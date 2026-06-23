「フレッツ 光クロス」13都道県で提供エリアを拡大～東日本全域におけるエリアカバー率が80％を突破～

NTT東日本株式会社

NTT東日本株式会社（以下、NTT東日本）は、通信速度が上り/下り最大概ね10Gbps※1の「フレッツ 光クロス」（ＦＴＴＨアクセスサービス）について、高速・大容量通信による快適な通信環境をより多くのお客さまにお届けするため、提供エリアをさらに拡大いたします。対象エリアは13都道県であり、お申し込み受付、提供開始日については後述のエリア一覧をご確認ください。

また、2026年10月の提供エリア拡大完了をもって、東日本全域における「フレッツ 光クロス」のエリアカバー率は、ユーザー拡大を支える基盤整備の節目となる80％を突破いたします。2027年1月から3月には、北海道、青森県、岩手県、秋田県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、山梨県の9都道県においてさらなるサービス提供エリアの拡大を予定しており、受付・提供開始日が確定次第、順次お知らせいたします。

今回の提供エリア拡大により、新たに対象となった地域のお客さまにも、上り/下り最大概ね10Gbpsの高速・大容量通信をご利用いただけるようになります。ぜひこの機会に「フレッツ 光クロス」をご検討ください。NTT東日本では、より多くのお客さまにご利用いただけるよう、引き続きサービスの品質向上と普及拡大に取り組んでまいります。

（参考）「フレッツ 光クロス」について

フレッツ 光クロス（以下、本サービス）は、加入者光ファイバーを複数のお客さまで共用し、お客さまが契約するインターネットサービスプロバイダーさま等へ上り/下り最大概ね10Gbps※1の通信速度で接続するベストエフォートサービスです。なお、本サービスは光コラボレーションモデル※2の対象サービスです。

本サービスのオプションサービスである、最新の高速無線LAN規格「Wi-Fi7」に対応した「フレッツ 光クロス対応レンタルルータ」をご利用いただくことで、スマートフォンやタブレット端末等による無線接続でのインターネットもより快適にお使いいただけます。本サービスの提供料金等の詳細については下記ホームページをご覧ください。

https://flets.com/cross/

※1最大概ね10Gbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。本技術規格においては、通信品質確保等に必要なデータが付与されるため、実際の通信速度の最大値は、技術規格上の最大値より十数％程度低下します。また、お客さまのご利用環境（端末機器の仕様など）や回線の混雑状況などにより大幅に低下することがあります。

※2光コラボレーションモデルとは、光コラボレーション事業者が提供するＦＴＴＨアクセスサービスを言います。詳細については下記ホームページをご覧ください。https://flets.com/collabo/lb/service.html

1. 「フレッツ 光クロス」サービス提供エリア一覧、お申し込み受付開始日、提供開始日について[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1325_1_98fa19dd17e0b5b9d79c61b9326ab4c7.jpg?v=202606230951 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1325_2_510f7e71bc688886df23030b8ba0ce03.jpg?v=202606230951 ]

※3 太字記載のエリアは、これまで全域および一部提供をしておらず、今回初めて提供対象とするエリアです。それ以外のエリアについては、既に一部提供しているエリアにおいて提供範囲を拡大するエリアです。

※4 提供エリア内においても、お客さまの建物設備等の状況により、サービスご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用できない場合があります。

※5 お客さまの設備状況により、お申し込みからご利用開始までの期間は異なります。

既存サービス提供エリアは下記NTT東日本「フレッツ 光クロス」ホームページをご覧ください。

https://flets.com/cross/

2.お申し込み・お問い合せ先

(1)インターネットによるお申し込み・お問い合わせ

NTT東日本 フレッツ光ホームページ https://flets.com

(2)電話によるお申し込み・お問い合わせ

0120-116116

営業時間：午前9時～午後5時 土日・休日も営業

（年末年始 12月29日～1月3日を除きます）

また、光コラボレーションモデルをご利用される場合は、光コラボレーション事業者さまへお問い合わせ、お申し込みをお願いいたします。

光コラボレーションモデル事業者さまの一覧を以下ホームページへ掲載しております。

https://flets.com/collabo/list/

別紙

・【別紙1】「フレッツ 光クロス」サービス提供イメージ

・【別紙2】「フレッツ 光クロス」で利用可能なオプションサービスについて

【別紙1】「フレッツ 光クロス」サービス提供イメージ

＊ 最大概ね10Gbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。本技術規格においては、通信品質確保等に必要なデータが付与されるため、実際の通信速度の最大値は、技術規格上の最大値より十数％程度低下します。また、お客さまのご利用環境（端末機器の仕様など）や回線の混雑状況などにより大幅に低下することがあります。

＊ フレッツ 光クロス対応レンタルルータは、オプションサービスとして提供させていただきます。

【別紙2】「フレッツ 光クロス」で利用可能なオプションサービスについて

・ひかり電話

・24時間出張修理オプション

・フレッツ・テレビ伝送サービス※1

・リモートサポートサービス

・訪問サポートサービス

・セットアップサービス

・なおせ～る/なおせ～るPRO

・オフィスまるごとサポート ITサポート＆セキュリティ

・フレッツ・ウイルスクリア

※1 ご利用にあたっては、放送事業者との契約および利用料金等が別途必要となります。

＊ 以下の配信事業者さま向けサービスにおける配信先光アクセスサービスに、本サービスが新たに追加となります。

「フレッツ・キャスト」、「地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービス」

＊ 「フレッツ・ジョイント」における配信先光アクセスサービスに、本サービスが新たに追加となります。