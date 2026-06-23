インティメート・マージャー、【7月開催】データ活用の課題が解決できる共催セミナー決定

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下当社）は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、7月に開催することをお知らせいたします。

＜7月開催セミナー概要＞

生成AI時代に“選ばれる企業”の共通点とは LLMO/AEO実践チェックリスト2026

・開催日：2026年7月2日（木）14時00分～15時00分

・申し込みURL： https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_UXwM5rj-Sh67pvOlwiFa3w

・参加対象者：LLMOやAEO対策を何から始めればよいか整理したい方

SEOだけでは成果が出づらくなっていると感じている方

AI検索時代の集客・情報発信のあり方を知りたい方

自社サイトやコンテンツがAIにどう評価されるのか気になる方

Webマーケティング・SEO・コンテンツマーケティング担当者

BtoB企業のマーケティング責任者・事業責任者

AIに選ばれる企業の共通点や最新トレンドを知りたい方

【ライブデモ公開】AI×定性・定量データで「売れる理由」を見つける商品開発

～ アイデア発想から市場検証まで。仮説づくりと検証の進め方を実演解説 ～

・開催日：2026年7月7日（火）12時00分～13時00分

・申し込みURL：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cxO--yFRT7KvlfPIjkE0BQ

・参加対象者：商品開発・商品企画に携わっている方

マーケティング担当者・責任者の方

新規事業開発担当者の方

市場調査や顧客理解を効率化したい方

AIを活用した商品開発やリサーチに興味がある方

限られたリソースで商品開発の精度を高めたい方

【7月開催】インティメート・マージャーセミナー情報

https://note.intimatemerger.com/n/nf9d461923ebe

■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/(https://corp.intimatemerger.com/)）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

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