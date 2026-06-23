岸和田市で弁護士ら専門職による「成年後見制度」無料相談会を実施します。

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会（大阪府岸和田市）が運営する「岸和田市成年後見センター」は、認知症や障がいのある方の財産管理や契約行為を支援する「成年後見制度」に関する無料の個別相談会を開催いたします。

令和8年7月29日（水）をはじめとする計3回、弁護士・司法書士・社会福祉士といった多職種の専門家が、市民が抱える不安や疑問に直接お答えし、権利擁護の推進と成年後見制度の適切な利用をサポートします。

【1】相談会の目的

超高齢社会を迎え、認知症高齢者の増加や、障がいのある子を持つ親が抱える「親亡き後」の問題が全国的な社会課題となっています。岸和田市においても例外ではなく、地域の相談支援機関や当センターには日々、制度の利用前・利用後を問わず切実な相談が寄せられています。

・「銀行の窓口で、急に『口座の管理に後見人をつけてください』と言われ困惑している」

・「障がいのある子どもを抱えており、自分が亡くなった後の生活や財産管理が心配だ」

・「後見人等への苦情があるが、どこに相談していいかわからない」

・「親族の後見人になったが、家庭裁判所への報告への手続きや後見活動の悩みを抱えている」

成年後見制度は、ご本人の権利を守る重要な制度ですが、「難しそう」という利用前のハードルに加え、利用開始後にも様々な壁が存在します。

当会は、市民が気軽に専門家の知見にアクセスできる場を提供することが、必要に応じた成年後見制度の利用促進と権利擁護の推進において必要と考え、本相談会を企画しました。

【2】事前に相談内容をお伺いし、最適な専門職がワンストップで対応

本相談会の最大の特徴は、お申込み時に事前にご相談内容をお伺いし、そのお悩みに最も適した専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士）が相談対応する点です。

法律の専門家と福祉の専門家が連携することで、制度利用前の不安から、家庭裁判所への複雑な手続きの疑問、後見人に対する苦情、日々の生活基盤の支援に関する悩みまで、多角的な視点で当事者やご家族に寄り添った解決策を提案します。

【3】「令和8年度 成年後見制度 個別相談会」開催概要

対象者：岸和田市内在住のご本人、ご家族、支援者、親族後見人の方など

開催日時：

第1回：令和8年7月29日（水）15：30～16：30

第2回：令和8年11月17日（火）15：30～16：30

第3回：令和9年2月16日（火）15：30～16：30

場所：opsol福祉総合センター 3階 講座室1・2（岸和田市野田町1-5-5）

参加費：無料

定員：各日3組限定

申込方法：事前予約制・先着順。お電話、FAX、メールにて受け付けます。

【4】岸和田市社協からのメッセージ

必要に応じた成年後見制度の利用は、ご本人の財産と尊厳を守るための第一歩です。

しかし、その一歩を踏み出すため、あるいは歩み続けるためには、信頼できる専門家による丁寧なサポートが不可欠です。

私たちはこの相談会を通じて、孤立しがちなご家族や親族後見人を支え、市民の権利擁護の推進と成年後見制度の適切な利用促進に努めてまいります。

■本件に関するお問い合わせ先

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会 権利擁護センター

所在地：岸和田市野田町1-5-5（opsol福祉総合センター内）

受付時間：月曜～金曜 9：00～17：30（祝日、年末年始を除く）

電話番号：072-439-8241 FAX番号：072-431-1500

Eメール：kenriyogo@Kishiwadashisyakyo.onmicrosoft.com

公式Webサイト：https://www.syakyo.or.jp/kenriyogo.html(https://www.syakyo.or.jp/kenriyogo.html)