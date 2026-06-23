New Brand！ Siltrata（シルトラータ） LOOK公開・予約開始
Siltrata（シルトラータ）
Silt（泥）＋ Strata（地層）＝ Siltrata
袖を通すたび、思い出が地層のように積み重なる。
アイテムひとつでも、食事に行ったり、旅行にいったり---
思い出が積み重なっていく。
毎シーズンSiltrataの洋服が重なっていく---。
これら背景を“地層”にフォーカス。
1st Collectionは、地層をイメージしたデザインのシャツとマルチに着方を楽しめるワンピース、
そしてとけるようなパンツの3型をご用意。
ブランドを体現したカラー展開や、ひとつひとつのアイテムのディテールを楽しんでいただけますと
幸いです。
Siltrata LOOK(https://www.urban-research.jp/shop/pages/c-special-kbf-260619-staff-project.aspx?bf_event=c-special-kbf-260619-staff-project&_ga=2.268346570.554823020.1782087080-37372211.1772172439)
Fringe pattern shirt(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26330-2036080/?_ga=2.36683876.554823020.1782087080-37372211.1772172439)
Color：Born / Bark / Sage
Size：Free
Price：\11,000 (tax incl.)
地層をイメージした切り替えのデザインと、フリンジが目をひくアイテム。
ボディはメンズライクでありながら、落ち感のある生地でデイリー使いしやすいです。
Multi set one-piece(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26330-2066040/?_ga=2.28788856.554823020.1782087080-37372211.1772172439)
Color：Oat / Mahogany
Size：Free
Price：\15,400 (tax incl.)
スカート / ビスチェ単体でも楽しめるアイテム。
ビスチェは、左右非対称なデザイン。ヘルシーな肌見せが叶います。
スカートは腰巻部分をアレンジすると、マルチに着こなせます。
生地の風合いにムラがあるのも特徴。
Melt pants(https://www.urban-research.jp/shop/g/gKB26330-2046090/?_ga=2.27167993.554823020.1782087080-37372211.1772172439)
Color：Sandstone / OliveSlate
Size：M / L
Price：\9,900 (tax incl.)
とろけるような柔らかさのフェイクレザーパンツ。
ワイドなシルエットで体型カバーも叶います。
フラットなサンダルでラフにあわせていただきたい1枚。
【販売スケジュール】
2026年6月19日(金) 予約受付中
2026年7月14日(火) 発売
【販売店舗】
KBF 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store6/)
URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?brand=9050013&type=WOMEN&_ga=2.27167993.554823020.1782087080-37372211.1772172439)
Siltrata
@ siltrata__(https://www.instagram.com/siltrata__/)
Director
@ t___n___r___98(https://www.instagram.com/t___n___r___98/)
あふれている世界で、自分で選んでいくこの時代に、Siltrataがみなさまの日々に溶け込み、
思い出を重ねていくブランドになれたら嬉しいです。
今後のSiltrataをどうぞ、よろしくお願いいたします。