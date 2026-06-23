i Smart Technologies株式会社、トライアングルエヒメ2.0 継続枠に採択 ～愛媛県の造船業における生産キャパシティ最大化へ、トヨタ流カイゼンの造船版「自主研2.0」を始動～
BEMAC・新来島どっく・山中造船を実装先に、製造工程の可視化・業務効率化プロジェクトを展開
概要
i Smart Technologies株式会社（以下、i Smart Technologies）は、愛媛県が推進するデジタル実装支援事業「トライアングルエヒメ2.0」令和8年度継続枠において、「海事現場の製造工程の可視化による業務効率化プロジェクト」が採択されたことをお知らせします。
本事業では、BEMAC株式会社、株式会社新来島どっく、山中造船株式会社の3社を実装先に、弊社IoTツール「iXacs」と「AI造船部長」を活用し、トヨタ流の「自主研2.0」を展開します。
背景と目的
国の「造船業再生ロードマップ」で生産キャパシティの最大化が求められる中、従来のスマートファクトリー化（設備投資等）だけでは物理的・コスト的な限界があります。 本プロジェクトでは、勘と経験に依存したアナログな現場から脱却し、客観的データを共通言語として自発的に改善を回せる「自律的カイゼン組織」への変革を目指します。
プロジェクトの概要と今年度の取り組み
昨年度（モデルラインで生産性10%向上、約100万円/年の改善効果を達成）の成果を基に、今年度は実装先を拡大し、下記を実施します。
- 「iXacs（アイザックス）」によるデータ自動取得：製造ラインの稼働状況から生産の阻害要因を自動抽出。
- 「IoT改善塾」の実施：月次・合同勉強会を通じ、現場主導のカイゼンアイテム抽出と試行サイクルを支援。
- 「AI造船部長」の実装：取得データを基に、現場へ改善アクションを自動フィードバックする体制を年内に構築。
昨年度の取り組み状況はこちら(https://note.com/tryangle_ehime/n/nb05d0e09c1c1)
https://note.com/tryangle_ehime/n/nb05d0e09c1c1
BEMAC株式会社様での社内成果報告会の様子
アイム株式会社様での社内キックオフ会の様子
導入インパクト- 経済効果：今年度は1ラインあたり生産性10%向上（約100万円/年）、2028年度末には県内ターゲット各社へ横展開し、累計3,300万円の生産性向上を目指します。
- 業界貢献：成功事例をショーケース化し、Tier2～Tier4のサプライチェーン全体へ波及させることで、造船業再生ロードマップの目標（26%増）のうち、10%増の牽引を実現します。
AI人材育成と地域雇用の推進
本プロジェクトは「AI人材育成枠」にも採択されており、現場の若手カイゼンリーダー（4名以上）を育成します。 また、愛媛県内へのサテライト設置やAI人財の継続雇用を予定するほか、地域への実装を後押しするため、初期費用を免除する「愛媛価格」を適用し、持続的な地域産業の発展に貢献します。
当事業は、令和 8 年度 「トライアングルエヒメ 2.0」の採 択事業として実施するものです。事業の詳細については WEB サイトをご覧ください。 https://dx-ehime.jp/
関連情報
▼本記事・iXacsについての問い合わせ先
以下、問い合わせフォームよりご連絡ください。
https://www.istc.co.jp/form