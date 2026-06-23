顧客・社員・ユーザーの“本音”を可視化する座談会プロデュースサービス「まるっと座談会」を提供開始

RiVA株式会社

RiVA株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉田 龍太郎）は、マーケティング・広報、人事・組織開発、カスタマーサクセスなどの領域で、顧客・社員・ユーザー・応募者の「アンケートでは見えない本音」をリアルな対話から引き出し、施策に活かせるインサイトへ変換する座談会プロデュースサービス「まるっと座談会」の提供を開始しました。

「まるっと座談会」は、座談会の目的整理・企画設計、トークテーマ設計、備品・スタッフ手配、当日運営・収録、VoC分析・レポーティングまでを一気通貫で支援するサービスです。

RiVAは、創業以来、ファンマーケティング領域を中心に100件以上の座談会・ファンミーティングを企画・運営してきました。その中で培った“本音を引き出す場づくり”の知見と、AIを活用した発話整理・VoC分析を組み合わせ、企業が顧客や社員、ユーザーの声を「聞いて終わり」にせず、商品改善・マーケティング施策・採用広報・組織開発・カスタマーサクセスなどの次の打ち手につなげることを支援します。

サービスサイト：https://zadan-kai.jp/

サービスの背景：データ活用が進む一方で、「なぜそう思うのか」は見えにくい

詳細を見る :https://zadan-kai.jp/

多くの企業では、アンケート、サーベイ、購買データ、利用データなど、さまざまな顧客・社員データを収集しています。

一方で、数値やスコアだけでは「なぜその商品を選び続けているのか」「なぜ離脱したのか」「なぜ社員が不安を感じているのか」「なぜユーザーが活用しきれていないのか」といった背景までは捉えきれないケースがあります。

また、調査やイベントを実施しても、現場で使える言葉や施策の根拠に落とし込めず、「で、何が分かったのか」で止まってしまうことも少なくありません。

企業のデータ活用が進む今こそ、数値の背景にある原体験・感情・価値観を理解し、施策に落とし込むための定性インサイトが重要になっています。

「まるっと座談会」は、当事者と直接向き合うリアルな対話を通じて、データでは見えない本音を引き出し、意思決定に使えるインサイトとして整理することで、企業の次のアクションを支援します。

「まるっと座談会」の特徴

1. リアルな対話で、データでは見えない「なぜ」を引き出す

座談会では、参加者同士の共感や発言の連鎖によって、個別インタビューやアンケートだけでは出てこない本音が表れます。

ブランドやサービスへの愛着、利用シーン、継続理由、改善要望などを、具体的なエピソードとして引き出すことで、数値だけでは見えにくい“選ばれる理由”や“離脱の背景”を可視化します。

2. 企画から当日運営、VoC分析まで一気通貫で支援

目的整理、参加者設計、トークテーマ設計、進行台本作成、備品・スタッフ手配、当日ディレクション、収録、レポート作成までをまるっとサポートします。

担当者は、運営準備や当日の進行負荷を抑えながら、参加者との対話や交流に集中できます。

3. AI活用とRiVAの分析知見を組み合わせ、施策に使えるVoCレポートへ

座談会で収録した音声をAIで書き起こし・話者分離し、発話内容をテーマ別に整理します。

さらに、RiVAがこれまでのファンイベント・座談会運営で培ってきた場づくりとVoC分析の知見をもとに、単なる発言録ではなく、施策立案・社内提案・改善活動に使えるレポートとして可視化します。

レポートでは、実施概要や参加者属性を整理した「ファクトシート」、発話から見える本音や価値観をまとめた「ボイスドキュメント」、具体的な打ち手を提案する「ネクストアクション提案」などを目的に応じて提供します。

4. 目的や体制に合わせて選べる3つのプラン

「まるっと座談会」では、企業の目的や実施体制に合わせて、3つのプランを用意しています。

すでに座談会の実施経験がある企業向けの「セルフプラン」、設計から伴走する「スタンダードプラン」、体験設計から当日運営・レポート・アクション提案までフルプロデュースする「プロプラン」により、初めて座談会を実施する企業から、事業成果につなげたい企業まで幅広く対応します。

