【期間限定】医師事務作業補助者の資格取得を支援　受講料最大20,400円OFFキャンペーンを開始 ～ニチイの医療事務スタッフとして就職すると、受講料０円！「医師の右腕」として活躍しませんか？～

株式会社ニチイ学館

医療、介護、保育サービスなどを全国で提供する株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川 創太）は、医師事務作業補助者として活躍したい方を応援するため、2026年6月23日より「医師事務作業補助講座 受講料 最大20,400円OFFキャンペーン」を開始します。

医師事務作業補助者は、医師の指示のもとに診断書等の文書作成補助や電子カルテへの代行入力などの業務を行う医療専門職です。医師が診療に専念できる環境づくりを担い、「医療現場の質の向上」に貢献する重要な仕事です。

医療現場では、高齢化に伴う医療ニーズの増大や業務の高度化により、医師の負担軽減が大きな課題となっています。2008年診療報酬改定による医師事務作業補助者の配置評価に始まり、2024年からは「医師の働き方改革」による時間外労働の上限規制が適用されたことで、チームで医療を支える体制づくりが急速に進んでいます。こうした背景から、医師事務作業補助者のニーズはさらに増加傾向にあり、医療現場を支える専門職として、将来性の高い仕事として注目されています。

また、資格を取得することで「医療現場で求められる知識とスキルを体系的に学んだ証明」となり、就職・転職時の強みになるメリットがあります。さらに総合病院や大学病院など、経営が安定している医療機関で働けることも魅力の1つです。正社員、パートなどの多様な働き方に対応しやすく、育児や介護などライフステージの変化があっても続けやすいことから、復職にもつながりやすい仕事と言えます。「手に職をつけたい」「医療に関わる仕事がしたい」「長く働けるスキルを身につけたい」という方におすすめの資格です。

当講座では、ライフスタイルや学習ニーズに合わせて選べる2つのコースをご用意。自宅で基礎を固めた後に講師から直接実践スキルを学ぶ「通信＋通学コース」と、自分のペースでじっくりと完結できる「通信コース」から選択いただけます。

本キャンペーンでは、これらの2つのコースを受講料30％OFFにてご提供します。さらに受講中、または修了後1年以内にニチイの医療事務スタッフとして就職された方は、受講料が0円となる受講料キャッシュバック制度をご利用いただけます※1。ぜひ、この機会に、医師の事務的な業務をサポートする医師事務作業補助者の資格取得を目指してみませんか？

※1 受講料キャッシュバック制度の利用にあたっては適用条件があります。

キャッシュバック金額は課税対象となります。

【医師事務作業補助講座 受講料30％OFFキャンペーン 概要】

キャンペーン詳細・講座概要・資料請求・受講のお申込みはこちら

（まなびネット 医師事務作業補助講座キャンペーンページ）

https://www.e-nichii.net/campaign/ishijimu/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k143(https://www.e-nichii.net/campaign/ishijimu/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k143)

■ニチイの医師事務作業補助講座が選ばれる理由

＜特長１＞医事教育で80万人以上の修了生を輩出しているニチイの講座！

ニチイは全国約6,000件の医療機関と契約している医療事務のリーディングカンパニーであり、50年以上にわたる医事教育で80万人以上の修了生を輩出してきました。圧倒的なその実績は、ニチイの講座への厚い信頼の証です。

＜特長２＞医事教育50年以上のノウハウが詰まったオリジナル教材を使用！

医事教育50年以上のノウハウを盛り込んだオリジナル教材を使用しており、医療業界未経験の方でも即戦力として活躍できる実力が身につきます。WEBでも閲覧可能なので、ちょっとしたスキマ時間の予習・復習に役立ちます。

＜特長３＞選べる2つのコース！

ご自身の都合や好みに合わせて、自宅で基礎を学んだ後、実践的なスキルを講師から直接学べる「通信＋通学コース」、自宅で自分のペースで学べる「通信コース」の2種類から、学習スタイルをお選びいただけます。

＜特長４＞オンライン教材や動画も活用した無料サポートで資格取得をバックアップ！

オンライン学習サポートのほか、さまざまな無料サポートを受けられます。学習スタイルやご要望に合わせ、全力でバックアップします。

＜株式会社ニチイ学館 会社概要＞

「お客様・地域社会からダントツに愛され、尊敬されるニチイグループに成る」をビジョンに掲げ、医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、日本全国、各地域の人に寄り添い、人々の暮らしを支える事業を展開しております。約6,000 件の医療機関へのサービス提供、約1,900カ所の介護事業所運営の他、人材養成では50年以上にわたり、200万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

社名：株式会社ニチイ学館（NICHIIGAKKAN CO., LTD.）

創業：1968年12月

設立：1973年8月

所在地：東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ

代表者：代表取締役社長 社長執行役員 中川 創太

事業内容：医療関連事業、介護事業、保育事業、ヘルスケア事業

公式サイト：https://www.nichiigakkan.co.jp/

[URL]

（コーポレートサイト）

https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k144(https://www.nichiigakkan.co.jp/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k144)

（まなびネット）

https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k145(https://www.e-nichii.net/?utm_source=PR&utm_medium=ONLINE&utm_campaign=k145)