キンドリルジャパン株式会社

キンドリルジャパン株式会社（以下、キンドリルジャパン）は本日、東京証券取引所グロース市場へ新規上場したLiNKX株式会社（以下、LiNKX）の株式を 、親引けにより取得したことを発表しました。



本出資は、キンドリルジャパンとLiNKXが、2026年5月8日付けで締結したAIパートナーシップ協定書に基づき、エージェンティックAIを活用した事業シナジーの創出を目的とするものです。

キンドリルジャパンとLiNKXは、エージェンティックAIを活用し、 ITライフサイクル全体にわたるミッションクリティカルシステムのモダナイゼーションと、高度化を推進することを目指しています。本出資を通じて協業関係を一層強化し、地域金融機関、保険、製造などの幅広い業界において、エージェンティックAIを活用した運用業務の高度化と新たなビジネス機会の創出に取り組むとともに、共同での市場開拓および顧客支援体制の強化を図ります。



以上

キンドリルジャパン株式会社について

キンドリルジャパン株式会社は、キンドリルの日本法人です。キンドリル（NYSE: KD）は、ミッションクリティカルなエンタープライズ・テクノロジー・サービスのリーディングプロバイダーで、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にアドバイザリー、インプリメンテーション、マネージドサービスを提供しています。世界最大のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーとして、世界中で日々利用されている複雑な情報システムの設計、構築、管理、モダナイズを行っています。 詳細については、www.kyndryl.com（英語）またはwww.kyndryl.com/jp/ja をご覧ください。