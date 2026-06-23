東京ミッドタウン日比谷「HIBIYA MID SUMMER 2026」フード＆ドリンクメニューのご紹介　期間：2026年6月26日（金）～8月23日（日）

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町／事業者：三井不動産株式会社）では、2026年6月26日（金）から8月23日（日）までの期間、夏のイベント「HIBIYA MID SUMMER 2026」を開催いたします。



今年の夏は、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日（金）公開予定）をテーマにしたOH MY CAFE※のオリジナルメニューを楽しめるカフェスタンドが日比谷ステップ広場に登場。登場キャラクターをイメージしたドリンクやフード全7種を提供します。映画の世界観に浸りながら、夏の一日を特別に彩る味わいをお楽しみください。



また、同じく日比谷ステップ広場では約100席の屋外ダイナー「HIBIYA SUMMER DINER」も開催。自家製コーントルティーヤを使った本格タコスと、スパイシーでスモーキーな自家製パストラミを主役に据えたサンドイッチのブースが出店。生ビールやハイボール、見た目も華やかなフローズンカクテルとともに、友人・家族と日比谷の夏夜をお楽しみください。

▲（左）ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』（中央上・中央下）「トイ・ストーリー5」カフェスタンド メニュー画像（右上・右下）HIBIYA SUMMER DINER メニュー画像

「HIBIYA MID SUMMER 2026」の注目コンテンツ

・ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』公開日より一足早く、6月26日（金）にオープン！

キャラクターモチーフのカラフルなドリンク4種・フード3種で、『トイ・ストーリー5』の世界観を体験！



・ライブ感あふれる自家製タコスと、本格スモークパストラミの大人の屋外バルスタイル

フローズンカクテル・特製スパイスカクテルなどここだけのオリジナルドリンクも多数

※OH MY CAFEの詳細はこちら。https://toy5-ohmycafe.ltr-online.com/

映画の世界を味わう、スペシャルメニューを提供！

「トイ・ストーリー5」カフェスタンド/日比谷ステップ広場

営業時間：13:00～22:00（L.O. 21:30）

※8月23日（日）は21:00営業終了（L.O. 20:30）

【フード】

＜ウッディ＞ウエスタンチキントマト

1,890円

セピア調のウッディのフェイスをあしらったライスと、ポンチョをイメージしたチキントマトを組み合わせた、ノスタルジックな色合いのプレートです。

＜ジェシー＞カウガールサンドイッチ

1,890円

カウ柄のパンに、ジェシーをイメージしたトマトとチキンマリネをトッピングし、ブルズアイをイメージした人参サラダを添えた、満足感のあるサンドイッチです。

＜エイリアン＞グリーンバナナスプリット

1,890円

バナナの間から顔をのぞかせたエイリアンが、まるでおもちゃ箱で遊んでいるかのよう。マスカットゼリーとキウイを添え、エイリアンをメロンシャーベットで表現したバナナスプリットです。

