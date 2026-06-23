New Brand！ Siltrata（シルトラータ） LOOK公開・予約開始

株式会社アーバンリサーチ

Siltrata（シルトラータ）



Silt（泥）＋ Strata（地層）＝ Siltrata

袖を通すたび、思い出が地層のように積み重なる。

アイテムひとつでも、食事に行ったり、旅行にいったり---

思い出が積み重なっていく。

毎シーズンSiltrataの洋服が重なっていく---。

これら背景を“地層”にフォーカス。



1st Collectionは、地層をイメージしたデザインのシャツとマルチに着方を楽しめるワンピース、

そしてとけるようなパンツの3型をご用意。

ブランドを体現したカラー展開や、ひとつひとつのアイテムのディテールを楽しんでいただけますと

幸いです。



Siltrata LOOK(https://www.urban-research.jp/shop/pages/c-special-kbf-260619-staff-project.aspx?bf_event=c-special-kbf-260619-staff-project&_ga=2.268346570.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

Fringe pattern shirt(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26330-2036080/?_ga=2.36683876.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

Color：Born / Bark / Sage

Size：Free

Price：\11,000 (tax incl.)



地層をイメージした切り替えのデザインと、フリンジが目をひくアイテム。

ボディはメンズライクでありながら、落ち感のある生地でデイリー使いしやすいです。

Multi set one-piece(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26330-2066040/?_ga=2.28788856.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

Color：Oat / Mahogany

Size：Free

Price：\15,400 (tax incl.)



スカート / ビスチェ単体でも楽しめるアイテム。

ビスチェは、左右非対称なデザイン。ヘルシーな肌見せが叶います。

スカートは腰巻部分をアレンジすると、マルチに着こなせます。

生地の風合いにムラがあるのも特徴。

Melt pants(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26330-2046090/?_ga=2.27167993.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

Color：Sandstone / OliveSlate

Size：M / L

Price：\9,900 (tax incl.)

とろけるような柔らかさのフェイクレザーパンツ。

ワイドなシルエットで体型カバーも叶います。

フラットなサンダルでラフにあわせていただきたい1枚。

【販売スケジュール】

2026年6月19日(金) 予約受付中

2026年7月14日(火) 発売

【販売店舗】

KBF 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store6/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?brand=9050013&type=WOMEN&_ga=2.27167993.554823020.1782087080-37372211.1772172439)

Siltrata

@ siltrata__(https://www.instagram.com/siltrata__/)



Director

@ t___n___r___98(https://www.instagram.com/t___n___r___98/)



あふれている世界で、自分で選んでいくこの時代に、Siltrataがみなさまの日々に溶け込み、

思い出を重ねていくブランドになれたら嬉しいです。

今後のSiltrataをどうぞ、よろしくお願いいたします。