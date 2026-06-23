平成世代の記憶をTシャツに。DANが『メダロット2』との公式コラボレーションTシャツを発売

株式会社DAN

DANを運営する株式会社DANは、1999年に発売されたゲームソフト『メダロット2』との公式コラボレーションTシャツを発売する。



平成世代であるデザイナー自身がリアルタイムで影響を受けた作品とコラボレーションするDANのTシャツコレクション。

ファッション好きや古着ファンだけに向けたデザインではなく作品を本当に愛する方々に長く着るほど味が出る、経年変化が楽しめるTシャツを届けたいと考えている。

今回は1999年にイマジニアから発売されたゲームソフト「メダロット2」。

人間とロボットが共存する近未来で、昆虫や動物モチーフのロボット「メダロット」をカスタマイズ・育成し、戦わせるロボットバトルRPGシリーズの2作目。



今回のコラボレーションではカブトバージョンとクワガタバージョンのTシャツ2型を制作。価格は8000円(税抜)。

1999年当時のゲームパッケージを落とし込んだデザイン。

ボディはそれぞれのパッケージに合わせてカブトはホワイト、クワガタはブラックを使用。



当時のパッケージの雰囲気を再現するために、デジタル方式のプリント手法を用いており、

着用と洗濯を重ねることでヴィンテージTシャツのように味わい深く経年変化していく。



7月5日まで、バウンドマン店頭およびオンラインショップにて受注販売を実施。



公式オンラインショップ(https://boundman.com)

受注販売期間：2026年7月5日まで

商品のお届け：2026年8月頃



お問合せ先

株式会社DAN

dan.nakameguro@gmai.com