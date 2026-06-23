ネットプロテクションズの海外向け後払い決済サービス「AFTEE」台湾で会員数200万人を突破

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 柴田 紳、以下当社）は、当社子会社のNP Taiwan, Inc.（ネットプロテクションズ台湾）が提供する後払い（BNPL）決済サービス「AFTEE（アフティー）」の会員数（※1）が200万人を突破したことをお知らせします。

※1）ユニーク会員数。

2018年のサービス開始以来、台湾における便利で安全なショッピングの実現に貢献してきました。取扱高における成長率は毎年高い水準を維持しており、会員数は順調に拡大しています。現在では台湾人口の約10人に１人（※2）が利用する決済サービスへと成長し、すでに加盟店数は7,000店舗を超えています。オンラインショッピングの普及に伴い、安心・安全な後払い決済のニーズは非常に高まっています。近年では、MaaS (Mobility as a Service) プラットフォーム「LINE GO」やサムスン製品の購入向け分割払いサービス 「Samsung Finance+」、台湾全土に展開するコンビニエンスストア「7-ELEVEN」など、業界を牽引する多様な事業者への導入が進んでおり、人々の日常に溶け込む決済インフラとしての地位を確立しています。

また、日本および台湾で培ったノウハウを活かし、企業間取引向けにB2B決済サービスも展開を開始いたしました。今後は、これまでの実績と事業基盤を強みに事業を拡大しながら、他国への展開も積極的に推進し、グローバルで信頼される決済インフラとしての地位確立を目指してまいります。

※2）台湾人口約2,330万人（2026年2月時点。日本台湾交流協会ホームページよりhttps://www.koryu.or.jp/publications/knowledge/）

「AFTEE」について

「AFTEE」は、海外向けの後払い決済サービスです。利用者は商品購入時に携帯電話番号のみを登録することで後払い決済を利用でき、1ヶ月分のお買い物の代金をまとめて支払うことができます。また最大24回の分割払いを行うことも可能です。オンラインショッピングの利用やクレジットカードの利用に不安がある方、クレジットカードを持っていない方でも安心・便利にショッピングができます。

導入企業は、後払い決済を希望する利用者のニーズを満たすことができるため、より幅広い顧客獲得が期待できます。また決済に関わる処理および未回収リスクは全てネットプロテクションズが担うため、運用の手間もかかりません。

「AFTEE」の強みは、高精度の与信システムと未払いコントロール技術です。20年以上の運営実績を持つ日本向け後払い決済サービス「NP後払い」のノウハウを活用し2018年より台湾で提供開始、すでに台湾においては約96%の高い与信通過率を実現しています。またオンラインをはじめとした市場で利用が伸長しており、台湾における加盟店数は7,000店舗を超えています。

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階