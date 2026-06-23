【紀ノ国屋】公式オンラインストア限定「夏のハッピーボックス」全4種類を6月22日より数量限定で販売中

株式会社紀ノ國屋

紀ノ国屋公式オンラインストアでは、夏の数量限定企画「夏のハッピーボックス」全4種類を、2026年6月22日（月）より販売しています。

夏のお買い物やお出かけに活躍するバッグ、冷やして楽しむドリンクやお菓子、特別なひとときに添えたいお酒とおつまみまで。毎日の暮らしから夏のくつろぎ時間まで楽しめるアイテムを詰め合わせました。

価格はいずれも税込・送料込み。数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

バッグセット 2種 各10,000円（税込・送料込）

【1】お楽しみバッグセット（ブルー）【1】お楽しみバッグセット（ブルー）ブルー系バッグを中心に、便利なアイテムを詰め合わせ

ペールブルーのまとまる保冷バッグを中心に、保冷巾着、ポーチ、コンパクトバッグ、リバティプリントのエコバッグをブルー系で揃えました。

アルミチャック袋と3サイズのスライドジッパーバッグも入り、お買い物やお出かけ、食品の保存まで幅広く使えるセットです。

【2】おでかけバッグセット【2】おでかけバッグセット夏のお出かけが楽しくなる、バッグいろいろ

オーキッドピンクのまとまる保冷バッグ、グレーのトートバッグ、ラベンダーのコンパクトバッグ、レオパード柄の保冷バッグSなどを組み合わせました。

保存容器やジッパーバッグも入り、毎日の買い物からお出かけまで、さまざまな場面で活躍するセットです。

商品ページはこちら

【1】お楽しみバッグセット：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-summer/7103-01339918

【2】おでかけバッグセット：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-summer/7103-01339925

保冷バッグ＆夏推しセット 10,000円（税込・送料込）

【3】保冷バッグ＆夏推しセット【3】保冷バッグ＆夏推しセット保冷バッグと、夏にうれしい味わいを

バニライエローのまとまる保冷バッグと、リバティプリントのエコバッグに、マンゴーやグァバのドリンク、アイスコーヒー、飲むジュレを組み合わせました。

ポップコーンや米菓も入り、冷やして美味しいドリンクからおやつまで、夏のひと休みに楽しみたい味を詰め込んだセットです。

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【3】保冷バッグ＆夏推しセット：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-summer/7103-01339932

山崎＆モエ・エ・シャンドン 30,000円（税込・送料込）

【4】山崎＆モエ・エ・シャンドン【4】山崎＆モエ・エ・シャンドン山崎とモエ・エ・シャンドンで、特別な一杯を

シングルモルトウイスキー山崎と、モエ・エ・シャンドン ブリュット・アンペリアルに、しじみ汁、コンビーフ、カレー、ナッツ、おつまみパイ、ブランデーカステラを合わせました。

ワインレッド×グレーのカラーエコスペシャルも付いた、夏の晩酌や食卓を楽しむセットです。

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【4】山崎＆モエ・エ・シャンドン：https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-summer/7103-20260621to

夏のハッピーボックス特集ページ

https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/happy-box-2026-summer

※数量限定のため、売り切れ次第販売終了となります。

※画像はイメージです。商品パッケージは異なる場合がございます。

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