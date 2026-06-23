新潟輸送 オーダーメイド方式で電気代を最適化

デジタルグリッド株式会社

デジタルグリッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：豊田祐介、以下「当社」）は、亀田製菓株式会社の100％子会社である新潟輸送株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：柴田俊雄、以下「新潟輸送」）の2026年度の電力について、価格変動リスクを抑えるため、一部を固定価格で調達するオーダーメイド方式の仕組みを導入したことをお知らせいたします。また、猛暑による電力需要の増加が予想される期間は、固定価格での調達分を上乗せしました。

当社は電力を買う需要家の状況に応じて最適な調達法を提案する伴走型の支援も行っており、お客様がコストや脱炭素方針に応じた電力調達を選択できるよう支援してまいります。

新潟輸送について

新潟輸送は亀田製菓グループの物流を支える運輸・倉庫事業者で、新潟から関東・中部・関西エリアを中心に輸送ネットワークを展開しています。また保冷機能付きの倉庫を含む物流拠点を有しており、当社サービスを通して電気代削減に努めています。

今回、中東情勢が悪化した直後に１年分の電力を先行して固定価格で調達するなど、今後のさらなる価格高騰リスクに備えました。

デジタルグリッド株式会社

▶アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2026入賞 ▶令和7年度 気候変動アクション環境大臣賞



会社名：デジタルグリッド株式会社 （http://www.digitalgrid.com/）

代表者：代表取締役社長CEO 豊田祐介 【東証グロース市場350A】

設 立：2017年10月 資本金：1,204百万円（1月末時点） 従業員数：99名（6月1日現在）

所在地：東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル3階

事業内容：電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP」運営、分散型電源アグリゲーションサービスの提供

問い合わせ先

デジタルグリッド株式会社 広報室: 安藤・石原

MAIL: pr@digitalgrid.com