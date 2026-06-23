スマートフォン支店　円普通預金金利 0.8% へ引き上げ

株式会社 島根銀行

島根銀行（頭取：長岡 一彦）は、以下のとおりスマートフォン支店※2（以下、「しまホ！」）の普通預金の金利を引き上げることに決定しましたので、お知らせいたします。

〈金利変更内容〉

1.しまホ！限定 円普通預金金利

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156630/table/7_1_8d9f88aa655ba2fb8cc5a05e56b48754.jpg?v=202606230851 ]

※1 2026年6月23日現在。当行調べ。キャンペーン等個別の条件があるものは除く。

※2 しまホ！については、ホームページをご覧ください。

※3 お預入れ時期によって金利が変動する場合がございます。

2.適用日

- 2026年7月15日（水）

しまホ！は、新設以来、「いつでもどこでも 手のひらに支店を」をコンセプトとして、デジタルの力を活用して、山陰の資産形成層の方々に限らず、全国の山陰にゆかり・興味のある方々などに、山陰のファンとなって頂くことを目指し、顧客基盤の拡大を図っています。

さらに、今夏には『しまぎんアプリ』に便利な機能の追加なども予定しております。引き続き、より多くの方に、山陰のファンとなって頂けるよう多様なニーズにお応えし、よりご満足いただける新しい商品・サービスの提供に努めてまいります。

しまホ！ホームページ

https://www.shimagin.co.jp/spbranch/(https://shimagin.go.link/aFHI3)

島根銀行スマートフォン支店について

島根銀行スマートフォン支店の願いは、 全国のお客様に山陰の魅力をもっと知ってもらい、より多くの方に山陰のファンとなってもらうことです。

スマホを使って、この願いを叶えたい。

この意図を込め、愛称を出雲地方の方言で、「スマホ」と発音する「しまホ！」に。

そして、ロゴを「全国の多様な方と山陰を繋ぐ架け橋に」をコンセプトとしたレインボーカラーに。

しまホ！はこの架け橋となれるようなサービスを提供していきます。

以上