SNSに投稿している人は34％で20代は半数 フォローを外した経験は5割、興味がなくなった、つまらない、役に立たないから
株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、2026年6月、全国20～69歳の男女3,000名を対象に「SNSに関する調査（2026年）」を行いました。2004年に日本で招待制コミュニティサイトのサービスが開始され、SNSの普及が拡大し、今では老若男女を問わず利用されています。今回は実態編として、SNSの利用と投稿・閲覧状況、具体的な利用方法、フォローをやめた経験とその理由、SNSで情報を得るときの重視点をピックアップし分析しました。
■調査結果
【SNSの利用と投稿・閲覧状況】
現在、SNS利用者は83％、「LINE」「YouTube」は7割台、「X」「Instagram」は4割台、「TikTok」「Facebook」は2割前後利用されている。「X」「Instagram」「TikTok」は、若いほど利用率は高まる。＜図1、2＞
SNS利用者のうち、66％は「閲覧がメイン」である。「たまに投稿」は25％、「定期的・頻繁に投稿」は9％と3人に1人は投稿をしている。投稿をしている割合は、20代で5割に達し、年代が上がるほど割合は少なくなるものの、60代でも20％をキープしている。＜図3＞
【具体的なSNS利用方法】
普段は「投稿された内容を閲覧する」「動画・ライブ配信を視聴する」「いいねなどのリアクションをする」がTOP3。20代は「動画・ライブ配信を視聴する」と「いいねなどのリアクションをする」がほぼ同率の4割に達している。相手に対し「コメントや返信をする」よりも、時間がかからず早く反応できる「いいねなどのリアクションをする」方が全世代で上回っていた。＜図4＞
【フォローをやめた経験と理由】
フォローをやめた経験は5割で、20～30代は6割近い。フォローをやめた理由は「興味がなくなった」48％、「内容がつまらない／役に立たない」40％、「不快な投稿があった」28％が上位にあがった。「不快な投稿があった」は20～30代が高く3割を超えた。＜図5＞
【SNSで情報を得るときの重視点】
SNSで情報を得る際は、「信頼できる発信者であること」「情報がわかりやすく整理されていること」が26％、「最新の情報であること」「短時間で要点がわかること」は19％。「信頼できる発信者であること」は、60代で高い。＜図6＞
■レポート項目一覧
□ 属性設問（性別/婚姻状況/年代/居住地/職業/業種/世帯年収/ポテンシャル・ニーズ・クラスター/同居人数/同居家族/非同居家族/都市規模/時間対効果（タイパ）の意識/費用対効果（コスパ）の意識/タイパ派とコスパ派の意識）
□ 調査結果サマリー
▼調査結果
□ 利用しているSNS/最も利用しているSNS
□ 1日あたりのSNS利用時間
□ SNSの利用方法
□ SNSのフォローの相手
□ SNSで自分をフォローしている相手
□ フォローをやめた経験/やめた理由
□ SNSの閲覧・投稿状況
□ SNSに投稿しない理由
□ SNSを利用しないときに情報を得る手段
□ SNSで閲覧している内容・情報
□ SNSに投稿・発信する内容
□ SNSで知り合った人との交流経験
□ 新商品・新サービス検討時に最初にみる情報源
□ SNSで情報を得るときの重視点
□ SNSをみて商品やサービスを購入・利用した経験
□ SNSがきっかけで商品やサービスを購入・利用した頻度
□ 購入・利用のきっかけとなったSNSの投稿
□ 購入・利用のきっかけとなったSNSの具体的な投稿内容（自由回答抜粋）
▼ポテンシャル・ニーズ・クラスター(PNCL)について
◆レポートのダウンロードはこちらから
https://www.cross-m.co.jp/report/20260623SNS(https://www.cross-m.co.jp/report/20260623SNS)
■調査概要
調査手法 ： インターネットリサーチ
調査地域 ： 全国47都道府県
調査対象 ： 20～69歳の男女
調査期間 ： 2026年6月4日（木）～5日（金）
有効回答数： 本調査3,000サンプル
※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります
■会社概要
会社名 ： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/
所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
設 立 ： 2003年4月1日
代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹
事業内容： マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社クロス・マーケティング広報担当 ： マーケティング部
TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275
E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp
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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」