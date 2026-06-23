【6/29(月)・6/30(火)開催】AIは、なぜその会社をすすめるのか？──SEOの延長ではつくれない「第三者評価」と「選ばれる文脈」

株式会社ライト

愛（AI）とガッツと経験で未来を照らすマーケティングパートナーの株式会社ライト(https://lightinc.co.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：天野 渉）は、2026年6月29日（月）12時～、6月30日（火）12時～の2日、セミナー【AIは、なぜその会社をすすめるのか？──SEOの延長ではつくれない「第三者評価」と「選ばれる文脈」】をオンラインで開催いたします。

「LLMO」や「AI検索対策」と聞いたとき、多くの方が思い浮かべるのは、SEO強化やAIに読み取られやすいコンテンツの整備ではないでしょうか。 もちろんそれ自体は重要ですが、それだけでは「AIに選ばれる理由」をつくることにはつながりにくいのも事実です。

実際にChatGPTやGeminiで自社カテゴリを検索してみると、

・自社が候補に出てこない

・伝えたい強みと異なる説明をされる

・候補には入るものの、推薦される根拠が弱い

といった状況が起きているケースがあります。

本セミナーでお伝えするのは、LLMOを単なるSEO施策としてではなく、「AIが自社を正しく理解し、適切な場面で、根拠を持って推薦できる情報環境をつくる」という視点で考える方法です。

AIに情報を見つけてもらうための技術基盤だけでなく、メディア掲載、レビュー、導入事例、第三者評価などをどのように組み合わせ、「なぜその会社を選ぶべきか」という文脈をつくっていくのかをテーマに、広報・PR・マーケティング担当者の方向けに整理してお話しします。

セミナー概要

■当日のプログラム

１．SEOの延長だけでは、AIの「推薦理由」をつくりにくい理由

２．AI回答で起きている3つの機会損失（候補に出ない／誤認される／推薦されない）

３．AI時代における第三者評価とPRの役割

４．AIに選ばれる「パーセプション」と「コンテクスト」の設計方法

５．まず確認したい、自社のAI可視性チェックの視点

６．質疑応答

３～５では、SEO、一次情報、第三者評価、PRがそれぞれ果たす役割を整理しながら、自社がAIに選ばれる理由をどのようにつくっていくかを具体例を交えてご紹介します。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

こんな方におすすめ

・事業会社の広報・PR・マーケティングを担当している方

・LLMOやAI検索対策に興味はあるが、何から始めればよいかわからない方

・SEOの延長だけで考えることに違和感を持っている方

・メディア掲載やレビューがAI時代にどう機能するか知りたい方

・自社がAIにどう理解されているか確認したい方

・BtoB／BtoC問わず、AI経由の比較・検討に備えたい方

※構造化データの実装やLLM向けファイルの設定方法など、技術的な実装手法を中心に知りたい方には、少し異なる内容となる可能性があります。

開催概要

登壇者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167323/table/9_1_f069cc407490b67cdc56dcdd737f9f06.jpg?v=202606230451 ]登壇者：山上 高広

株式会社ライト(https://lightinc.co.jp/)

プロデューサー

山上 高広 Takahiro Yamagami

自治体職員として、フィルムコミッションの設立や地域ブランドの立ち上げなど、複数のシティプロモーション施策をプロデュース。 その後大手PR代理店に入社。toB・toCを問わず多数のクライアントのPR戦略、ソーシャルメディア運用、イベント企画のコンサルティングに従事。その後、デジタルサイネージ・移動サービスのスタートアップにてマーケティング・事業開発責任者を務める。

現在はコミュニケーションデザイン/マーケティング会社ライトのプロデューサーとして、PRを起点に、ブランディング・マーケティング・事業開発まで、企業の事業成長を多面的にサポートしています。 近年はClaudeをはじめとする生成AIを「思考のパートナー」として業務の中心に据え、戦略づくりからアウトプットまでのあらゆるプロセスでAIと対話を重ねながら、自分の方法論をAIスキルとして体系化・実装する取り組みを推進。

会社概要

社名： 株式会社ライト（Light Inc.）

設立： 2023年4月

所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル 2F-C

代表： 天野 渉

事業内容： PRBP事業／HRBP事業／エンゲージメントパートナー事業

HP：https://lightinc.co.jp/

note：https://note.com/lightinc