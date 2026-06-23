MRTグループのMedikiki提供　クラウド型医療機器管理システム「MMS」無料提供開始から1年強で導入数150に到達

MRT株式会社

MRT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小川智也、以下 MRT）のグループ会社である、Medikiki株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西岡哲也、以下 Medikiki）は医療機関向けクラウド型医療機器管理システム「MMS（Medikiki Management System） 以下 MMS」を開発・提供しております。この度、100床以上の病院を中心とした全国医療機関におけるMMS累計導入数が150に到達したことをお知らせいたします。

MMS（Medikiki Management System）(https://www.medikiki.co.jp/mms.html)

【背景】

近年、医療現場における慢性的な人手不足や運営コストの増大が深刻化する中、医療DXの推進は極めて重要な課題となっています。しかしながら、従来のシステム導入には高額な初期費用や保守費用が伴うため、予算の制約からでデジタル化を断念し、紙やExcelによるアナログな管理を余儀なくされている医療機関が多く存在しています。

【MMSの概要と導入拡大の要因】

Medikikiは「すべての医療現場で直感的に活用できる医療機器管理システム」を目指し、MMSを開発いたしました。MMSは、企業（メーカー・卸業者）向けの情報配信プラットフォームとして収益化を図り、医療機関側には「初期費用ゼロ・基本機能永年無料」での提供を実現しております。PCやスマートフォンからアクセス可能なクラウド型のシステムで、日常業務で多用する台帳管理や点検など、必要な機能に特化したシンプルなUI（ユーザーインターフェース）にこだわっています。

2025年8月からは、医療現場でより活用していただけるように大型アップデート計画を発表し、継続的な機能改善を図ってまいりました。※コスト削減と、現場のニーズに即した高い実用性が評価され、2025年4月の無料提供開始からわずか1年強で、100床以上の病院を中心に、小規模クリニックから大学病院まで累計導入数150を超えるにいたりました。

※【PRESS RELEASE】MRTグループのMedikikiが提供する 無料クラウド型医療機器管理システム「MMS」のアップデートのお知らせ(https://medrt.co.jp/pr/pdf/news-2025-1117.pdf)

《MMSの主な特徴》

MMSは、コスト負担なく円滑な導入を実現するのはもちろんのこと、医療機器管理の専門職である臨床工学技士の知見を反映した高い実用性を兼ね備えています。

1. 経済負担のない本格的な機器管理システム

システムの導入費に加え、月額利用料も完全に無料でご利用いただけます。予算が限られた施設においても、コストの懸念なく、即日先進的な医療機器管理を開始できます。

2. リアルタイムな機器の所在・稼働状況の把握

院内における各機器の所在、現在の稼働状況、貸出の可否をクラウド上でリアルタイムに把握できます。日常的な「機器捜索にかかる手間」を大幅に削減します。

3. 添付文書の自動連携機能

医療機器管理に不可欠な添付文書管理も、MMSではマスタ台帳に紐づき自動で取り込まれます。従来の紙のファイリングや手動の更新業務から解放され、常に最新の情報をシステム上で閲覧可能です。

4. スマートフォンによるバーコード / QRコードの簡単操作

専用の端末を購入する必要はありません。お手持ちのスマートフォンやタブレットで機器に貼付した管理用QRコードを読み取るだけで、貸出・返却処理や日々の点検業務がスムーズに完結します。

- MMS案内ページ(https://www.medikiki.co.jp/mms.html)- Medikiki取締役/臨床工学技士 齊藤 建 インタビュー「医療機関経営課題解決のカギを握る!？安全管理・資産管理のあたらしいかたち(https://prtimes.jp/story/detail/ZrNR7Yspzmr)」- MMS導入事例(https://www.medikiki.co.jp/cases/minase-hospital)

【今後の展開】

Medikikiは、今後もユーザーの皆様からのフィードバックをもとにMMSのUI/UXの改善と、より高度なニーズに応えるオプション機能の開発を推進してまいります。また医療機関における導入事例インタビューを継続的に発信することにより、医療機器管理に課題を持つ医療機関への解決策を提示し、認知度向上に努めてまいります。MMSが広く医療現場に浸透することは、日本の医療安全管理の向上、医療機関経営基盤強化につながり、ひいては日本の医療向上に寄与するものと考え、今後も改善と普及に邁進してまいります。

【サービスに関するお問い合わせ】

Medikiki株式会社（担当：井上・齊藤）

WEB： https://www.medikiki.co.jp/

MMS： https://www.medikiki.co.jp/mms.html

TEL：03-6630-7588 Email： info@medikiki.co.jp

【会社概要】

会社名：MRT株式会社 （英文表記 MRT Inc.）

所在地：東京本社 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-18-2 フレーム神南坂3階

設立年月日：2000年1月26日

会社URL：https://medrt.co.jp/

資本金：540,565千円（2025年12月31日現在）

株式公開市場：東証グロース市場（6034）

従業員数：238名（2025年12月末時点）

【グループ会社】

株式会社医師のとも、MRTメディアパートナーズ株式会社、MRTスタッフィング株式会社

株式会社バリューメディカル、株式会社メディアルト、株式会社anew、Medikiki株式会社

MRT Global Management Pte Ltd MRT Vietnam Co., Ltd