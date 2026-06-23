V3D Asia 株式会社

【クアラルンプール発、2026年6月15日】マレーシアの建築業界に大胆な新基準を打ち立てるため、V3D Asiaとその商業部門グループ会社であるNuvah Sdn Bhd(以下、V3Dグループ）は、SIRIM Academy Sdn Bhd(マレーシア政府系・国家規格認証機関)との戦略的提携を発表しました。本提携は、マレーシア初となる3Dプリンティング建築（3D Construction Printing／3DCP）の業界標準を策定するものです。この取り組みは、自動化建築技術の安全かつ体系的で、スケーラブルな普及をマレーシア全国規模で加速させる大きな一歩となります。

「Designed in Japan, Built in Malaysia」という考えのもと、V3D グループはクアラルンプールを拠点に、日本の設計思想とマレーシアの製造・建設力を融合させた3Dプリンティング建築技術の現地化を推進しています。Nuvahとともに、同グループは輸入システムへの依存を低減する強固な国産建築エコシステムの構築を目指すとともに、マレーシアを建築イノベーションの未来志向型ハブとして位置づけていきます。

V3D グループ 会長の小野は次のように述べています。

「本提携は、V3D グループにとってだけでなく、マレーシアの建築業界全体の未来にとって重要なマイルストーンです。明確な業界標準を確立することは、3Dプリンティング建築技術を安全に、責任を持って、そして大規模に普及させるうえで不可欠です。明確で信頼できる標準が存在すれば、建築エコシステム全体が恩恵を受けます。デベロッパーはより確かな自信を持って建築でき、規制当局は承認の明確な根拠を得られ、購入者は自らが購入するものを信頼できるようになります。私たちが目指しているのは、単なる新しい建築工法の普及ではありません。建築のあり方そのものを再定義し、より創造的で持続可能な都市開発の未来を実装することです。」

本提携には、マレーシアの建築・規制エコシステムを担う主要なステークホルダーが結集します。これは、次世代建築技術の責任ある普及に向けた機運が、国全体で高まっていることを反映しています。

標準策定委員会における主要な業界パートナーとして、V3D AsiaとNuvahは、材料科学の専門知識、エンジニアリングの知見、そして実装の現場で培った実践的な洞察を提供し、標準フレームワークの形成に貢献します。これにより、建築セクターの近代化と将来への適応というマレーシアの広範な取り組みを支援します。

本取り組みは、まさに重要な転換点において始動します。マレーシアの建築業界は、労働力への依存、資材の無駄、コストの上昇、そして長期にわたる工期といった、長年の課題に直面し続けています。3Dプリンティング建築に関する公認のフレームワークは、業界におけるより安全な普及を加速し、建築効率を高め、廃棄物を削減するとともに、より持続可能で未来に対応した都市開発に向けたマレーシアの取り組みを後押しすると期待されています。

SIRIM Academy Sdn. Bhd. の暫定CEO（Covering CEO）であるDr. Mohd Bakri bin Jaliは、次のように述べています。

「業界標準の策定は、マレーシアにおける新興の建築技術の安全かつ体系的な普及を支えるうえで極めて重要なステップです。V3D AsiaおよびNuvahとの本提携を通じて、SIRIM Academyは業界標準の策定、トレーニング、認証に関する専門性を提供し、3Dプリンティング建築の信頼性が高く実践的なフレームワークの確立を支援します。本取り組みは、業界の信頼を高め、イノベーションを促進し、建築セクターにおける適合性評価と認証への明確な道筋を提供するものと確信しています。」

ブルネイ・ダルサラーム国 公共施設プロジェクト島根での実証実験の建築の様子

従来の建築技術プロバイダーとは異なり、V3D AsiaとNuvahは統合されたエンドツーエンドのエコシステムとして事業を展開しています。V3D Asiaは3Dプリンティング建築エンジニアリングと現地製造を担う建築技術部門として機能し、Nuvahは3Dプリンティング建築によって実現する新しいライフスタイルや空間体験を社会に実装するブランド・開発プラットフォームとして機能します。両社は一体となって、マレーシアにおける3Dプリンティング建築の長期的な成長を支える現地化されたサプライチェーンを形成しています。

