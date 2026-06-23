i Smart Technologies株式会社、トライアングルエヒメ2.0 継続枠に採択 ～愛媛県の造船業における生産キャパシティ最大化へ、トヨタ流カイゼンの造船版「自主研2.0」を始動～

概要

i Smart Technologies株式会社BEMAC・新来島どっく・山中造船を実装先に、製造工程の可視化・業務効率化プロジェクトを展開

i Smart Technologies株式会社（以下、i Smart Technologies）は、愛媛県が推進するデジタル実装支援事業「トライアングルエヒメ2.0」令和8年度継続枠において、「海事現場の製造工程の可視化による業務効率化プロジェクト」が採択されたことをお知らせします。

本事業では、BEMAC株式会社、株式会社新来島どっく、山中造船株式会社の3社を実装先に、弊社IoTツール「iXacs」と「AI造船部長」を活用し、トヨタ流の「自主研2.0」を展開します。

背景と目的

国の「造船業再生ロードマップ」で生産キャパシティの最大化が求められる中、従来のスマートファクトリー化（設備投資等）だけでは物理的・コスト的な限界があります。 本プロジェクトでは、勘と経験に依存したアナログな現場から脱却し、客観的データを共通言語として自発的に改善を回せる「自律的カイゼン組織」への変革を目指します。

プロジェクトの概要と今年度の取り組み

昨年度（モデルラインで生産性10%向上、約100万円/年の改善効果を達成）の成果を基に、今年度は実装先を拡大し、下記を実施します。

- 「iXacs（アイザックス）」によるデータ自動取得：製造ラインの稼働状況から生産の阻害要因を自動抽出。- 「IoT改善塾」の実施：月次・合同勉強会を通じ、現場主導のカイゼンアイテム抽出と試行サイクルを支援。- 「AI造船部長」の実装：取得データを基に、現場へ改善アクションを自動フィードバックする体制を年内に構築。

昨年度の取り組み状況はこちら(https://note.com/tryangle_ehime/n/nb05d0e09c1c1)

https://note.com/tryangle_ehime/n/nb05d0e09c1c1

導入インパクト

AI人材育成と地域雇用の推進

BEMAC株式会社様での社内成果報告会の様子アイム株式会社様での社内キックオフ会の様子- 経済効果：今年度は1ラインあたり生産性10%向上（約100万円/年）、2028年度末には県内ターゲット各社へ横展開し、累計3,300万円の生産性向上を目指します。- 業界貢献：成功事例をショーケース化し、Tier2～Tier4のサプライチェーン全体へ波及させることで、造船業再生ロードマップの目標（26%増）のうち、10%増の牽引を実現します。

本プロジェクトは「AI人材育成枠」にも採択されており、現場の若手カイゼンリーダー（4名以上）を育成します。 また、愛媛県内へのサテライト設置やAI人財の継続雇用を予定するほか、地域への実装を後押しするため、初期費用を免除する「愛媛価格」を適用し、持続的な地域産業の発展に貢献します。

当事業は、令和 8 年度 「トライアングルエヒメ 2.0」の採 択事業として実施するものです。事業の詳細については WEB サイトをご覧ください。 https://dx-ehime.jp/

関連情報

▼本記事・iXacsについての問い合わせ先

以下、問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.istc.co.jp/form