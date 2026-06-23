日本の入浴文化を世界へ届ける。和のシステムバス「CL-LINE SEREN」が『おもてなしセレクション』を受賞

株式会社アステック

日本で有数の和デザイン浴槽・浴室メーカーである株式会社アステック（本社：東京都港区白金、代表取締役社長：内山 雅揮）が展開する、日本の入浴文化を現代のライフスタイルに再構築したシステムバス「CL-LINE SEREN」は、この度、日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し世界へ発信するプログラム「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」を受賞いたしました。

■ OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）とは

日本の優れた商品・サービスを世界に広めることを目的とした、民間企業20社以上で構成されるプロジェクトです。 ミッションは、日本のおもてなしを通じて、人々がより豊かな暮らしを送ることのできる世界をつくること。将来、どこに住んでいるかや言葉の制約にとらわれず、本物の日本文化をいつでも自由に体験できる社会になることを目指しています。日本で素晴らしい商品やサービスを提供している企業が、世界へ進出しやすくなるようなサポートを拡げています。

■ 受賞の背景と製品の想い

日本における入浴は、単なる身体の清潔を保つ行為ではなく、心身を整え、静けさを取り戻す時間でもあります。「CL-LINE SEREN」は、その本質的な価値に着目し、「静寂」「余白」「再生」をテーマに開発されました。 単なる設備としてではなく、“日本の入浴文化そのものを届ける特別な空間”として、国籍や住環境を問わず、新たなウェルネス価値を世界へ発信してまいります。

■ 外国人有識者（審査員）からの評価コメント

審査の過程において、海外の視点を持つ有識者から以下の高い評価をいただきました。

「日本の『湯に浸かる文化』を体現しており、海外の方をも魅了するお風呂です。ミニマルで禅を感じさせるスタイリッシュな空間は、まるで高級ホテルにいるような特別な気分を味わえます。その高い品質と見栄えの良さは、高級ホテルなどの商業施設はもちろん、別荘やご自宅に設置したいと思わせるだけの十分な価値を持つ、非常に魅力的な製品です。」（※審査員コメントより要約）

◆「CL-LINE SEREN」の3つの特徴

1. 五感に響く天然素材（十和田石・天然檜）

秋田県産の天然石である「十和田石」を使用した石貼り浴槽を標準装備。やわらかな青緑色と滑らかな質感、そして天然檜の温もりが調和し、日本らしい上質な入浴空間を生み出します。

2. 建築と調和するミニマルデザイン

無駄を削ぎ落としたフォルムにより、現代建築や多様なインテリア空間と自然に調和。都市型住宅から別荘、宿泊施設まで、限られたスペースでも導入可能な省スペース設計を実現しています。

3. 長期優良住宅対応の防水クオリティ

防水性に優れた一体構造により、水漏れや湿気の侵入を防止。経年による劣化リスクを抑え、長期間にわたり安心で快適なバスタイムをお楽しみいただけます。

※JISA4416に適合

■商品概要

詳しく見る :https://ustech-jp.com/waburo-bath/SEREN/

商品名：CL-LINE SEREN（シーエルライン セレン）

販売価格：

1616サイズ（1600×1600）：本体価格 210万円（税込231万円）

1620サイズ（1600×2000）：本体価格 230万円（税込253万円）

※価格には運送費・工事費が含まれておりません。

■理想の空間をWebで手軽に。「カラー見積りシミュレーション」

ご自身のお好みでカスタマイズした浴室の仕様は、そのままPDF形式の見積書としてダウンロードが可能です。会員登録等の面倒な手続きは一切不要で、PDF出力も含めてすべて無料でご利用いただけます。ご家族でのご検討はもちろん、工務店様やハウスメーカー様との具体的なお打ち合わせ資料としてもスムーズにご活用いただけます。

詳しく見る :https://ustech-jp.com/color-simulation/seren/?setnum=CLS1616aD1-1W1F1T1

■アステックについて

株式会社アステックは、和モダン「石貼り浴槽」に特化し、客室風呂、露天風呂、大浴場におけるオーダー浴槽をはじめ、ユニットバスなど、独自の開発に基づくオリジナルな設計思想をもとに、旅館・ホテルなどのビジネスユースから個人のお客様まで、お風呂まわりをトータルにサポートする浴槽・浴室メーカーです。

オークラ東京、フォーシーズンズホテル京都、ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ、アマン東京など、国内外のラグジュアリーホテル・リゾートへの納入実績も多数。

2020年には、建築家・隈研吾氏との協業によるラグジュアリーユニットバス『WABURO KUMA』を発表。

“唯一無二の浴槽・浴室づくり”をコンセプトに、これからも空間価値の向上を支える製品を提供し続けてまいります。

■ 公式Instagramで最新の施工事例を発信中

WABUROの最新の施工事例や、上質なバスルーム空間のインスピレーションとなる写真・動画を日々発信しております。理想の浴室づくりのヒントとして、ぜひフォローをお願いいたします。

公式Instagram(https://www.instagram.com/waburo.bathroom/)

【会社概要】

商号：株式会社アステック

代表者：代表取締役社長 内山 雅揮

所在地：〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル5F

創立：1990年4月

資本金：5000万円

事業内容：高級浴槽・浴室ブランド「WABURO」の製造・販売

公式HP：https://www.ustech-jp.com

公式instagram :https://www.instagram.com/waburo.bathroom

【本件に関するお問い合わせ先】

■製品に関するお問い合わせ先

株式会社アステック（担当：営業部）

Email：ust-eigyou@ustech-jp.com

TEL：03-6450-3126

■プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社アステック（担当：森脇）

Email：publicrelations@ustech-jp.com