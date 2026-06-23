AI PMOという新市場へ　AI孔明 on IDX、「AI時代の組織OS」カテゴリを提唱　‐ AIデータ社、AI Organization時代の企業インフラへ、不動産、ホテル業界へのPoCが加速 ‐

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ社株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、企業向けAIプラットフォーム「AI孔明 on IDX」において、「AI PMO（AI時代の組織OS）」カテゴリを提唱することを発表しました。

生成AI・AIエージェントの急速な普及により、多くの企業でAI導入が進む一方、AIデータ社では、「AIは増えているが、企業全体は統制されていない」という新しい課題が生まれていると考えています。AI孔明 on IDXは、単なるAIツールではなく、AI PMO（AI時代の組織OS）として、企業全体をAI Organization（組織知能企業）へ進化させることを目指します。



すでに不動産業界、ホテル業界においてPoCを進める中で、AIを単なるツールではなく、PMOという経営に関わる全体最適化を実現するための組織OSとしての活用に一定の評価を得られました。今後、ホテル業界ではホテルPMSとのデータ連携による経営改善の効果を確認できたことで、システム会社が傘下のホテルに横展開していく構想を進めていきます。不動産業界でも同じく施工会社などに展開してくために新たな追加機能の検討に入りました。



AIデータ社では、これらのPoCの結果を踏まえ、さらに、建設業界、農業界などでも組織OSとしてのを活用を推進していくためにパートナー企業や団体とプロジェクトを進行中です。

■AI導入の次に来るもの

2025年以降、生成AI・AIエージェントは急速に企業へ浸透しています。

企業では：

・ChatAI

・Copilot

・AI SaaS

・業務AI

・ AIエージェント

など、多数のAIが使われ始めています。

しかしAIデータ社では、AI導入が進むほど、別の問題が顕在化していると考えています。

それは、AIの乱立です。

企業では、

・部門ごとのAI

・業務ごとのAI

・SaaSごとのAI

が増える一方、企業全体としては、統制されていない状態が生まれています。

AIデータ社では、これを、「AIサイロ化」と呼んでいます。

■問題はAI不足ではない

AI時代の本当の問題は、AI不足ではありません。

むしろ、AIが組織として管理されていないことです。

多くの企業では、

・営業AI

・マーケAI

・サポートAI

・BI

・業務SaaS

が個別導入されています。

しかし、

・データ統合

・部門横断

・AI統制

・意思決定連携

までは実現されていません。

結果として、企業全体は、部分最適のままです。

■AI時代、企業競争は変わった

AIデータ社は、AI時代の競争構造そのものが変化していると考えています。

以前の競争は、「誰が情報を持つか」でした。しかし現在、顧客側にもAIエージェントが付き始めています。

AIは

・比較

・分析

・将来予測

・契約比較

・リスク分析

・他社比較

まで代行します。

つまり、顧客知能 ＞ 部分最適企業という構造が始まっています。

AIデータ社では、これを、「顧客知能 ＞ 企業知能」問題と位置付けています。

問題は、AIを使うかどうかではありません。問題は、企業全体がAI時代に適応した知能構造になっているかです。

■AI PMOとは何か

AIデータ社が今回提唱するAI PMOとは何か。

AI PMOとは、従来のPMOの進化版ではありません。

AIデータ社ではAI PMOを、「AI時代の組織OS（Organization Operating System）」と定義しています。

従来PMOは

・プロジェクト管理

・会議調整

・進捗管理

が中心でした。しかしAI PMOは違います。



AI PMOは

・データ統合

・AI統制

・部門横断連携

・ナレッジ共有

・AI意思決定

・ AIエージェント管理

・全体最適化

を担います。

つまり、企業側AI参謀本部です。

■ AI孔明 on IDXが描く「組織OS」

AI孔明 on IDXは、単なる生成AIではありません。

AIデータ社はAI孔明 on IDXを、AI PMO／組織OSとして位置付けています。

その構造は

データ統合（IDX）

↓

AI孔明

↓

AI PMO

↓

組織OS

↓

AI Organization

です。

AIが上に乗るだけではありません。

企業そのものをAI Organization（組織知能企業）へ進化させます。

■ AI PMOという新市場

AIデータ社では、今後の市場はAIツール市場ではなく、AI PMO市場になると考えています。

企業が必要とするのは、単体AIではなく、AIを組織として動かす仕組みだからです。

AI PMOは、AI導入後の「AI運営インフラ」とも言える新市場です。

■ AIデータ社コメント

生成AIの普及により、AIツールの時代は始まりました。

しかし次に必要なのは、AIを統制し、企業全体を知能化する仕組みです。

AI時代の競争は、「誰がAIを持つか」ではなく、「誰が組織としてもっとも賢いか」になります。

AI孔明 on IDXは、AI PMO／組織OSとして、企業知能化・組織知能化・全体最適化を支援してまいります。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ社株式会社 設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL: https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。