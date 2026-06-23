渋谷の中心に新たなビア体験拠点が誕生！フライドフードを多彩なディップソースで楽しむ 〈shibu pub〉が「Shibuya Sakura Stage」内にオープン。
株式会社トランジットホスピタリティマネジメント（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 亀山 里樹）は、大規模複合施設「Shibuya Sakura Stage」内に、〈shibu pub〉をオープンいたします。
本店舗は、渋谷の中心に誕生する新たなビア体験拠点として、ディッピングスタイルで楽しめるフードメニューとクラフトビールを提供するビアスポットです。
食とビールを組み合わせた体験価値を通じて、都市型の新しいビアカルチャーを提案いたします。
営業時間は11:00～23:00（ラストオーダー22:30）。
ランチタイムからディナー、仕事帰りの一杯まで、さまざまなシーンでご利用いただけます。
フードメニューには、「No Code」オーナーシェフの米澤文雄氏が監修した「オリジナルフライドチキン」や「フィッシュアンドチップス」などを“ディッピングスタイル”で楽しめる料理を用意。
ソースとの組み合わせによって味わいが変化し、ビールとのペアリング体験をより豊かにします。
〈shibu pub〉が位置するSHIBUYA SAKURAGAOKA BEER HALLは、「食の体験」と「最高の一杯」を融合させた新しいビアカルチャーを発信していきます。
渋谷の中心で、日常の中に特別な体験を生み出すビアスポットとして、今後の展開にご期待ください。
CRAFT BEER
※右から
■SHIBUYA BREWERY PILSNER
\1,480-taxin / Small：\960-taxin
「目指したのは、樽生の味。」をコンセプトに、酵母と仕込水にこだわり、活きの良い酵母のみを残した無ろ過仕上げのピルスナー。富士山麓の超軟水を仕込み水に使用し、低温で長期熟成することで、爽快なキレと深いコクを両立させています。
■SHIBUYA BREWERY WHITE
Regular：\1,480-taxin / Small：\960 -taxin
通常のビールよりも軽やかでドライな口当たりが特徴の、ベルギー・ホワイトタイプのシグネチャービール。オレンジピールとコリアンダーが織りなすフルーティーさとスパイシーな香りが、爽やかで奥行きのある味わいを生み出しています。
■SHIBUYA BREWERY IPA
Regular：\1,480-taxin / Small：\960 -taxin
口に含んだ途端に広がる濁りのない旨みと鮮烈な苦味、そしてそれらを丸く包み込む華やかな香りが特徴。三種類のモルトと、四種類のホップを組み合わせた、奥行きのあるしっかりとした飲み口と、クリアな後味に仕上げました。
ディッピングメニュー
■チキン × 2P / ディップソースS × 3種 \1,500 -taxin
■チキン × 4P / ディップソースS × 3種 \3,000 -taxin
■チキン × 8P / ディップソースS × 3種 \6,000 -taxin
■チキン × 1P \800 -taxin
■Fish & Chips × 1P / ディップソースS × 2種 \1,000 -taxin
■Fish & Chips × 2P / ディップソースS × 2種 \1,800 -taxin
店舗情報
店名：shibu pub
名称：シブパブ
住所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町１－４ 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド4階 SHIBUYA SAKURAGAOKA BEER HALL
電話番号：03-6416-3288
営業時間：11:00～23:00（L.O. 22:30）
定休日：施設に準ずる
予約 : https://www.tablecheck.com/shops/shibupub/reserve
Instagram：https://www.instagram.com/shibu_pub/
座席：カウンター10席＋フリースペース