訪日外国人向け長期レンタカー利用動向をMonthly Goが調査！平均利用予定日数66.5日、地方周遊ニーズも明らかに。

株式会社モビリティエディション

株式会社モビリティエディションが運営する長期レンタカー・マンスリーレンタカーサービス「Monthly Go（マンスリーゴー）」は、2026年6月1日～6月15日の期間に、Monthly Go利用者および申込者を対象としたアンケート調査を実施しました。

本調査では、利用予定日数、月間走行距離の目安、利用目的、主な行先、利用人数などを集計し、訪日外国人・一時帰国者・長期滞在者における長期レンタカー利用の傾向を分析しました。

有効回答数58件のうち、利用予定日数が入力されている57件では、平均利用予定日数が66.5日、90日以上の利用予定が24.6%となりました。

また、月間走行距離については、月2,000km以上の走行を想定する回答が56.9%を占めました。都市部での移動だけでなく、地方観光、山岳・高原エリア、北海道、日本国内の広域周遊を伴うニーズが見られます。

Monthly Goでは、東京・神奈川・千葉・埼玉エリアを中心に、1ヶ月単位で利用できる長期レンタカー・マンスリーレンタカーを提供しています。短期観光だけでなく、一時帰国、出張、納車待ち、修理期間中の代車、日本での長期滞在、訪日外国人の国内移動など、一定期間だけ車が必要な方に向けた月額制レンタカーサービスとして展開しています。

調査概要項目内容調査名Monthly Go 長期レンタカー利用動向調査調査対象Monthly Go利用者および申込者調査期間2026年6月1日～2026年6月15日調査方法利用者アンケートおよび申込時回答データの集計有効回答数58件調査項目利用予定日数、月間走行距離目安、利用目的、主な行先、利用人数対象サービス長期レンタカー・マンスリーレンタカー「Monthly Go」

※本調査は、2026年6月1日～6月15日にMonthly Go利用者および申込者を対象に実施した自社アンケート調査です。

※一部項目は未回答データを除外して集計しています。

※利用目的・行先については、自由記述内容をもとにカテゴリ分類しています。

※構成比は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

調査結果サマリー

今回のアンケート調査から、長期レンタカー・マンスリーレンタカー利用において、以下の傾向が見られました。

- 平均利用予定日数は66.5- 日利用予定日数の中央値は44日- 90日以上の利用予定は24.6%- 月2,000km以上の走行想定は56.9%- 利用目的は観光・レジャーが69.0%- 人気エリアは関東近郊、山岳・高原/中部、北海道

※本資料の数値・料金情報を引用される場合は、出典として「マンスリーゴー調べ」と明記のうえ、公式サイト（https://monthly-go.com/）へのリンク掲載を必ずお願いいたします。

1. 平均利用予定日数は66.5日。90日以上の長期利用も約4件に1件

利用予定日数が入力されている57件を集計したところ、平均利用予定日数は66.5日、中央値は44日でした。

利用予定日数別に見ると、最も多いのは31～60日で19件、全体の33.3%を占めました。一方で、90日以上の利用予定は24.6%となり、約4件に1件が3ヶ月前後またはそれ以上の長期利用を想定していることが分かりました。

この結果から、Monthly Goの利用者および申込者には、1ヶ月以内の利用だけでなく、2ヶ月～3ヶ月以上の中長期利用を想定する層も多く含まれていることが分かります。

一般的な短期レンタカーでは、数日単位・週単位での利用が中心となりますが、長期レンタカー・マンスリーレンタカーでは、出張、一時帰国、納車待ち、修理期間中の代車、訪日外国人の日本滞在など、1ヶ月以上の利用が想定されるケースが多くあります。

Monthly Goでは、1ヶ月単位で利用できるマンスリーレンタカーを提供しており、短期利用だけでなく、中長期滞在中の移動手段として利用されています。

2. 月2,000km以上の走行想定が56.9%。地方・広域移動ニーズが目立つ

月間走行距離の目安では、2,000～3,000kmが25件で最多となりました。さらに、3,000km以上の8件を合わせると、月2,000km以上の走行を想定する回答は33件、全体の56.9%にのぼります。

この結果から、長期レンタカー利用者の多くが、都市部だけで完結する移動ではなく、地方観光や広域周遊を前提として車を利用していることがうかがえます。

特に、訪日外国人や長期滞在者の場合、東京周辺だけでなく、長野、白馬、妙高、北海道、東北、関西、中部など、公共交通だけでは移動しづらい地域へ向かうケースがあります。

荷物が多い旅行、家族・ペアでの移動、スキーやアウトドア、地方滞在を伴う旅行では、長期レンタカー・月額レンタカーのニーズが高まりやすいと考えられます。

3. 利用目的は観光・レジャーが69.0%。生活利用や仕事・通勤も確認

利用目的をカテゴリ別に分類したところ、最も多かったのは観光・レジャーで40件、全体の69.0%を占めました。

一方で、生活利用が7件、仕事・通勤が5件となっており、単なる観光目的だけではなく、長期滞在中の生活の足としての利用も見られました。

訪日外国人旅行者の中には、数日間の短期観光ではなく、2ヶ月～3ヶ月程度かけて日本各地を移動するケースも見られます。また、一時帰国者や日本での長期滞在者にとっては、レンタカーが買い物、通勤、子どもの送迎、日常移動の手段として使われるケースもあります。