活用領域

「まるっと座談会」は、以下のような領域で活用できます。

PR・マーケティング

メーカー・小売業などにおいて、ファンの原体験や共感ポイントを深掘りし、ブランドが選ばれ続ける理由を言語化します。

広告・販促・商品開発・ファンマーケティング施策の企画に活用できるほか、ファンの声を社内共有することで、ブランド理解や施策判断の精度向上にもつなげます。

人材採用・組織開発

成長・組織拡大フェーズの企業において、社員・候補者の本音や価値観を対話から引き出し、採用広報、オンボーディング、組織課題の可視化に活用できます。

サーベイだけでは見えにくい不安や期待、入社理由、働きがい、組織への要望などを定性的に把握することで、採用・組織開発の改善に役立てることができます。

カスタマーサクセス

SaaS・サブスクリプション企業において、ユーザーの活用方法、継続理由、つまずきポイント、改善要望を可視化します。

ユーザー会や既存顧客向け施策と組み合わせることで、顧客理解とエンゲージメント向上を同時に実現し、活用促進や継続率向上に向けた示唆を得ることができます。

これまでの支援実績

詳細を見る :https://zadan-kai.jp/

RiVAではこれまで、食品・飲料、ヘルスケア、化粧品、住宅設備、SaaSなど幅広い業界において、ファンミーティング、ユーザー会、ブランド周年イベント、商品体験会、オンライン・オフラインを組み合わせたハイブリッドイベントなどを企画・運営してきました。

創業以来、100件以上の座談会・ファンミーティングを支援し、参加者との対話を通じて、商品改善、販促施策、ファンコミュニティ運営、顧客理解の深化につながるVoCの収集・分析を行っています。

たとえば、ブランドのコアファンを招いたファン感謝祭では、社員と参加者が直接対話する座談会を実施し、ブランドへの愛着や継続理由、改善要望を収集。参加者満足度の向上だけでなく、今後の商品・コミュニケーション施策につながるインサイトの可視化を支援しました。

また、SaaS企業のユーザー会では、既存顧客同士の知見共有を促進しながら、活用方法や継続理由、課題感を抽出。カスタマーサクセス施策やプロダクト改善に活用できる声の収集を支援しています。

提供内容

「まるっと座談会」では、以下の業務を支援します。

- 目的整理・企画設計- 参加者ペルソナ設計- トークテーマ設計- 運営計画・進行台本作成- 備品・スタッフ手配- 当日運営・ディレクション- 音声収録・AI書き起こし- VoC分析・レポーティング- ネクストアクション提案- 報告会の実施

また、オプションとして、事務局運営まるごとパック、アンケート調査設計、リクルーティング代行、会場手配、オンライン開催、ファシリテーター手配、司会者手配、レポート記事制作、ダイジェスト映像制作などにも対応します。

詳細を見る :https://zadan-kai.jp/

代表コメント

RiVAは「溢れ出る好きを惜しみなく分かち合える居場所をつくる」をパーパスに掲げ、これまで多くのブランドとファン、企業とユーザーが直接向き合う場をつくってきました。

その中で強く感じてきたのは、リアルな対話には、アンケートやデータだけでは見えない熱量や本音があるということです。

企業の担当者が当事者の声に直接触れることで、数字だけでは見えなかった価値や課題が見えてきます。そして、その声を整理し、次の打ち手につなげることで、座談会は単なるイベントではなく、事業や組織を前に進める意思決定の材料になります。

「まるっと座談会」を通じて、企業が顧客・社員・ユーザーの本音と向き合い、よりよい商品・サービス・組織づくりにつなげていくことを支援してまいります。

RiVA株式会社

代表取締役 吉田 龍太郎

サービス概要

サービス名：まるっと座談会

提供会社：RiVA株式会社

内容：座談会の企画・制作・運営・収録・VoC分析・レポーティング支援

対象領域：PR・マーケティング、人材採用・組織開発、カスタマーサクセス、商品開発、ファンマーケティングなど

サービスサイト：https://zadan-kai.jp/

詳細を見る :https://zadan-kai.jp/

会社概要

会社名：RiVA株式会社

代表者：代表取締役 吉田 龍太郎

所在地：東京都豊島区西池袋3-29-3 梅本ビル4D

設立：2020年9月

事業内容：オーダーメイド型ファンイベントプロデュース事業、座談会プロデュース事業「まるっと座談会」、VoC分析・伴走支援、ライブ配信・映像制作・WEB制作

本件に関するお問い合わせ

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