CARTA ZERO、メディアマッチングプラットフォーム「Media Digital Connect」の参画メディア数が300を突破～昨年同時期比、問合せ数3.7倍・決定数6.5倍の急成長を記録～

株式会社CARTA ZERO

株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高橋 学、以下「CARTA ZERO」）は、運営するコンテンツ広告のメディアマッチングプラットフォーム「Media Digital Connect」（通称：MDC）（https://mdc.cartazero.co.jp/）において、参画メディア数が300を突破したことをお知らせいたします。MDCは、2022年のサービス開始以来、多くの広告会社およびメディア運営会社にご利用いただき、昨年同時期と比較して問合せ数が3.7倍、マッチング決定数が6.5倍を記録しています。

■背景と目的

タイアップ広告をはじめとするコンテンツ広告の需要が拡大する一方で、広告会社においては最適なメディア選定や提案機会の創出、進行管理の効率化が課題となっています。また、メディア運営会社においても、自社と親和性の高い広告案件との接点創出が求められています。

MDCは、こうした課題の解決を目的に提供する、広告会社とメディア運営会社をつなぐマッチングプラットフォームです。コンテンツ広告におけるプランニングや進行のDX化を通じて、最適なメディア提案と提案機会の創出を実現します。広告会社からの問合せ（最大5メディアまで選択可能）に対し、各メディアが広告会社に直接アイデアを提案できる機能や、メールよりもスピーディーにコミュニケーションが取れるチャット機能、また、CARTA ZERO独自のアルゴリズムにより、入力された広告与件と親和性の高いメディアをピックアップするメディアレコメンド機能を備えています。

CARTA ZEROは、これまで培ってきたコンテンツメディア領域における知見や提案実績を活かし、広告業界全体におけるコンテンツメディアへの理解促進や広告プロダクトの認知拡大、提案活動の支援を目的として、2022年よりMDCを提供してまいりました。

本サービスの提供により、広告会社にはコンテンツメディア広告の提案機会の創出と業務効率化を、メディア運営会社には新たな広告案件との出会いを提供し、双方の事業成長と広告業界全体の活性化に貢献してまいります。

■MDCの強み・特徴

- 参画メディア数が300を突破

2022年のサービス提供以来、多種多様なメディア運営会社にご参画いただき、この度2026年6月にMDCへの参画メディア数が300を突破いたしました。

2. 昨年同時期比、問合せ数3.7倍・決定数6.5倍の急成長を記録

昨年同時期と比べ、ログイン数2.2倍、問合せ数3.7倍、決定数6.5倍と主要指標において急成長を記録しています。これは参画メディア数・参画広告会社の増加に加え、CARTA ZEROをはじめとする広告会社のメディアプランナーへの定着が背景にあります。

3. 利用者のご意見を迅速に反映する開発

「MDC事務局サポート機能」の実装や、「問合せ登録」の項目見直し、MDC内で次に行うべきアクションの明確化など、ユーザーの利便性向上に向けた迅速なアップデートを継続しています。

CARTA ZEROは設立以来、メディアパートナーと共に企業のマーケティング活動を支援してまいりました。その実績と知見を活かしたMDCを、今後も広告会社とメディア運営会社双方にとって不可欠なプラットフォームへと進化させることで、デジタルマーケティング業界の発展に貢献してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130668/table/108_1_520b0cc88af64b80c2e6bad0f04daa12.jpg?v=202606230451 ]