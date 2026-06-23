“Z世代の企画屋”による日経クロストレンド新連載「今瀧健登の頭の中」が開始！初回は麻辣湯市場のマーケティング戦略を解説

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』は、代表・今瀧健登による日経クロストレンドの新連載「今瀧健登の頭の中」が、2026年6月17日より開始したことをお知らせいたします。

連載初回では、代官山の麻辣湯専門店「転転麻辣湯」を題材に、後発参入でも第一想起を狙うマーケティング戦略について解説しています。

日経クロストレンド新連載「今瀧健登の頭の中」がスタート

日経BPが運営するマーケティング専門メディア「日経クロストレンド」にて、僕と私と株式会社代表・今瀧健登による新連載「今瀧健登の頭の中」がスタートしました。

本連載では、“Z世代の企画屋”としてZ世代向けの企画・マーケティングを手がける今瀧が、日々どのような視点で企画を考え、どのように事業やブランドづくりへと落とし込んでいるのかを、実際の取り組みをもとに解き明かしていきます。

初回は、麻辣湯専門店「転転麻辣湯」を題材にマーケティング戦略を解説

第1回目の記事では、僕と私と株式会社が2025年末に代官山でオープンした麻辣湯専門店「転転麻辣湯」を題材に、Z世代のマーケティング会社が飲食店を手がける背景や、麻辣湯市場におけるブランドづくりの考え方について紹介しています。

麻辣湯は、近年国内でも注目を集める一方で、“有名店”として想起されるブランドがまだ確立されていない領域です。記事内では、こうした「想起の空白」に着目し、後発参入であっても第一想起を狙うための市場の見方や、店舗事業を通じたブランド構築の狙いについて解説しています。

また、代官山という立地で“ひとりごはん”のニーズを捉えながら、日常的に通いたくなる店舗を目指す「転転麻辣湯」の取り組みも紹介。今後も、僕と私と株式会社ならではの事業づくりや企画の裏側を通じて、今瀧の思考を届けてまいります。

第2回は、7月13日週の公開を予定しています。今後の連載にもぜひご注目ください。

日経クロストレンド「今瀧健登の頭の中」概要

連載タイトル：「今瀧健登の頭の中」

掲載媒体：日経クロストレンド

第1回目 記事タイトル：Z世代の企画屋が“麻辣湯店”開店 後発でも勝てる「想起の空白」地帯

URL：https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01407/00001/

僕と私と株式会社代表・今瀧健登について

今瀧 健登（いまたき けんと）

僕と私と株式会社CEO

Z世代への企画・マーケティングを専門とするZ世代の企画屋。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)︎」をベースとした企画・マーケティングのほか、リアル店舗やボードゲームなど、数々のブランド事業も手掛ける。著書に『エモ消費』『Z世代マーケティング見るだけノート』など。（X：@k_hanarida(https://x.com/k_hanarida)）

代表コメント

このたび、日経クロストレンドにて、2つ目の連載を担当させていただくことになりました。僕と私とCEOの今瀧です。

僕自身が1997年生まれのZ世代であり、マーケターであり、経営者でもあります。Z世代マーケティングという領域に向き合っていると、同世代の若者を理解することは、単に若者向けの商品や広告を考えることではなく、これからの消費、働き方、コミュニケーションの変化を読み解くことだと感じます。

本連載では、日々の仕事や生活の中で感じた違和感、Z世代の価値観の変化、SNS時代の消費行動、企業やブランドがこれからどう選ばれていくのかについて、僕自身の頭の中をできるだけリアルに言語化していきます。

正解を提示するというより、読者の皆さまと一緒に、これからのマーケティングや社会の変化を考えるきっかけになる連載にしていきたいです。

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、代官山にある和風だしベースのジャパニーズ麻辣湯「転転麻辣湯」、令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義(R)︎」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com