Snow Peak Apparel × URBAN RESEARCH DOORS毎シーズン好評の別注のTシャツラインナップが登場

株式会社アーバンリサーチ

厳しい自然環境での検証に裏打ちされたハイスペックな製品を展開する、アウトドアブランド「Snow Peak（スノーピーク）」に別注した、これからの季節に欠かせない半袖Tシャツラインナップが登場。

Snow Peak Apparel × DOORS PROTO ARCHIVE PRINT T-SHIRTS

バックプリントのデザインは、過去のTシャツやピスネームのために描かれた未発表のものや、製品デザインのベースとなったアーカイブグラフィックを贅沢に落とし込みました。

胸元にはその印象的なグラフィックを配し、それぞれのボディカラーに合わせた絶妙な配色が、コーディネートに程よいアクセントと落ち着いた印象をプラス。

これまでの歩みを落とし込んだ特別なグラフィックデザインが目を惹くミニマルな一着です。

ボディには上質でふっくらとした綿100%を使用し、肌触りが柔らかく、清涼感のある着心地の良さが魅力です。一枚でも様になる素材感で、ゆったりめのオーバーサイズシルエットが今年らしい印象を演出します。首元のリブは程よくフィット感があり、だらしなく見えず、快適な着心地を保ちながらアクティブな動きにも対応します。

Snow Peak Apparel × DOORS PROTO ARCHIVE PRINT T-SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1010093/?_ga=2.102461121.1501289445.1782086002-1707465614.1775020796&_gac=1.222304617.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)

品番：CD26210-1010093

価格：\5,940 (tax incl.)

カラー：WHITE / BLUE GRAY / FOLIAGE / CHARCOAL

サイズ：M / L / XL

発売日：2026年7月3日(金)予定

※URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1010093/?_ga=2.102461121.1501289445.1782086002-1707465614.1775020796&_gac=1.222304617.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)にて予約受付中

Snow Peak Apparel × DOORS WA/AC FAMILY CAMP T-SHIRTS



“Easy Going Camp”をテーマに、気軽にキャンプに行っていただきたい、またタウンユースでも使っていただきたいという思いが込められています。

今シーズンはフロントのプリントデザインを一新。川沿いでキャンプをしているシーンを描いたキャッチーな新しいグラフィックを施し、新鮮な表情に仕上げました。

アクティブな素材感ながらも、大人のデイリーカジュアルに馴染む上品な雰囲気が魅力です。 素材には、ポリウレタンを使用しないストレッチ性抜群のウォーターアクティブ素材を今シーズンも継続して採用。ハリ・コシがありながら軽量な一着です。

袖丈なども長めに設定することによりラッシュガードとして水陸両用で着用することができ、紫外線にも強く吸水速乾に優れているのでアウトドアやレジャーシーンなどにもおすすめです。 これからの夏の季節に主役級で活躍してくれます。

Snow Peak Apparel × DOORS WA/AC FAMILY CAMP T-SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1010094/?_ga=2.29992959.1501289445.1782086002-1707465614.1775020796&_gac=1.153556554.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)

品番：CD26210-1010094

価格：\6,600 (tax incl.)

カラー：WHITE / BROWN / FOLIAGE / CHARCOAL

サイズ：M / L / XL

発売日：2026年6月26日(金)

※URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1010094/?_ga=2.29992959.1501289445.1782086002-1707465614.1775020796&_gac=1.153556554.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)にて予約受付中

Snow Peak Apparel × DOORS WA/AC DRAWSTRING T-SHIRTS

フロントにはミニマムなロゴを施しており、アクティブな素材ながらも主張しすぎず上品な雰囲気のあるデザイン。裾にはドローコードを配置しており、絞ることでシルエットを変化させて着用可能。

ポリウレタンを使用しないストレッチ性抜群のウォーターアクティブ素材を使用しており、ハリ・コシがありながら軽量な一着です。

さらに今期は、コーディネートの幅を広げてくれる待望の新色をラインナップに加えてアップデートしました。

袖丈なども長めに設定することによりラッシュガードとして水陸両用で着用することができ、紫外線にも強く吸水速乾に優れているのでアウトドアやレジャーシーンなどにもおすすめです。

Snow Peak Apparel × DOORS WA/AC DRAWSTRING T-SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26210-1010095/?_ga=2.56788714.1501289445.1782086002-1707465614.1775020796&_gac=1.146857541.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)

品番：CD26210-1010095

価格：\6,930 (tax incl.)

カラー：WHITE / BROWN / FOLIAGE / CHARCOAL

サイズ：M / L / XL

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?brand=4608&type=MEN&seq=1&keyword=%E3%80%8E%E5%88%A5%E6%B3%A8%E3%80%8FSnow%20Peak%20Apparel%C3%97DOORS&_ga=2.258106058.1501289445.1782086002-1707465614.1775020796&_gac=1.121125114.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)

Snow Peak（スノーピーク）

1958年、“ものづくりのまち”新潟県三条市にて創業したアウトドアメーカー。「人と自然、そして人と人をつなぎ、人間性を回復する」ことを社会的使命とし、キャンプ用品、アパレルの開発、国内外での販売のほか、地方創生、ビジネスソリューション等、幅広い事業を展開する。新潟県三条市、大自然の懐に、約5万坪のキャンプ場を擁する本社「Headquarters」を構える。コーポレートメッセージは「人生に、野遊びを。」