業界標準の推進にとどまらず、Nuvahは、マレーシア初となる3Dプリンティング技術による高級バンガロー（大型邸宅）開発の導入も準備しています。本年第4四半期（Q4）のローンチを予定しており、由緒ある高級住宅地Country Heights Damansaraに位置するこの超高級ヒルサイド・プロジェクトは、現在、購入関心の表明（EOI: Expression of Interest）を受け付けています。

本開発の建築コンセプトは自然からインスピレーションを得た、有機的で流れるようなフォルムを取り入れた「Quiet Luxury」。Nuvahが掲げる「Quiet Luxury」は、過度な装飾や誇示ではなく、自然との調和、素材の質感、そして空間の余白に価値を見出す思想です。3Dプリンティング建築技術がもたらす高い設計自由度を活かし、その思想を建築として具現化することを目指しています。従来の鋭角的な構造に代えて、周囲の地形とシームレスに調和するよう設計された、流麗で曲線的なモノリス（一体造形）を実現。これは、ハイエンドかつ持続可能な暮らしの未来を垣間見せるものです。

今後、本提携は、マレーシアにおける3Dコンクリートプリンティングのより広範な普及を推進するうえで重要な役割を果たすと期待されています。次世代の建築手法に対する業界の信頼を高め、より先進的で持続可能な建築手法への国全体の移行を加速させていきます。

Nuvahおよび今後の開発に関する詳細は、こちらをご覧ください。

ウェブサイト：www.nuvah.com.my

V3D Asia Ltd ／ Nuvah Sdn Bhd について

V3D Asiaは、建築・エンジニアリング・材料科学・デザインを横断しながら、新たな建築価値を創造するCreative Infrastructure Companyです。3Dプリンティング建築技術を核に、設計、製造、施工、事業開発までを統合したエコシステムを構築し、次世代建築産業の実装を推進しています。本社を東京に置き、東南アジア地域本部をマレーシア・クアラルンプールに構えています。

詳細および購入関心の表明（EOI）のご登録は、こちらをご覧ください：www.nuvah.com.my

SIRIM Academy Sdn Bhd について

SIRIM Academyは、品質・技術・産業研究に関するマレーシアの国家機関であるSIRIM Berhadの子会社です。イノベーションにおける信頼されるパートナーとして、SIRIMは50年以上にわたりマレーシアの産業発展の中心的役割を担ってきました。財務大臣法人（Minister of Finance Incorporated）が全額出資し、投資貿易産業省（MITI）の管轄下で運営されるSIRIMは、マレーシアの産業変革を支える存在として、「エコノミ・マダニ（Ekonomi MADANI）」の理念と国家産業マスタープラン（NIMP）2030の目標の推進に貢献しています。

SIRIM Academy Sdn Bhdは、業界標準の策定と能力構築を支援するために設立されました。標準関連のトレーニング、専門能力開発プログラム、コンサルティングサービスを通じて、組織能力の強化に注力しています。技術・品質・試験・検査・認証に関するSIRIM Berhadの豊富な専門性を活かし、SIRIM AcademyはISOおよび業界のベストプラクティスに関するトレーニングのほか、組織の業務卓越性、規制遵守、事業競争力の向上を支援するアドバイザリー・コンサルティングサービスを提供しています。業界に特化した学習・能力開発の取り組みを通じて、SIRIM Academyは、進化する業界要件とグローバル市場の期待に適応する企業や専門人材を引き続き支援していきます。

本プレスリリースは、S&L Integrated Public Relations Sdn Bhd が発信したものをV3D Asia Ltdが日本語に翻訳し、配信しています。

英語原文リリース

https://www.media-outreach.com/news/malaysia/2026/06/15/469604/v3d-asia-and-nuvah-partner-with-sirim-academy-to-drive-malaysias-3d-printed-construction-future/

【本件に関するお問い合わせ先】

V3D Asia 株式会社

E-mail: info@v3d.asia