は運用者が行ってください。- 画像生成・動画生成・一部の自動応答など、Fugu非対応の機能は引き続き従来モデルを使用します。- 利用枠・上限は、ご契約プランおよび各モデル提供元の条件に準じます。

「サブスクライン」は、LINE運用そのものをAIに任せられるLINEマーケティングCRMです。AIエージェントが顧客・売上データの分析から、配信・クーポン・リッチメニューといった打ち手の提案・実行までを担い、利用者は承認するだけでLINE施策を進められます。セグメント配信・シナリオ（ステップ配信）・自動応答・セグメントリッチメニュー・ポップアップ＆クーポン・サブスクプラン・滞在時間課金（QRチェックイン）・モバイルオーダー・広告/ASP連携などを1つの基盤に統合し、「配る（配信）」で終わらせず「売れる（収益化）」まで一気通貫で支援します。

サービス詳細・登録はこちら：https://subscline.com/(https://subscline.com/?from=pr260623)

会社概要

会社名：株式会社サブスクライン

代表者：代表取締役 宇野 涼太

所在地：東京都渋谷区渋谷3-1-9 YAZAWAビル3階

電話：03-6555-4234

Email：info@subscline.com

サービスサイト：https://subscline.com/