Monthly Goでは、マンスリーレンタカーとして1ヶ月単位の利用に対応しているため、旅行・観光だけでなく、日本滞在中の生活用車両としても利用されています。

4. 人気エリアは「関東近郊」「山岳・高原/中部」「北海道」

主な滞在・移動エリアを分類したところ、最も多かったのは関東近郊で19件、全体の32.8%でした。次いで、山岳・高原/中部が17件、北海道が6件となりました。

関東近郊では、東京、千葉、横浜、神奈川、成田周辺などの利用が見られました。一方で、山岳・高原/中部エリアでは、長野、白馬、妙高、富士吉田、御殿場、岐阜などの利用が確認されています。

特に、白馬・妙高・長野・北海道などは、スキー、アウトドア、長期滞在型の観光との相性が高いエリアです。今回のアンケート結果からも、訪日外国人や長期滞在者の移動ニーズが都市部だけでなく、自然・観光資源のある地方エリアにも広がっていることが分かります。

5. 利用人数は1人利用が最多。2人利用も3割超

利用人数が入力されている54件では、1人利用が33件で最も多く、全体の61.1%を占めました。次いで、2人利用が19件、35.2%となりました。

利用人数件数割合1人33件61.1%2人19件35.2%3人2件3.7%

1人での長期滞在・一時帰国・仕事利用に加え、夫婦・カップル・友人同士による2人利用も一定数見られます。

訪日外国人や長期滞在者におけるレンタカー利用は、個人利用からペア利用まで幅広いニーズがあると考えられます。

調査から見えた3つの傾向

1. 「短期観光」だけでなく「長期滞在型」の移動手段として利用されている

今回の調査では、平均利用予定日数が66.5日、90日以上の利用予定が24.6%となりました。

これにより、Monthly Goの利用者および申込者には、1ヶ月を超える中長期利用を想定する層が多く含まれていることが分かります。

レンタカーは従来、数日単位の旅行や週末利用のイメージが強い一方で、訪日外国人や一時帰国者、長期出張者にとっては、1ヶ月～3ヶ月程度の日本滞在中に使う生活インフラとしての役割もあります。

2. 地方観光・広域周遊には車が必要とされている

月2,000km以上の走行想定が56.9%を占めたことから、利用者の多くが広域移動を前提としていることが分かります。

東京周辺での利用だけでなく、長野、白馬、妙高、北海道、東北、関西、中部などへの移動も確認されました。

地方観光や自然エリアへの滞在では、鉄道・バスだけでは移動が難しいケースもあり、長期レンタカーの需要につながっていると考えられます。

3. 観光だけでなく、生活利用・仕事利用にも広がっている

利用目的では観光・レジャーが69.0%と最多でしたが、生活利用や仕事・通勤も確認されました。

一時帰国中の移動、子どもの送迎、通勤、納車待ち、法人利用、視察など、マンスリーレンタカーは「旅行のための車」だけでなく、「一定期間だけ必要な生活用車両」としても利用されています。

Monthly Goについて

Monthly Go（マンスリーゴー）は、東京・神奈川・千葉・埼玉エリアを中心に展開する長期レンタカー・マンスリーレンタカーサービスです。

1ヶ月単位で利用できる月額制レンタカーとして、短期のレンタカーよりも長期利用に適した料金体系を用意しています。

法人利用、個人利用、一時帰国、出張、納車待ち、修理期間中の代車、訪日外国人の長期滞在など、幅広い用途に対応しています。

また、LINEでの問い合わせ、オンラインでの手続き、英語対応、空港配車・引取プランなど、訪日外国人や海外在住者にも利用しやすい体制を整えています。

今後の展望

訪日外国人旅行者の増加や一時帰国需要の高まりにより、今後は数日間の短期観光だけでなく、数週間～数ヶ月単位で日本に滞在する旅行者や長期滞在者の移動ニーズがさらに多様化すると考えられます。

Monthly Goでは、長期レンタカー・マンスリーレンタカーを通じて、訪日外国人、一時帰国者、法人、個人の中長期移動を支えるサービス提供を強化してまいります。

特に、東京・関東近郊を起点とした地方観光、山岳・高原エリア、北海道、空港配車ニーズなどに対応し、日本国内をより自由に移動できる長期レンタカーサービスとして、利便性向上に取り組んでまいります。

※本資料の数値・料金情報を引用される場合は、出典として「マンスリーゴー調べ」と明記のうえ、公式サイト（https://monthly-go.com/）へのリンク掲載を必ずお願いいたします。

会社概要

会社名：株式会社モビリティエディション

サービス名：Monthly Go（マンスリーゴー）

事業内容：長期レンタカー・マンスリーレンタカーサービスの運営

対応エリア：東京・神奈川・千葉・埼玉エリアを中心に対応

公式サイト：https://monthly-go.com/