【ドリンク（全4種 各990円）】

▲左から、＜リリーパッド＞バタフライピーティー、＜ウッディ＞アップル＆ザクロ、 ＜バズ＞抹茶ラテ、＜テック・トリオ＞レモンスカッシュ

＜リリーパッド＞バタフライピーティー

最先端タブレット、リリーパッドのディスプレイの青をイメージしたバタフライピーティーです。付属のストロータグはフォトフレームとしてもご使用いただけます。

＜ウッディ＞アップル＆ザクロ

ウッディのポンチョをイメージしたザクロとリンゴのドリンクに、シャツの色をイメージしたオレンジをトッピングしたドリンクです。

＜バズ＞抹茶ラテ

バズをイメージした抹茶ラテ。ミルクフォームをのせて二層に仕上げました。

＜テック・トリオ＞レモンスカッシュ

ハイテクおもちゃの“テック・トリオ”をイメージ。懐かしさを感じる喫茶店風のレモンスカッシュです。

～会場内では空間演出も！～

・リリーパッドのゲートがお出迎え！

・キャラクターとのフォトスポット！

・ここでしか聴けない特別BGM！※13:00～21:00の毎時0分より10分間

夏の夜空の下で楽しむ、大人の屋外ダイナー

HIBIYA SUMMER DINER/日比谷ステップ広場

営業時間：平日 17:00～22:00（L.O. 21:30）土日祝13:00～22:00（L.O. 21:30）

※8月12日（水）～8月14日（金）は土日祝日に含む

※8月23日（日）は21:00営業終了（L.O. 20:30）

【タコスブース】

こだわり抜いた自家製のコーントルティーヤを使い、お客様の目の前で最終調理を行う、圧倒的なライブ感と出来立ての美味しさをお届けするタコスブース。

香ばしいコーンの風味とジューシーな具材の組み合わせは、夏の屋外にぴったりです。キンキンに冷えた生ビールや、見た目も華やかなフローズンカクテルとの最高のペアリングをぜひお楽しみください。

＜フード＞

フライドチキンのタコス マンゴーチリソース 550円

海老のフリットのタコス レモンタルタルソース 550円

ヴィーガンタコス プラントベースミートのチリコンカン 550円

牛フィレステーキ＆チーズのタコス 600円

ラムカルビのスパイシータコス 600円

メガクランチフライドポテト 650円

トルティーヤチップス ワカモレ添え 800円

フライドチキン スパイシーチリソース 850円



＜ドリンク＞ 600円～1,200円

生ビール、各種フローズンカクテル、ソフトドリンク

見た目も涼やかな「フローズンレッドグレープフルーツレモネード」など、夏の屋外にぴったりなオリジナルドリンクも多数ご用意しております。



【サンドイッチブース】

極上の肉の旨味を凝縮した、本格派サンドイッチブース。数種類のスパイスで長時間じっくりとマリネし、贅沢に燻製（スモーク）で火入れした、スパイシーでスモーキーな自家製パストラミを主役に据えた特製サンドイッチや、フライドポテト、唐揚げなども提供します。料理との相性抜群の生ビールやハイボールはもちろん、お肉の味わいを引き立てる「特製スパイスカクテル」など、ここでしか味わえないオリジナルドリンクも多数ご用意しております。

＜フード＞

自家製パストラミのサンドイッチ 1,000円

（ライ麦パン／自家製ビーフパストラミ／コールスロー）

自家製パストラミとアボカドのサンドイッチ 1,200円

（ライ麦パン／自家製ビーフパストラミ／アボカド／コールスロー）

自家製ビーフパストラミのチーズメルトサンド 1,350円

（ライ麦パン／自家製ビーフパストラミ／メルトチーズ／コールスロー）

自家製ビーフパストラミ 1,000円

フライドポテト パルメザンチーズ＆ブラックペッパー 650円

フライドポテト ケチャップ＆マヨネーズ 650円

フライドポテト トリュフクリーム 650円

特製若鶏の唐揚げ 850円



＜ドリンク＞ 500円～1,000円

生ビール、ハイボール、特製スパイスカクテル、ソフトドリンク

相性抜群の生ビールやハイボールはもちろん、お肉の味わいを引き立てる「カルダモンスパイスハイボール」など、ここでしか味わえないオリジナルドリンクも多数ご用意しております。



※画像はイメージです。

※価格はすべて税込です。

※メニュー内容・価格は変更になる場合がございます。

※雨天・荒天時は中止の場合がございます。

「HIBIYA MID SUMMER 2026」概要

「HIBIYA MID SUMMER 2026」は、「都心の夏の楽しみ方」をテーマに、食・音楽・体験が一体となった夏のひとときをお届けするイベントです。日比谷ならではの開放感とエンターテインメント性にあふれる日比谷ステップ広場で、都心ならではの夏の楽しみ方をぜひご体験ください。

場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、アトリウム

期間：6月26日（金）～8月23日（日）

主催：東京ミッドタウン日比谷、一般社団法人日比谷エリアマネジメント

URL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/

東京ミッドタウン日比谷について

東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about

三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。



【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の2つに貢献しています。