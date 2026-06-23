2026年のお中元は、創業87年の老舗が厳選する至高の和牛を。

株式会社オニオン新聞社

株式会社オニオン新聞社と小川畜産グループの小川フード＆サービス株式会社による共同プロジェクト「Wagyu Selection by OGAWA×onion」（https://wagyu-selection.com）は、お中元をはじめとした夏のご挨拶にふさわしい「極上和牛ギフト」をご提案いたします。

日頃の感謝を形にする贈り物だからこそ、創業87年の歴史と信頼を誇る小川グループが厳選した銘柄和牛（松阪牛・常陸牛・前沢牛・国産黒毛和牛）の確かな品質でお応えします。

季節感を演出する「夏限定デザインの熨斗（無料）」をご用意し、カタログギフト（カード形式・e-ギフト）や贈答用現物ギフトを「全品送料無料」でお届け致します。

ぜひこの機会に、大切な方への感謝の気持ちを「本物の味」と共に贈ってみませんか？

お中元特設ページはこちら :https://wagyu-selection.com/collections/use-seasonal-gifts#summer-gift

WagyuSelection by OGAWA×onionとは

※写真はイメージです

創業87年の老舗「小川グループ」が厳選した極上和牛を、豊富なラインナップで販売する

【全品送料無料】の総合通販サイトです。

熟練の目利きが選び抜いた最高品質の極上和牛のみを取り扱い、受け取った方が約40種から"選べる"最新のカタログギフトをはじめ、銘柄別カタログギフト、直接お肉を届ける和牛ギフト、さらにはご自宅用の単品購入など、あらゆる用途に寄り添った豊富な商品を展開しています。

感謝の気持ちを伝えたい時に。特別な記念日の贈り物に。ご自身へのご褒美に。幅広いニーズに対応する「Wagyu Selection by OGAWA×onion」を、この機会にぜひお買い求めください。

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夏の贈り物にふさわしい 熨斗（のし）無料サービス

お中元をはじめとした夏のご挨拶にふさわしい、夏限定デザインの熨斗を3種ご用意。

下記ギフト商品に無料でお付けいたします。表書き、名入れも可能です。

- カタログギフト(https://wagyu-selection.com/pages/catalog-gift)

美麗なギフトカードを専用ボックスに入れてお届けする、気品あふれる和牛ギフトです。

3色（ダークネイビー・アイボリー・ダークブラウン）から選べるギフトカードケースと、夏限定3種を含む、7種の熨斗から選択可能。

- 贈答用現物ギフト(https://wagyu-selection.com/pages/physical-gift)

WagyuSelectionオリジナルギフトボックスで直接お肉をお届けするギフトです。夏限定3種を含む、7種の熨斗から選択可能。

夏の贈り物にオススメな極上和牛4選

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夏の贈り物にふさわしい極上和牛のギフト商品をピックアップ

住所や好みが分からなくても安心のカタログギフトや、ギフトボックスで直接お肉を届ける贈答用現物ギフトとともに、日頃の感謝の気持ちをお届け致します。

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- 贈られた方が “約40商品の中から選べる” カタログギフト►カタログギフトで贈る（ギフトカード） 雅 みやび(https://wagyu-selection.com/products/item_a_giftcard?_pos=3&_sid=d96242ddf&_ss=r)和牛4銘柄（松阪牛・常陸牛・前沢牛・国産黒毛和牛）×各10種(すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉系、ステーキ系、切り落とし、ハンバーグセット)の中から、贈られた方が自由にお選びいただけるカタログギフトです。「お相手の肉の好みが分からなくてもお届けできる安心」が本商品最大の魅力です。今年の夏は、大切な方への感謝の気持ちとともに、“「選べる」贅沢”を贈ってみてはいかがでしょうか。- 日本三大和牛の一つ「松阪牛」のカタログギフト►松阪牛 カタログギフトで贈る（ギフトカード） 選べる 雅 みやび(https://wagyu-selection.com/products/item_a_giftcard_matsusaka?srsltid=AfmBOoqfUIa4hkpFZPvBtonz9WDG82ejz5KqLoo65iRKO8d-yFliE69Q)松阪牛の10種(すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉系、ステーキ系、切り落とし、ハンバーグセット)の中から、贈られた方が1商品お選びいただけるカタログギフトです。「日本三大和牛」の一つに数えられるブランド「松阪牛」は芸術品のように美しい霜降りと、とろけるような食感が特徴。上質な脂の甘みが口の中でゆっくりと広がり、心に残る特別な体験を演出します。大切な方へ、日々の感謝を届けるギフトとして最適な一品です。- 茨城が誇るブランド「常陸牛」のステーキ►常陸牛 A5 ステーキ肉 サーロイン リブロース （250g）約1～2人前 ギフト(https://wagyu-selection.com/products/meatgift_type06_hitachigyu_250?_pos=1&_sid=bb0b3e3b7&_ss=r)厳選された黒毛和牛の最高峰「常陸牛」。豊かな穀物で育まれた、とろけるような柔らかい霜降りと、濃厚な赤身の旨みが調和する極上の味わいをお楽しみいただけます。大切な方への贈り物に、選ばれし名産牛の感動をお届けしてみてはいかがでしょうか。1～2名様で味わっていただくのに最適な250gを、気品あるギフトボックスでお届けいたします。- ご家族でお楽しみいただける「前沢牛」切り落とし►前沢牛 A5 切り落とし 小間切れ （600g） 約3～4人前 ギフト (https://wagyu-selection.com/products/meatgift_type08_maesawa_600?_pos=6&_fid=b84dd8d4f&_ss=c)岩手の豊かな大地が生んだ「前沢牛」は、きめ細やかな霜降りと繊細な肉質が特徴。上品で優雅な味わいは、特別な方への贈り物にふさわしい一品です。良質な各部位が集まっている切り落としは、多様な調理方法で味わっていただけるのが魅力です。大人数でもお楽しみいただける600gなら、お子様がいる家庭でも喜んでいただけること間違いなし。大切な方への感謝の気持ちを込めて専用のギフトボックスでお届けいたします。その他のオススメ商品はこちらの記事ページから：https://wagyu-selection.com/blogs/column/vs8

OGAWA「小川畜産グループ 小川フード＆サービス株式会社」

創業1938年以来、食肉のプロフェッショナルとして長年の実績を持つ小川グループ。

自社生産農場や食肉市場での厳格な「目利き」、自社工場での徹底した「加工」、そして全国への「流通」まで、一貫体制で培ってきた確かな品質管理技術と経験、信頼の全てをWagyuSelectionに込めてお届けしています。

◆小川畜産グループ 小川フード＆サービス株式会社 公式サイトURL：https://www.ogawa-group.co.jp

onion「株式会社オニオン新聞社」

地方創生を基軸としたGrowth支援事業（プロジェクト事業・デジタルマーケティング事業・D2C事業）や、事業企画・事業開発支援から、プロジェクト・マーケティング・コミュニケーション・運用実行の支援まで一貫したマネジメントでソリューションを提供。2023年、千葉銀行より20%の出資を受け連携事業やパートナーシップを高めています。

◆株式会社オニオン新聞社公式サイトURL：https://www.onionnews.co.jp/

サービス概要

◆サービス名：Wagyu Selection by OGAWA×onion

◆公式サイト：https://wagyu-selection.com

◆運営：Wagyu Selection 運営事務局