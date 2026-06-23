CQ　Academy Class Tokyo 2026.07 参加者募集要項

協同組合日本映画撮影監督協会

1.事業概要

日本映画撮影監督協会（JSC）は、「クリエイター支援基金（Japan Creator Support Fund）」の

一環として、昨年度から映画撮影の人材育成プログラムを構築する事業「Cinematic Quantum：The

Innovative Eye of a Cinematographer」を文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会とともに始動

しました。

本プログラムの一環として、2026年7月17日にカメラアシスタントを対象とした「CQ Academy

Class Tokyo 2026.07」を開催します。

講師には、ハリウッド映画や国際共同制作作品に数多く参加し、撮影監督Amy Vincent ASCと長年にわたりチームを組んできた1st Assistant Camera（1st AC）Jamie Felz氏を迎えます。

Jamie Felz氏 https://www.imdb.com/name/nm0271686/ 『Kill Bill』『There Will Be Blood』『The Aviator』をはじめ多数の映画・テレビシリーズに参加。アクションユニット、車両撮影、航空撮影など高度な撮影環境経験を持つ。IATSE Local 600（International Cinematographers Guild）Training Committee委員。2025年SOC（The Society of Camera Operators）Technician of the Year受賞

本クラスでは、「1st ACとして求められる判断力」「撮影監督やカメラチームとのコミュニケーション」「レンズおよびカメラシステムへの理解」「フォーカスを送る技術」などについて、講義と実習を通じて学びます。

さらに、撮影監督が1st ACに求める役割や信頼関係への理解を深めるとともに、撮影部をひとつのチームとして捉え、現場で求められる判断力・問題解決能力・対応力についても学びます。

フォーカス技術の向上だけを目的とするものではなく、将来的に1st ACとして撮影現場全体を支えられる人材の育成を目指しています。また、国際的な撮影現場や共同制作への参加につながるキャリア形成の一助となることを目的としています。

２．開催概要

CQ Master Class Tokyo 2026.07

主催：文化庁・独立行政法人日本芸術文化振興会・協同組合日本映画撮影監督協会（JSC）

日程

2026年7月17日（金） 10:00~18:00(予定)

※講義内容の詳細はJSCホームページ(https://www.thejsc.net)他にてお知らせ・更新予定です。

会場：ソニーグループ本社Digital Media Production Center（DMPC） Japan

〒108-0075 東京都港区港南１丁目7－1

https://www.sony.jp/professional/digital-media-production-center-japan/?srsltid=AfmBOorzYD7WOBDYUx0-XQ7EYS26p6sr0GMQs6ZHy1q4cmoz6_q1E3zr

３．募集人数と期間

15名程

募集期間：2026年6月23日(火)～6月30日(火)

※最新情報はJSCホームページ(https://www.thejsc.net)でご確認ください。

※応募者の活動実績、志望動機、本プログラムへの参加目的等を総合的に審査します。プログラムの

目的に合致する受講者を選考するため、採択人数が募集人数に満たない場合があります。

参加者への決定連絡は7月3日(金)以降を予定しております。

4．参加費

無 料

※会場までの交通費、宿泊費、食事代等は参加者負担です。

5．応募資格

以下の条件をすべて満たす方。

（１）現在撮影助手として活動している方

（２）将来的に1st ACを目指している方

（３）国際的な視野を持ち、将来的に海外との協働や国際的な活動に関心を有する方。

（４）日本国籍あるいは日本の永住資格を有する方。もしくは日本国内を拠点に活動されている方。

該当しない方はJSC事務局までご相談ください。

6．求める人物像

本プログラムでは「撮影監督や現場スタッフとのコミュニケーション能力を高めたい方」「1st ACとしてのスキル向上を目指す方」「国際的な撮影現場や共同制作に関心のある方」「カメラ技術への理解を深めたい方」「他の参加者と積極的に学び合える方」を歓迎します。

特に、フォーカスプラーとしての業務経験を有し、より高度な現場対応力や国際的な撮影ワークフローの習得を目指す方に適した内容となっています。本クラスは技術習得のみを目的とするものではありません。撮影部をチームとして理解し、撮影監督との信頼関係を築きながら、現場で求められる判断力・責任感・問題解決能力を身につけ、将来的に1st ACとして撮影現場全体を支えられる人材の育成を目指しています。

https://forms.gle/yDuQNCM6UNYq4Piz7

リンク先の応募フォームより必要事項を入力してください。

8．選考方法

応募多数の場合は選考を行います。選考は応募フォームによる提出書類に基づき実施します。「現在の活動状況」「志望動機」「将来の目標」などの可能性と教育の観点から有識者3名(予定)が公平性を確保して審査を行います。

参加者への決定連絡は7月3日（金)に応募者本人に電子メールで通知予定です。

9．個人情報の取扱いと同意書

応募フォームから「プライバシーポリシー」と「同意書」をご確認いただき、ご同意のうえお申し込みください。

問い合わせ

協同組合 日本映画撮影監督協会

〒157-8561 東京都世田谷区成城1-4-1 東宝スタジオオフィスセンター2F

TEL：03-6411-1690(#) FAX:03-6411-1691(#) mail: info@jsc.or.jp

https://www.thejsc.net

【Cinematic Quantumとは】

文化庁の補助金によって独立行政法人日本芸術文化振興会に設置された「文化芸術活動基盤強化基金（Japan Creator Support Fund）」（通称：クリエイター支援基金）において、国際的な活躍を目指す学生や社会人に必要となるスキル等を習得する国際的な場での実践を含めた、育成プログラムの構築を支援する制度が始動しました。「Cinematic Quantum」は「クリエイター支援基金」の委託事業の一つとして、映画の撮影領域で国際的に活躍できる人材を育成するプログラムを、文化庁・独立行政法人日本芸術文化振興会とJSCがともに、複数年にわたって構築・実践するものです。

主催：文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会、協同組合日本映画撮影監督協会 Organized by Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, Japan Arts Council, Japanese Society of Cinematographers事務局：協同組合日本映画撮影監督協会 Japanese Society of Cinematographers