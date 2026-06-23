Carstay、幕張メッセ開催の「TOKYO DOG SHOW 2026」に出展

Carstay株式会社

キャンピングカーと車中泊スポットのシェアリングサービス、車両製造・リノベーションなど国内最大級のバンライフ※のプラットフォーム事業を展開するCarstay（カーステイ）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮下 晃樹（みやした こうき））は、6月26日（金）から28日（日）まで幕張メッセ国際展示場（千葉県千葉市）で開催される「TOKYO DOG SHOW（東京ドッグショー） 2026」に出展し、同社製造のキャンピングカー「SAny.VAN（サニーバン）」を展示します。同期間中、隣接会場では国内最大級のアウトドアイベント「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」が併催され、犬などのペット連れ来場者だけでなく、アウトドアや車中泊に関心の高い層へ訴求でき、「SAny.VAN」購入者の約8割が愛犬家であり、ペットとの旅と生活含めあらゆる利用用途に内装を拡張できることから、本イベントへの出展を決めました。

近年は愛犬との旅行やキャンプ需要の高まりを背景に、猛暑対策や、熊などの野生動物対策に関する問い合わせも増加しています。

「SAny.VAN」は新車・中古、持ち込みのハイエースやバネットバンなどをベース車両とし、「アースカラー“地球の色”」をテーマに、高いデザイン性と実用性を兼ね備えたキャンピングカーです。ソファベッド、シンク、バッテリーなどを標準搭載、その他にもクーラー、ソーラーパネルなどを追加装備でき、ペットとの旅行など、用途に応じて内装設備を選択できる拡張性の高い仕様となっています。また、中古車や持ち込み車両をベースにした架装が可能なため、最短1カ月半かつ、業界内でも比較的安価な価格帯となる税込242万円から納車が可能です。

さらに、Carstayではキャンピングカーを使用していないときに、利用希望者へ貸し出せるカーシェア・プラットフォームを展開しているため、車両オーナーは副収入を得ることで維持費の軽減につなげることができます。

「TOKYO DOG SHOW 2026」を通じて、Carstayならではのこれら強みを提案します。

＜＜ 「TOKYO DOG SHOW 2026」 Carstay出展概要 ＞＞

◆ 日時：

・2026年6月26日（金）10:00～18:00 ビジネスデイ／14:00～18:00 一般特別公開

・6月27日（土）10:00～18:00 一般公開

・6月28日（日）10:00～17:00 一般公開

◆ 展示場所：

・幕張メッセ 国際展示場（千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１）

展示ホール3・Cブロック（中央ゲート付近）

◆ 展示内容：

・Carstay製造のキャンピングカー「SAny.VAN」1台

・愛犬との乗車体験、写真撮影なども可能

◆ イベント公式サイト： https://tokyodogshow.jp/2026/

＜＜ 参考情報： ペット愛犬家の「SAny.VAN」購入事例 ＞＞

◆ 【愛犬と旅】トヨタハイエースで大型犬3頭と共に旅行へ

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NkL7V5XiF60 ]

◆ 【2026新作車両】 大型犬飼ってる方見て！ワンちゃんと共に旅する専用のハイエースキャンピングカーが完成！（災害やクマ対策などでキャンピングカー購入）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=8P2PjlPI30k ]

◆ SAny.VANウェブサイト： https://mobilab.jp/brands/sany

※バンライフ： 車を通じた旅や暮らしにより“人生を豊かにする”ことを目的として、荷台スペースが広い車“バン”を家やオフィスのように作り変え、車を働く・遊ぶ・暮らしの拠点とする新たな“ライフ”スタイル。モビリティを“動く拠点”とする新たなライフスタイルが拡大しつつあり、Carstayはバンライフの普及を支えるプラットフォーム運営と車両製造の両面から、新たな社会インフラの一端を担うことを目指しています。

Carstay株式会社について

Carstay株式会社は「誰もが好きな時に、好きな場所で、好きな人と過ごせる世界をつくる」というミッションを掲げ、キャンピングカーのレンタル・カーシェアと車中泊スポットのスペース・シェアリングサービス、車両製造など、国内最大級の車を通じた新しい旅と暮らしのライフスタイル「バンライフ」事業を展開する「MaaS（マース）（Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス））」のスタートアップ企業です。2019年1月に車中泊スポットのスペースシェア、2020年6月にキャンピングカー、2024年12月にテントの貸出しが可能なアウトドアカーのカーシェア・サービス「Carstay（カーステイ）」を開始。全国各地に車中泊スポットは321箇所、キャンピングカーとアウトドア車両のカーシェアの登録車両は493台です。2022年10月には、車をキャンピングカー仕様に改造するためのDIYスペース、キャンピングカーの製造・改造・修理などを手掛ける「Mobi Lab（モビラボ）.」事業も開始しました。（https://carstay.jp/）