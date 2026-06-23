【7/16開催】FMヨコハマ深夜ラジオ「キイテル」4番組が初集結する一夜限りのイベント「キイテルフェス」 限定グッズを公開、チケット販売中！

横浜エフエム放送株式会社

FMヨコハマの深夜トークバラエティ枠「キイテル」。月～木に放送中の4番組――「裸足」（DJ：リンダカラー∞）、「ロケットマンショー」（DJ：ふかわりょう）、「Rest in Bayside」（DJ：スタミナパン）、「神奈川ディス・ラブ」（DJ：囲碁将棋）が、横浜ランドマークホールのステージに初めて集結する合同イベントを、7月16日（木）に開催します。

「FMヨコハマエンタメジャム ～キイテルフェス～ supported by 横浜ランドマークタワー」。各出演者によるネタをはじめ、神奈川を盛り上げるために4番組が奮闘する特別企画も！この日かぎりのステージ。後日の放送やアーカイブ配信の予定はありません。お見逃しなく！

チケットは各プレイガイドで販売中。イベントオフィシャルサイトからぜひチェックしてください。

◎イベントオフィシャルページ

https://www.fmyokohama.jp/topics/kiiterufes/(https://www.fmyokohama.jp/topics/kiiterufes/)

イベント会場で販売するオリジナルグッズ

会場では、「キイテルフェス」のロゴをあしらったオリジナルグッズを販売します。ラインナップは、Tシャツとフェイスタオルの2種類。いずれも限定アイテムです。TシャツはM・L・XLの3サイズをご用意（各3,850円／税込）。フェイスタオル（2,200円／税込）は、日常でも使いやすいシンプルなデザインです。イベントの記念に、そして「キイテル」を応援するアイテムとして、ぜひ会場でチェックしてください。

イベント概要

FMヨコハマエンタメジャム ～キイテルフェス～ supported by 横浜ランドマークタワー- 日時：2026年7月16日（木） 開場17:30、開演18:30- 会場：横浜ランドマークホール（神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークプラザ5F）- 出演：リンダカラー∞／ふかわりょう／スタミナパン／囲碁将棋- イベントオフィシャルページ：https://www.fmyokohama.jp/topics/kiiterufes/

【チケット料金】

- 全席指定 4,000円（税込）※ワンドリンク付／未就学児入場不可／チケット料金のほかプレイガイド手数料がかかります。リンダカラー∞ふかわりょうスタミナパン囲碁将棋FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に40周年を迎えました。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/



パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。