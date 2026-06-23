【兵庫県南あわじ市】淡路島の夏の風物詩「淡路島の鱧グルメ」から、健康寿命延伸へ「フレイル外来事業」まで。自治体の挑戦を凝縮した『南あわじ旬だより 2026年夏号』を公開

南あわじ市

今号では、

・淡路島の夏の風物詩「淡路島の鱧グルメ」［7/6（月）京都八坂神社での「はも道中」なども含む］や、

・北方系コアラ「こまち」を迎え入れた淡路ファームパークイングランドの丘、

・国の地理的表示（GI）保護制度に登録された「淡路島手延べそうめん」、

・夏休みに家族で楽しめる「体験コンテンツ」といった夏の観光・グルメの最新情報のほか、

・超高齢化社会への先進的なアプローチである「フレイル外来事業」、

・子供だけでなく大人も含めて多種多様な体験を通じて学ぶ楽しさを感じられる「アフタースクール事業」など、

社会課題解決に向けた市の独自の取り組みをピックアップしてご紹介します。

『南あわじ旬だより2026年夏号』の主なページの抜粋

南あわじ旬だより（表紙）

夏号の掲載内容一覧（全16テーマ）

目次淡路島の夏の風物詩 「淡路島の鱧グルメ」お見合いのためにやって来ました。北方系コアラ「こまち」（淡路ファームパークイングランド丘）国の地理的表示（GI）保護制度登録「淡路島手延べそうめん」健康寿命延伸へ「フレイル外来事業」 元気なうちから地域と繋がり、まだ届いていない人にも届く介護予防へ「学ぶ楽しさ日本一」への挑戦 『南あわじ市アフタースクール事業』白砂青松 慶野松原からの夕日

今号に掲載されている全記事のインデックスです。『南あわじ旬だより2026年夏号』は南あわじ市ホームページにてPDFファイル形式で掲載しています。ダウンロードしてご確認ください。

（添付ファイルのデータ容量制限があったため、解像度を最小限に落としているため画質は良くありません。すみません。下記ホームページURLからはキレイなPDFファイルがダウンロード可能です）

https://prtimes.jp/a/?f=d131305-31-5c95b9311512f0d134f9b6fec3e9c5ca.pdf

※南あわじ市ホームページ内・メディア向けニュースリリース集ページからもダウンロードができます。（過去の「旬だより」も掲載しています）

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/cna/newsrelease.html

■政策

表紙 淡路島のおすすめ鱧料理「鱧すき」１. 健康寿命延伸へ「フレイル外来事業」”元気なうちから”地域とつながり、”まだ届いていない人”にも届く介護予防へ（P.４）２. 令和8年度南あわじ市教育方針「学ぶ楽しさ日本一」の推進（P.８）３.「南あわじ市アフタースクール事業」市内全15校区へ拡大！「学ぶ楽しさ日本一」への挑戦（P.９）４.全ての家庭の育ちを応援！「こども誰でも通園制度」本格始動（P.11）

■ 文化・教育

５. 祝・国指定重要文化財！『松帆銅鐸』特別展を開催（P.14）６. 夏休み親子劇場第３弾！「きんたろう」上演決定！淡路人形座×日本むかしばなしのオリジナル夏イベント！（P.17）

■ 産業

７.「淡路島手延べそうめん」国の地理的表示（GI）保護制度登録（P.19）８. 愛牛の「良牛良管理」 ～育成牛管理指導会～ （JAあわじ島）（P.22）９. 給食の時間が楽しくなる！「淡路島牛乳」パックに地元サッカークラブ「FC.AWJ」が登場（P.23）

■イベント・体験

10. 特別便「ナイトクルーズ～夜空の音⾊と星の海～」開催（うずしおクルーズ）（P.24）11. 世界が南あわじに集結！ビーチバレーボール競技開催ワールドマスターズゲームズ2027関西ビーチバレーボール（P.26）

■観光・グルメ

12. 2026年夏の淡路島の風物詩！ 『淡路島の鱧グルメ』最新情報（P.27）13. 北方系コアラ「こまち」が仲間入り。７頭展示中（淡路ファームパークイングランドの丘）（P.32）14. 兵庫県最大級の直売所 あわじ島まるごと「美菜恋来屋」（P.38）15. 淡路島の旬を味わい尽くす！おばんざいレストラン「収穫食祭」（P.39）16. 夏休み、南あわじ市で「初めて」に出会う。家族で楽しむ『体験コンテンツ』（P.40）最背面 白砂清松 慶野松原からの夕日の写真

メディアの皆様へ：本資料の活用について

「南あわじ旬だより」に掲載されている各トピックについて、担当職員へのインタビュー、現地取材の調整、および高解像度写真データの提供が可能です。

●南あわじ市ホームページ内・メディア向けニュースリリース集ページ（過去の「旬だより」も掲載）

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/cna/newsrelease.html

●南あわじ市ホームページはこちら

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

南あわじ市企画部シティプロモーション課

担当：土井・高柳

電話：0799-43-5201

メール：promotion★city.minamiawaji.hyogo.jp

※★を@に置き換えてください

南あわじ市の取り組みを全国の皆様に応援いただければ幸甚です

〇寄附で応援 ふるさと納税直営サイト「みなちょく」 https://furusato-373awaji.jp/

同じ返礼品でも直営サイトならでは感謝の気持ちをさらに大きく表した特別な寄附

額でお待ちしてます。

〇買って応援 南あわじマルシェ https://marche-373awaji.jp/

ふるさと納税返礼品で人気の品を含む淡路島の特産品や現地でしか買えないも

のもラインナップ。

〇訪れて応援 兵庫県最大級産直市場「美菜恋来屋」 https://www.minacoicoiya.com/

住所：南あわじ市八木養宜上1408

営業時間：9:00～18:00

定休日：毎週火曜日（臨時営業あり）