SNSに投稿している人は34％で20代は半数　フォローを外した経験は5割、興味がなくなった、つまらない、役に立たないから

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、2026年6月、全国20～69歳の男女3,000名を対象に「SNSに関する調査（2026年）」を行いました。2004年に日本で招待制コミュニティサイトのサービスが開始され、SNSの普及が拡大し、今では老若男女を問わず利用されています。今回は実態編として、SNSの利用と投稿・閲覧状況、具体的な利用方法、フォローをやめた経験とその理由、SNSで情報を得るときの重視点をピックアップし分析しました。

■調査結果

【SNSの利用と投稿・閲覧状況】

現在、SNS利用者は83％、「LINE」「YouTube」は7割台、「X」「Instagram」は4割台、「TikTok」「Facebook」は2割前後利用されている。「X」「Instagram」「TikTok」は、若いほど利用率は高まる。＜図1、2＞

SNS利用者のうち、66％は「閲覧がメイン」である。「たまに投稿」は25％、「定期的・頻繁に投稿」は9％と3人に1人は投稿をしている。投稿をしている割合は、20代で5割に達し、年代が上がるほど割合は少なくなるものの、60代でも20％をキープしている。＜図3＞

【具体的なSNS利用方法】

普段は「投稿された内容を閲覧する」「動画・ライブ配信を視聴する」「いいねなどのリアクションをする」がTOP3。20代は「動画・ライブ配信を視聴する」と「いいねなどのリアクションをする」がほぼ同率の4割に達している。相手に対し「コメントや返信をする」よりも、時間がかからず早く反応できる「いいねなどのリアクションをする」方が全世代で上回っていた。＜図4＞

【フォローをやめた経験と理由】

フォローをやめた経験は5割で、20～30代は6割近い。フォローをやめた理由は「興味がなくなった」48％、「内容がつまらない／役に立たない」40％、「不快な投稿があった」28％が上位にあがった。「不快な投稿があった」は20～30代が高く3割を超えた。＜図5＞

【SNSで情報を得るときの重視点】

SNSで情報を得る際は、「信頼できる発信者であること」「情報がわかりやすく整理されていること」が26％、「最新の情報であること」「短時間で要点がわかること」は19％。「信頼できる発信者であること」は、60代で高い。＜図6＞

■レポート項目一覧

□ 属性設問（性別/婚姻状況/年代/居住地/職業/業種/世帯年収/ポテンシャル・ニーズ・クラスター/同居人数/同居家族/非同居家族/都市規模/時間対効果（タイパ）の意識/費用対効果（コスパ）の意識/タイパ派とコスパ派の意識）

□ 調査結果サマリー

▼調査結果

□ 利用しているSNS/最も利用しているSNS

□ 1日あたりのSNS利用時間

□ SNSの利用方法

□ SNSのフォローの相手

□ SNSで自分をフォローしている相手

□ フォローをやめた経験/やめた理由

□ SNSの閲覧・投稿状況

□ SNSに投稿しない理由

□ SNSを利用しないときに情報を得る手段

□ SNSで閲覧している内容・情報

□ SNSに投稿・発信する内容

□ SNSで知り合った人との交流経験

□ 新商品・新サービス検討時に最初にみる情報源

□ SNSで情報を得るときの重視点

□ SNSをみて商品やサービスを購入・利用した経験

□ SNSがきっかけで商品やサービスを購入・利用した頻度

□ 購入・利用のきっかけとなったSNSの投稿

□ 購入・利用のきっかけとなったSNSの具体的な投稿内容（自由回答抜粋）

▼ポテンシャル・ニーズ・クラスター(PNCL)について

◆レポートのダウンロードはこちらから

https://www.cross-m.co.jp/report/20260623SNS(https://www.cross-m.co.jp/report/20260623SNS)

■調査概要

調査手法 ： インターネットリサーチ

調査地域 ： 全国47都道府県

調査対象 ： 20～69歳の男女

調査期間 ： 2026年6月4日（木）～5日（金）

有効回答数： 本調査3,000サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

■会社概要

会社名 ： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ： 2003年4月1日

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社クロス・マーケティング広報担当 ： マーケティング部

TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」