【TVer】『VIVANT(2026)』『GTO』『大追跡～警視庁ＳＳＢＣ強行犯係～Season2』などの夏ドラマを予告動画で先取り！

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年「夏の新ドラマ特集」ページを公開中です。本特集では、2026年7月クールに放送される民放各局の新ドラマ約50作品の予告動画を一挙配信しています（順次追加予定）。話題作から注目俳優の出演作まで、この夏の新ドラマ情報をまとめてチェックすることができます。予告動画を視聴して“気になる！”“見たい！”と思ったドラマや出演者がいたら、ぜひTVerの「お気に入り登録」をご活用ください。配信開始時に通知を受け取ることができ、第1話の見逃し防止におすすめです。

■TVer「夏の新ドラマ特集」ページ：

https://tver.jp/specials/drama26_start7(https://tver.jp/specials/drama26_start7)

■各局の新ドラマ予告を1本に凝縮！『夏の新ドラマ予告イッキ見動画』

TVerでは、民放各局で放送される新ドラマの予告動画を曜日ごとに並べて、1本の動画にまとめた『夏の新ドラマ予告イッキ見動画』も配信中です。さらに、第1話の放送・配信週ごとにまとめた動画も順次配信予定。配信開始が近い作品をまとめてチェックできるため、「どのドラマを見ようか迷っている」という方にもおすすめです。この夏の“推しドラマ”探しを、ぜひTVerでお楽しみください。

『夏の新ドラマ予告イッキ見動画』：https://tver.jp/series/srhjkvhqed(https://tver.jp/series/srhjkvhqed)

■TVer「夏の新ドラマ特集」ラインナップ

TVer「夏の新ドラマ特集」で、現在本編または予告動画を配信中、および今後配信予定の番組ラインナップです。予告動画の内容は随時更新されます。

【月曜日】

『夫を殺したはずなのに』（テレ東、7月6日（月）23時06分スタート）

『もう１度夫婦になりますか？～カモフラージュ夫婦～』（日本テレビ、7月6日（月）24時34分スタート）

『35歳、今さら恋とかありえない』（TOKYO MX、7月6日（月）25時05分スタート）

『えっちなお尻じゃダメですか？』（TOKYO MX、7月6日（月）25時20分スタート）

『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』（フジテレビ、7月20日（月）21時スタート）

『GTO』（カンテレ、7月20日（月）22時スタート）

『普通の恋愛』（BS朝日、7月6日（月）22時54分スタート）

『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』（読売テレビ、8月10日（月）25時29分スタート）

【火曜日】

『100日後に別れる僕と彼』（MBS毎日放送、毎週火曜24時59分～※配信中）

『コントラスト』（フジテレビ、6月30日（火）25時スタート）

『スピナーベイト』（フジテレビ、6月30日（火）25時30分スタート）

『クロスロード ～救命救急の約束～』（テレビ朝日、7月7日（火）21時スタート）

『さよならノワール』（フジテレビ、7月7日（火）21時スタート）

『幸せになりたいマサムネ君』（MBS毎日放送、7月7日（火）24時59分スタート）

『君の好きは無敵』（TBSテレビ、7月14日（火）22時スタート）

【水曜日】

『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』（日本テレビ、毎週水曜24時59分～※配信中）

『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（カンテレ、7月1日（水）23時スタート）

『君は夏のなか』（テレ東、7月1日（水）24時30分スタート）

『おちたらおわり』（中京テレビ、7月1日（水）24時34分スタート）

『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ、7月8日（水）22時スタート）

『ドライな同期の溺愛癖』（BSテレ東、7月8日（水）24時スタート）

『大追跡～警視庁ＳＳＢＣ強行犯係～Season2』（テレビ朝日、7月22日（水）21時スタート）

『Tokyo middle 30』（フジテレビ、7月22日（水）22時スタート）

【木曜日】

『エミリとマリア』（MBS毎日放送、毎週木曜24時59分～※配信中）

『今から、親友やめようか。』（MBS毎日放送、6月25日（木）25時29分スタート）

『一緒にごはんをたべるだけ』（テレ東、7月2日（木）24時スタート）

『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』（読売テレビ、7月2日（木）24時09分スタート）

『夫婦と16歳～狂気の隣人～』（テレ東、7月2日（木）24時30分スタート）

『ラストノート』（フジテレビ、7月9日（木）22時スタート）

『夫に不倫をお願いされました』（テレビ大阪、7月9日（木）24時スタート）

『心配無用ノ介 天下御免』（BS-TBS、7月16日（木）23時スタート）

『未婚詐欺 私の知らない彼の顔』（MBS毎日放送、7月16日（木）24時59分スタート）

『大空港～GATE24～』（テレビ朝日、7月23日（木）21時スタート）

【金曜日】

『わたしの相殺日記』（テレ東、毎週金曜24時52分～※配信中）

『しもべの王子様』（TOKYO MX、7月3日（金）23時スタート）

『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（テレ東、7月3日（金）24時12分スタート）

『晩酌の流儀５』（テレ東、7月3日（金）24時52分スタート）

『Tシャツが乾くまで』（TBSテレビ、7月10日（金）22時スタート）

『名探偵のままでいて』（テレビ朝日、7月17日（金）23時15分スタート）

『リーガルビート-逆転の法廷- 』（テレ東、7月24日（金）21時スタート）

【土曜日】

『永久少年 Eternal Boys』（BS12、7月4日（土）21時30分スタート）

『ミッドナイト屋台２～ル・モンドゥ ～』（東海テレビ、7月4日（土）23時40分スタート）

『ナツノマンザイ 』（テレビ朝日、7月4日（土）24時30分スタート）

『告白―25年目の秘密―』（日本テレビ、7月11日（土）21時スタート）

『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日、7月11日（土）23時スタート）

『Your Sky ハレのち恋』（TOKYO MX、8月1日（土）25時30分スタート）

【日曜日】

『マイ・フィクション』（ABCテレビ、7月5日（日）22時15分スタート）

『一次元の挿し木』（読売テレビ、7月5日（日）22時30分スタート）

『VIVANT(2026)』（TBSテレビ、7月26日（日）21時スタート）

※（）内の日時は第1話放送開始日時です。第2話以降の放送時間が異なる可能性がありますので、各作品の公式サイトをご確認ください。

※上記作品以外も配信予定です。

※配信予定/内容は予告なく変更になる場合があります。また配信期間も作品ごとに異なりますので、あらかじめご了承ください。

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（https://tver.jp/(https://tver.jp/)）

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